Prignitz: Constantin Bartels gewinnt Vorlesewettbewerb

Constantin Bartels ist der beste Vorleser im Landkreis Prignitz. Am liebsten liest der Elfjährige Fantasy-Romane. Deshalb war für ihn klar, dass er beim Regionalausscheid des Vorlesewettbewerbs 2021/22 aus seinem Buch „Die Monsterprüfung“ aus der Reihe „Die Geheimnisse von Oaksend“ von Andrea Martin vorlas. Der Sechstklässler aus Lenzen (Elbe) setzte sich gegen sieben Vorleserinnen und Vorleser durch und durfte dieser Tage in der Stadtbibliothek Pritz­walk nicht nur eine Urkunde und ein Buchpräsent entgegen: Ganz besonders freut ihn, dass der große Wanderpokal jetzt für ein Jahr in seinem Zimmer stehen darf. Mit ihm freuten sich seine Mutter Mandy Gehre und seine Oma Sabine Drees.

Wettbewerb diesmal online

Die Jury setzte sich aus der Pritzwalker Bibliotheksleiterin Sandra Wiedemann, der Wittenberger Bibliotheksleiterin Carolin Renkewitz und dem Putlitzer Autoren Olaf Waterstradt zusammen. Nachdem der Vorlesewettbewerb im Februar 2021 ausfallen musste, wählten die Ausrichter diesmal anstelle der Präsenzveranstaltung eine Online-Variante. Von den zehn besten Vorlesern aus Prignitzer Grundschulen luden sieben Videobeiträge mit ihrem Lesevortrag auf dem Wettbewerbsportal hoch.

Ein Buch über die Prignitz für den Sieger

Für eine Videoaufnahme zu lesen sei natürlich anders als vor Unbekannten zu lesen, sagte Sandra Wiedemann. Der Jury war wichtig, dass überhaupt ein Vorlesewettbewerb stattfinden konnte, betonte Carolin Renkewitz. Der Sieger stand bald fest: „Diesmal gab es keine Diskussion, wir mussten nicht lange überlegen“, sagte Sandra Wiedemann während der Preisübergabe. Olaf Waterstradt überreichte Constantin Bartels auch sein Büchlein „Prigfritz“ – eine Liebeserklärung an seine Heimat.

Als Sieger im Kreiswettbewerb wird Constantin Bartels nun am Bezirksausscheid Nordwestbrandenburg teilnehmen. Dieser wird von der Stadtbibliothek Wittstock organisiert. Dabei treten bundesweit 555 Schülerinnen und Schüler an.

Urkunde für alle Teilnehmer

Der Regionalentscheid des 63. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels wurde von der Stadtbibliothek Pritzwalk organisiert. In die Vorlese-Entscheide der Städte und Landkreise zogen in diesem Jahr bundesweit mehr als 6000 Schulsiegerinnen und Schulsieger ein. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und eine Sonderauflage von „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche. Für den Sieg bei den Stadt- und Kreisentscheiden gibt es zusätzlich ein Exemplar von Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz.

