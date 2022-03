Prignitz: Corona-Bescheide kommen verzögert mit der Post

Perleberg

Aufgrund langer Postlaufzeiten kommt es aktuell zu Verzögerungen in der Zustellung von Isolationsbescheiden für positiv auf das Coronavirus getestete Personen in der Prignitz, teilte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mit.

Gesundheitsamt hat keinen Einfluss auf Post

Nach Eingang des positiven PCR-Testergebnisses werde werktags innerhalb von 24 Stunden der Bescheid erstellt und per e-Post versandt. „Dennoch erreichen das Gesundheitsamt zur Zeit Informationen von Bürgern, dass nach zehn Tagen der Bescheid durch die Post noch immer nicht zugestellt worden ist. Das bedauern wir sehr, haben jedoch keinen Einfluss darauf“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung am Dienstag.

Bei Fragen zu Isolationszeiten und Möglichkeiten der Freitestung sowie dem weiteren Vorgehen bei positivem Schnelltest verweist der Landkreis auf deren Internetseite unter www.landkreis-prignitz.de unter der Rubrik Coronavirus.

Von MAZonline