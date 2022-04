Klein Leppin

Der in Klein Leppin ansässige Verein Festland bringt in diesem Jahr ein neues Projekt auf die Bühne – Dorf macht nicht nur Oper. Dafür werden noch Akteure gesucht. Die Schauspielerin und Regisseurin Sabine Wegner lädt deshalb im Mai und Juni zu zwei zweitägigen Schauspiel-Workshops ein. Diese richten sich an Laien, aber auch an schauspielerisch Erfahrene. Angesprochen sollen sich alle fühlen, die nach neuen kreativen Herausforderungen suchen.

Laien und Schauspieler auf der Bühne

Der erste Workshop findet am 21. und 22. Mai jeweils von 11 bis 17 Uhr statt, die zweite Runde am 4. und 5. Juni. Die Teilnahmegebühr beträgt je zehn Euro. Wesentlich geht es bei den Workshops, die in Klein Leppin und Umgebung stattfinden werden, um chorisches Sprechen und Bewegung, teilen die Initiatoren mit. Anmeldungen sind bei Sabine Wegner per E-Mail an wegner-welt@web.de oder Telefon unter 0176/24871105 möglich.

Im Rahmen der Workshops soll durch die Beschäftigung mit modernen und antiken Texten ein Ensemble entstehen, in dem Laien und professionelle Schauspieler zusammentreffen, die Zeit und Lust haben, im Sommer – konkret in der Zeit vom 25. Juli bis 28. August – gemeinsam ein Theaterstück zu entwickeln und bereit sind, dafür fünf bis sechs Tage in der Woche zu proben.

Theater in Klein Leppin. Quelle: Jens Wegner

Der Arbeitstitel des diesjährigen Stückes lautet „Heimat Freiheit Schicksal“. Die Premiere findet am 25. August im Festspielhaus in Klein Leppin statt. Insgesamt sind drei bis sechs Aufführungen geplant. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter www.festland-prignitz.de.

Von MAZonline