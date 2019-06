Pritzwalk

Bei sogenannten Komplexkontrollen haben Polizisten am Mittwoch in der Prignitz insbesondere Radfahrer und ihre Zweiräder unter die Lupe genommen. Allerdings waren sie auch Autofahrern auf der Spur, die beispielsweise vor Schulen nicht die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen einhielten.

In der Zeit von 7 bis 9 Uhr sind an den Schulen in Wittenberge, Pritzwalk und Perleberg zunächst Fahrrad- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr wurden dann lediglich Fahrradfahrer in den Stadtgebieten Wittenberge, Pritzwalk und Perleberg ins Visier genommen.

13 Verwarnungen ausgesprochen

Von insgesamt 324 angehaltenen Radfahrern sind 13 verwarnt worden, da sie unterwegs ein Mobiltelefon benutzt hatten, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhren oder keine Beleuchtung am Zweirad angebracht war.

An zehn Messorten stellten die Beamten 49 Geschwindigkeitsverstöße und zwölf sonstige Verkehrsverstöße fest – Gurtpflicht, Handybenutzung während der Fahrt. Auch diese Vergehen wurden geahndet.

Von MAZ-online