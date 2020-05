Prignitz: Brandschutzeinheit rückt zum Waldbrand aus

Perleberg

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus der Prignitz rückten am Sonntagmorgen zu einem Waldbrand nach Plessa im Elbe-Elster-Kreis aus. Sie sind Teil der landesweiten Brandschutzeinheiten und werden die Einsatzkräfte im Süden Brandenburgs beim Löschen des mehr als 100 Hektar großen Branden im Moorgebiet „Loben“ unterstützen.

Schicht dauert 24 Stunden

Gegen 3 Uhr haben sich die 113 Brandschützer mit ihren 30 Fahrzeugen auf dem Hof des Brand- und Katastrophenschutzes in der Feldstraße in Perleberg versammelt. Von dort aus brachen sie auf die fünfstündige Kolonnenfahrt mit Blaulicht auf. 24 Stunden lang wird ihre Schicht in Plessa dauern, bis sie wieder den Heimweg antreten werden.

Anzeige

Großaufgebot in Perleberg: In Kolonne und mit Blaulicht setzte sich die Prignitzer Brandschutzeinheit am frühen Sonntagmorgen zu einem Waldbrand nach Plessa in Bewegung. Mehr als 100 Feuerwehrleute fuhren mit. Gepostet von MAZ Prignitz-Ruppin am Samstag, 30. Mai 2020

Wann welche Brandschutzeinheit aus dem Land ausrückt ist in der Waldbrandsaison klar geregelt, sagte Marten Frontzek, der diensthabende Landrat in Elbe-Elster gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Er hat die Prignitzer Feuerwehrleute in der Einsatzleitung erwartet. Am Samstag unterstützten bereits Helfer aus der Uckermark, dem Barnim und Landkreis Teltow-Fläming.

Weitere MAZ+ Artikel

Tanklöschfahrzeug mit 4.500 Liter Wasser

Die Feuerwehr Wittenberge unterstützt die Prignitzer Brandschutzeinheit mit sieben Feuerwehrleuten auf zwei Fahrzeugen. Neben einem Mannschafttransportwagen fährt auch das Tanklöschfahrzeug mit. Das wurde speziell für Waldbrände konzipiert und ist dank Allradantrieb, Singlebereifung und 4.500 Liter Löschwasser bestens für die bevorstehende Aufgabe vorbereitet, schreibt die Feuerwehr Wittenberge auf ihrer Facebook-Seite.

Das mittlerweile 27 Jahre alte Fahrzeug sollte eigentlich nach der Indienststellung des neuen Tanklöschfahrzeugs außer Dienst gestellt werden. Der Waldbrandeinsatz in Seehausen vor zwei Jahren hätte jedoch die Qualitäten dieses gelungenen Wurfs gezeigt und auch den Bürgermeister überzeugt, dieses Fahrzeug weiterhin im Bestand zu halten.

Schläuche für zwei Kilometer

Aus dem Stadtbereich Perleberg rollen sechs Brandschützer auf zwei Fahrzeuge aus Dergenthin und Spiegelhagen nach Plessa, darunter ein Schlauchwagen mit Schläuchen für eine Länge von mehr als zwei Kilometern. Zu den Mitfahrern gehört auch die Schnell Einsatz Einheit des Deutschen Roten Kreuzes.

Großaufgebot in Perleberg: In Kolonne und mit Blaulicht setzte sich die Prignitzer Brandschutzeinheit am frühen Sonntagmorgen zu einem Waldbrand nach Plessa in Bewegung. Mehr als 100 Feuerwehrleute fuhren mit. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Über die Aufgaben vor Ort konnte Volker Lehmann, Vize-Kreisbrandmeister in der Prignitz, noch nicht viel sagen. Das sei von der Lage abhängig. „Wir gehen davon aus, dass Brandflächen überwacht oder bewässert werden müssen.“ Die Leistung der Brandschutzeinheit übernahm –wie bereits bei den vergangenen Alarmierungen – 2018 nach Treuenbrietzen und 2019 nach Jüterbog – Holger Rohde, Kreisbrandmeister in der Prignitz.

Brand auf 100 Hektar ausgeweitet

Seit Freitagvormittag brennt es im Moorgebiet „Loben“ im Süden von Brandenburg. Aktuell hat sich der Brand auf 100 Hektar ausgeweitet. 170 Feuerwehrleute sind vor Ort. Sie hätten das Feuer eingegrenzt und hielten es derzeit unter Kontrolle, sagte Lanrat Marten Frontzek. Dennoch gebe es keine Entwarnung.

In einem Moorgebiet bei Plessa (Elbe-Elster) brennt es seit Freitag – mittlerweile auf 100 Hektar. Quelle: Veit Rösler/dpa

Sorge bereite der immer wieder aufkommende Wind, sagte Frontzek. Das Feuer hatte sich am Freitag zunächst immer weiter ausgedehnt. Vorübergehend brannte ein Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel. Die Feuerwehr hatte zur Eindämmung des Feuers eine Art Schutzwall errichtet.

Lesen Sie auch:

Von Marcus J. Pfeiffer