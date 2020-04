Lkw-Fahrer liegt auf Parkplatz tot in Kabine

Silmersdorf-Ausbau

Ein Lkw-Fahrer lag am Montagmittag auf einem Parkplatz an der A24 zwischen Putlitz und Meyenburg tot in seiner Kabine. Ein Berufskollege hatte ihn gegen 12.30 Uhr in seinem Gespann auf dem Rastplatz Dorngrund-Süd bei Silmersdorf-Ausbau entdeckt und sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Feuerwehr holt Toten heraus

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kamen auch der Rettungshubschrauber aus Perleberg und Feuerwehren aus der Umgebung wie die aus Putlitz, Sagast und Telschow-Weitgendorf zum Einsatz. Nachdem der Notarzt den Tot des Mannes bestätigt hatte, holten ihn die Feuerwehrleute aufwendig aus der Kabine heraus.

Großeinsatz am Autobahnparkplatz Dorngrund an der A24 zwischen den Ausfahrten Putlitz und Meyenburg. Quelle: Bernd Atzenroth

Unterdessen nahm die Kriminalpolizei ihre Arbeit auf. „Warum die Person ums Leben kam, ist derzeit noch nicht bekannt“, informiert Matthias Krüger von der Polizeidirektion Nord. Woher der verstorbene Lkw-Fahrer stammt, wollte er noch nicht mitteilen. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei aber ein Fremdverschulden aus.

Parkplatz weiterhin geschlossen

Die Maßnahmen vor Ort dauern weiterhin an. Wie lange das der Fall sein wird, ist bis dato noch unklar. In dieser Zeit bleibt der Parkplatz Dorngrund-Süd in Fahrtrichtung Berlin vorübergehend gesperrt. Die Autobahn selbst ist davon nicht betroffen. Der Parkplatz befindet sich etwa in Höhe der halben Wegstrecke zwischen Silmersdorf (Gemeinde Triglitz) und Buckow (Gemeinde Kümmernitztal) bei Silmersdorf-Ausbau.

