Nettelbeck

Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands und fällt in diesem Jahr auf den 12. September. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert.

Auch diesmal beteiligen sich zahlreiche Prignitzer an der Kulturveranstaltung und öffnen ihre Kirchen, Museen und andere Denkmäler. In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.

Alte Brennerei in Nettelbeck geöffnet

Geöffnet wird am Sonntag zum Beispiel die Alte Brennerei Nettelbeck (Putlitz). Ab 10 Uhr können Interessenten das Gebäude und eine aktuelle Fotoausstellung besichtigen. Dazu sorgt der Kulturverein Nettelbeck mit Kaffee, Kuchen, Imbiss und Getränken für das leibliche Wohl. Führungen durch die Fotoausstellung werden um 11 und um 17 Uhr angeboten.

Ebenso werden Weidenflechtkurse um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr veranstaltet. Interessenten sollen sich hierfür im Vorfeld unter fabrikantes@gmx.de anmelden. Der Unkostenbeitrag beträgt 40 Euro pro Person inklusive Material.

Alte Brennerei Nettelbeck Quelle: privat

Fast 300 Jahre altes Fachwerkhaus in Rambow für Besucher geöffnet

Ebenfalls öffnen Gudrun und Helmut Anschau ein fast 300 Jahre altes Fachwerkhaus in der Rambower Hauptstr. 17 in Rambow (Plattenburg), das Gäste besichtigen können. Das ehemalige Kätnerhaus vom Typ „Wohnstallhaus“, das jahrelang ungenutzt verfiel, ließen die Bauherren 2006 komplett ökologisch sanieren und modernisieren.

Die ursprüngliche Struktur und Substanz des Hauses sollten dabei weitestgehend erhalten bleiben. Davon zeugt auch äußerlich sichtbar der traditionelle Lehmverputz. Ausbau und Gestaltung der Innenräume nahmen die Hausherren schließlich selbst in die Hand.

Gudrun und Helmut Anschau öffnen ihr fast 300 Jahre altes Fachwerkhaus in der Rambower Hauptstr. 17. Quelle: privat

Quitzowkirche zu Kletzke öffnet am Tag des offenen Denkmals

Die Hausführungen finden am Sonntag jeweils um 11, 13 und 15 Uhr statt. Ein Rundgang durch die verschieden konzipierten Gartenbereiche kann von 10-17 Uhr durchgehend auch ohne Führung unternommen werden. Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher ihre Eindrücke austauschen. Es wird gebeten, die aktuellen Corona-Veranstaltungsregeln zu beachten.

Zum Tag des offenen Denkmals wird auch die Quitzowkirche zu Kletzke (Plattenburg) geöffnet sein. Alle Besucher bekommen die Gelegenheit das Gotteshaus von innen und außen mit eigenen Augen zu betrachten. Um 9 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Gottesdienst. Ab 10 Uhr werden stündlich Führungen angeboten, einschließlich der Burg und dem Burggelände.

Veranstaltungen ganz einfach online suchen Fast 4.000 historische Bauwerke und Veranstaltungen lassen sich beim Tag des offenen Denkmals 2021 am 12. September bundesweit entdecken – in diesem Jahr unter dem Motto „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege. Auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de finden Interessenten Informationen sowie eine aktuelle Teilnehmerliste mit allen angebotenen Programmen, sortiert nach Bundesland und Landkreisen. Derzeit sind im Landkreis Prignitz und Umgebung 20 Veranstaltungen auf der Internetseite hinterlegt. Erfahrungsgemäß werden weitaus mehr Denkmäler in der Prignitz geöffnet haben.

Das Besondere: Nur ganz selten darf nach Absprache das angrenzende Burggelände besichtigt werden, da es sich um ein Privatgelände handelt. Die Führungen zur Burg sind das Highlight in Kletzke. Im Pfarrgarten oder im ehemaligen Pfarrhaus wird der Gemeindekirchenrat Kletzke für Gäste Kaffee und Kuchen bereitstellen.

Von Julia Redepenning