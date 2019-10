Karstädt

Bei dem Feuer in einem Futterkühler des Mischfutterwerks in Karstädt ist laut Polizei ein Schaden von circa 50 000 Euro entstanden. Der Brand war am Dienstag in der Postliner Straße ausgebrochen.

Das Feuer wurde gelöscht und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminaltechnik der Direktion sollte am Mittwoch zum Einsatz kommen.

Von MAZ-online