Perleberg

Polizisten auf Streife treffen aktuell immer wieder auf Menschen, die sich nicht an die Regeln der aktueller Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten.

So stießen Beamte am Dienstag gegen 17.55 Uhr in Wittenberge auf acht Personen, die sich auf einem Grundstück in der Zimmerstraße zum Grillen getroffen hatten. Von allen wurden die Personalien an das Gesundheitsamt weitergeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Anzeige

Vier junge Männer konnten sich nicht trennen

Gegen 20.45 Uhr standen vor einem Supermarkt in der Perleberger Lindenstraße vier Personen. Sie waren zwischen 15 und 21 Jahre alt, wurden belehrt und des Platzes verwiesen. Auch ihre Personalien gingen ans Gesundheitsamt.

Um 21.15 Uhr standen die Vier wieder beieinander. Der 15-Jährige hatte zudem eine geringe Menge Cannabis und die dazugehörigen Konsumutensilien dabei. Gegen ihn wurde eine Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Polizisten brachten ihn zu seinen Eltern. Die anderen Drei erhielten erneut einen Platzverweis.

Platzverweise und Meldung ans Gesundheitsamt

Zwölf Montagearbeiter standen um 21.30 Uhr in der Kaltenkirchener Siedlung in Putlitz. Zehn von ihnen sind in den dortigen Containern untergebracht, zwei nächtigen in einem Hotel. Den beiden Hotelgästen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Personalien wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Gegen 22.15 Uhr befanden sich in Karstädt in der Straße des Friedens vier Personen in einer Wohnung. Drei von ihnen waren dort nicht wohnhaft und wurden des Ortes verwiesen. Auch ihre Personalien gingen ans Gesundheitsamt.

Von MAZ-online