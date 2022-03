Havelberg

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitag um kurz nach 15 Uhr eine schwere Raubstraftat im einem Fahrradladen in der Pritzwalker Straße in Havelberg (Sachsen-Anhalt) verübt. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit der 53 Jahre alten Verkäuferin, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen an einem Arm und stand unter Schock.

Polizei nimmt erfolglos Verfolgung auf

Die beiden Täter konnten mehrere tausend Euro erbeuten und verließen fluchtartig das Geschäft in Richtung eines Einkaufsmarktes. Zeugen beobachteten, dass die Personen in einen schwarzen Pkw Kombi stiegen und den Markt in Richtung Kyritz verließen. Die alarmierte Polizei konnte sie nicht mehr fassen. Nun läuft eine Fahndung nach den flüchtenden Personen.

Die Polizei beschreibt sie wie folgt:

– beide männlich

– mitteleuropäischer Phänotyp,

– etwa 1,75 Meter groß

– schwarze Bekleidung

– eine Person hatte einen Bart

Lesen Sie auch:

Zeugen, welche die Personen zum oben genannten Zeitpunkt in der Nähe beobachtet haben oder etwas zur Tat sagen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Stendal per Telefon 03931/6850 oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline