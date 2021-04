Prignitz: Aus für Corona-Impfzentrum Ende Juni?

Perleberg

Nun ist es konkret: Ab der 17. Kalenderwoche gibt es im Impfzentrum Perleberg vorerst keine Impftermine – eine Folge des landesweiten Terminstopps infolge der Ausfälle bei der Impfstofflieferung.

Corona-Impfungen in der Rolandhalle nur noch bis Donnerstag

Wie Johannes Neumann, Leiter des Impfzentrums, nach einem langen Telefonat mit dem Land in der Corona-Pressekonferenz des Landkreises Prignitz erklärte, wird in der kommenden Woche nur noch von Montag bis Donnerstag geimpft. Am Montag werden von 8 bis 20 Uhr nur Zweitimpfungen durchgeführt, Dienstag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 20 Uhr Erst und Zweitimpfungen. Dabei werden ursprünglich für die 17. Kalenderwoche vorgesehene Zweitimpfungen auf diese Tage verteilt vorgezogen. Schon am Freitag und Samstag der kommenden Woche wir das Impfzentrum geschlossen sein, wie Johannes Neumann weiter erklärte.

In der abgelaufenen Woche haben 3847 Menschen in der Perleberger Rolandhalle das Vakzin verabreicht bekommen. Für 2806 davon war es die erste Impfung. In der kommenden Woche stehen dann noch 2615 Impfungen, davon 1440 Erstimpfungen und 1175 Zweitimpfungen.

Neumann: „Zeitpunkt in naher Zukunft, an dem wir keine Erstimpfungen mehr machen“

Überhaupt steht, kaum dass das Impfzentrum überhaupt ans Laufen gekommen ist, auch schon sein Ende wieder im Raum: „Uns ist signalisiert worden, dass es einen Zeitpunkt in naher Zukunft gibt, an dem wir keine Erstimpfungen mehr machen“, sagte Neumann. Dafür sei der 30. Juni im Gespräch gewesen, doch ein konkretes Datum gebe es nicht. Der Termin hatte sich bereits herumgesprochen. So gab es dazu in der Perleberger Stadtverordnetenversammlung eine Nachfrage.

Johannes Neumann (r.), Leiter des Impfzentrum Prignitz in Perleberg, und sein Stellvertreter Peter Brockmann. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch Marcus Bethmann bestätigte dies für den Landkreis Prignitz. Für April und Mai gebe es eine Zusicherung, dass keibne Impfzentren abgebaut werden, aber ab Ende April/Anfang Mai werde die Hauptlast der Impfungen nach und nach in Richtung Hausärzte verschoben.

Bethmann: Zu wenig Impfstoff für alle Impfstränge

Bethmann betonte aber auch, dass derzeit alle Impfstränge nicht ausgelastet seien. Also steht auch Hausärzten zu wenig Impfstoff zur Verfügung. „Für uns ist das sehr unbefriedigend“, betonte er und reichte noch nach, dass die mobilen Impfteams in der vergangenen Woche 204 Erst- und 126 Zweitimpfungen verabreicht haben. Auch in der kommenden Woche sind sie im Einsatz.

Seit dem Start des Impfzentrums am 16. März sind dort 10 257 Impfungen durchgeführt worden. 8761 davon waren Erstimpfungen.

Von Bernd Atzenroth