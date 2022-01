Wittenberge

Am Freitagabend ist es in der Bad Wilsnacker Straße in Wittenberge um 18.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der insgesamt sieben Personen beteiligt war. Grund für den handfesten Streit war der unerwartete Tod eines Familienmitgliedes am selbigen Tag, heißt es im Polizeibericht.

Brüder betreten unberechtigt eine Wohnung

Vier der insgesamt fünf Brüder betraten demnach unberechtigt die Wohnung des fünften. Als dieser nach Hause kam und mit dem Tod des Vaters konfrontiert wurde, entwickelte sich aus der verbalen Streitigkeit, welche sich bis vor die Haustür verlagert hatte, ein Handgemenge. Dabei wurde aus der Personengruppe auch ein Pfefferspray eingesetzt.

Insgesamt trugen zwei Personen leichte Verletzungen davon, eine musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Es wurden Strafverfahren – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch – eingeleitet.

Von MAZonline