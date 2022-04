Prignitz: Amtstierärztin hebt Aufstallung von Geflügel auf

Perleberg

Amtstierärztin Sabine Kramer hat kürzlich die am 7. Januar angeordnete Aufstallung von Geflügel in Risikogebieten des Landkreises aufgehoben. Dies war möglich, weil sich die Seuchenlage in Brandenburg und den angrenzenden Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin entspannt hat.

Kontakt zu Wildvögeln ist unbedingt zu vermeiden

Geflügelhalter sollten trotzdem weiterhin wachsam sein und die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen einhalten. Insbesondere muss jeglicher Kontakt des Geflügels mit Wildvögeln vermieden werden. Futter und Einstreu sind wildvogelsicher zu lagern, das Füttern und Tränken hat so zu erfolgen, dass Wildvögel keinen Zugang haben. Außerdem gilt auch weiterhin, dass jeder, der Geflügel halten will, dies dem Sachbereich Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz zu melden hat.

Auch verendete Wasser- oder Greifvögel sollten weiterhin beim Landkreis gemeldet werden. Die Untersuchungen können einen Hinweis darauf geben, ob sich das Geflügelpestvirus weiterhin in der Wildvogelpopulation befindet.

Von MAZonline