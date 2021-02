Prignitz: Am Montag kam der Schnee dann doch

Perleberg

Jetzt hat es die Prignitz also doch noch erwischt: Am Montagnachmittag setzte im ganzen Landkreis starker Schneefall ein und tauchte die Landschaft in ein einziges Weiß. Wie viel letztlich zusammenkommen wird, ließ sich bei Redaktionsschluss noch nicht sagen. Es reicht allemal für eine dicke geschlossene Schneedecke.

Am Wochenende war das Wetterchaos noch ausgeblieben

Danach hatte es schon fast nicht mehr ausgesehen, denn am Wochenende war das große Wetterchaos zunächst in der Region selbst ausgeblieben. Dabei war die Schneefront der Prignitz da schon recht nahe gekommen. Seehausen und Osterburg, also in der auf der südlichen Elbeseite angrenzenden Altmark, waren genauso eingeschneit wie Havelberg.

Ein Baum fiel bei Karstädt auf einen 20kV-Gittermastdes Stromversorgers Wemag. Quelle: WEMAG/Gerloff

Im Landkreis Prignitz selbst aber gab es allenfalls kleinere Schneefälle. Über das Wochenende hinweg hatten Polizei und Feuerwehr in der ganzen Region vergleichsweise wenig zu tun. Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord gab es im gesamten Direktionsbereich lediglich zwei Vorkommnisse, die im weitesten Sinne auf das Wetter zurückzuführen waren. In einem Fall handelte es sich um einen umgestürzten Baum.

Karstädt: Baum fiel auf Strommast

Genau damit musste sich auch die Feuerwehr in der Prignitz beschäftigen. Doch der einzige Fall hatte es in sich: Ein Baum, den Windböen zum Umfallen brachten, beschädigte am Sonntagabend in der Nähe von Karstädt einen 20 kV-Gittermast des Stromversorgers Wemag. Auf Facebook berichteten Anwohner von hellen Blitzen am Abendhimmel, die noch aus weiter Ferne zu sehen waren.

Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Nach Angaben der Wemag fiel in Schönfeld, Waterloo, Blüthen, Strehlen, Wittmoor, Neuhof und zum Teil in Karstädt von 18.40 bis 19.45 Uhr der Strom aus. Die verbaute Technik am Gittermast sei dabei zum Teil stark beschädigt worden.

Die Reparaturarbeiten wurden zeitnah gestartet – durch Umschaltungen konnten nach Angaben des Unternehmens die betroffenen Ortschaften nach einer Stunde wieder mit Strom versorgt werden. Die Reparatur am betroffenen Gittermast dauerte am Montag noch an und zog teilweise erneut Stromabschaltungen nach sich. Die Arbeiten sollten am Montagabend abgeschlossen sein.

Nach einem schneefreien Wochenende kam das angekündigte Weiß von oben am Montagnachmittag über die Prignitz, wie hier in Schönhagen (Stadt Pritzwalk). Quelle: Bernd Atzenroth

Warnung: Eisflächen nicht betreten!

Klar ist, dass auch in der Prignitz klirrende Kälte einziehen wird. Damit frieren nach und nach die Gewässer zu. Doch es wird noch davor gewarnt, die sich bildenden Eisflächen zu betreten. In Wittenberge zum Beispiel ist gar nicht damit zu rechnen, dass das Ordnungsamt den Friedensteich zum Begehen freigeben wird.

Auf mögliche Probleme für die Feuerwehr im Einsatz wies der Sachbereich Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis Prignitz hin. Es könne etwa zu Problemen bei der Anfahrt zum Einsatzort oder auch bei der Löschwasserversorgung kommen.

Probleme für die Feuerwehren beim Einsatz möglich

Bei allen Maßnahmen zur Absicherung der Einsatzbereitschaft und während des Einsatzes sind die Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit und zum Schutz vor dem Corona-Virus sowie der pandemiebedingten Einschränkungen zu beachten.

Sollte es während einer Einsatzfahrt zu Problemen kommen, die durch das Wetter bedingt seien, sei unverzüglich die Leitstelle zu informieren. Gleiches gilt laut Landkreis auch während eines laufenden Einsatzes.

Von Bernd Atzenroth