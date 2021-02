Perleberg

Die Inzidenzzahl im Landkreis Prignitz will einfach nicht sinken. Am Freitag stieg sie sogar wieder auf fast 190 an. Das wirft nun eine Reihe von Fragen auf, denen sich Vertreter der Kreisverwaltung stellen mussten.

Und es gab noch andere schlechte Nachrichten bei der virtuellen Pressekonferenz: Mit einem Start des eigenen Impfzentrums im Landkreis rechnet Marcus Bethmann, der in der Kreisverwaltung für die Umsetzung der Impfstrategie zuständig ist, nicht vor Mitte März oder sogar Anfang April. Bethmann bezeichnete dies als „vorsichtige Schätzung“– daran hat der Landkreis aber auf jeden Fall den geringsten Anteil.

Vorbereitungen in der Rolandhalle laufen

Vielmehr wird die Perleberger Rolandhalle wird bereits darauf vorbereitet, ab Ende Februar im Standby betrieben werden zu können. Am Freitag war die zuständige Projektgruppe in der Halle zusammengekommen, in der es auch bereits die ersten Aufbauten gibt.

Auch zur Organisationsstruktur des Zentrums konnte Bethmann schon etwas sagen: „Das DRK stellt den Leiter des Zentrums und betreibt es mit Personal.“ Von Verwaltung über die Registrierung bis hin zur Notfallbetreuung muss alles vorab organisiert werden. Wenn es losgeht, wird zunächst nur auf drei der sechs aufgebauten Impfbahnen gestartet. Mit Beginn der Zweitimpfungen werden dann alle sechs Bahnen genutzt – jeweils drei für die anstehenden Erst- und Zweitimpfungen.

Unklarheiten über den Corona-Impfstoff

Gestartet werden kann dann aber erst, wenn auch wirklich Impfstoff da ist. Im Gegensatz zu früheren Ausführungen ist aber nicht einmal sicher, welcher Impfstoff es wird. Bethmann hatte selbst schon damit gerechnet, dass – wie derzeit im Impfzentrum Kyritz – auch in Perleberg der Moderna-Impfstoff zum Einsatz kommen könnte, doch scheint das nach jetzigem Stand völlig offen zu sein.

„Die Frage, welcher Impfstoff es sein wird, wird erst am Montag beantwortet“, sagte Bethmann. Dann kommen Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums nach Perleberg zu weiteren Absprachen über den Aufbau des Impfzentrums in der Rolandhalle.

Bethmann bemerkte auch, dass angesichts der sehr alten Bevölkerung im Landkreis der Impfstoff von AstraZeneca nicht optimal wäre – bekanntermaßen wirkt dieser bei älteren Menschen nicht gut.

Hohes Durchschnittsalter – hohe Inzidenzzahl

Das Durchschnittsalter der hiesigen Bevölkerung – es ist in der Tat eine Hypothek bei der Bekämpfung der Pandemie in der Prignitz. 20 Prozent der Landkreis-Bewohner sind 70 Jahre und älter. Zudem ist der Landkreis dünn besiedelt. Da reiche ein Ausbruch in einem Seniorenpflegeheim, um die Inzidenzzahl nach oben zu drücken, glaubt David Kahl, Sachbereichsleiter Allgemeiner Sozialer Dienst in der Prignitzer Kreisverwaltung.

Er vertrat beim Pressegespräch diesmal die für Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin Danuta Schönhardt, die sich aber am Abend zuvor bereits im Kreisgesundheitsausschuss geäußert hatte. Kahl wiederholte auch Schönhardts Argumentation bezüglich der hohen Inzidenzzahl.

Andere Landkreise – andere Teststrategien – andere Zahlen

„Als Landkreis testen wir nach wie vor die asymptomatischen Personen der Kategorie I“, sagte er. Soll heißen: Verdachtsfälle würden auch getestet, wenn die Personen keine Symptome aufweisen. Das sei nicht in allen Nachbarkreisen so – laut Kahl liegen damit die gemeldeten Zahlen an Neu-Infizierten fast zwangsläufig niedriger. Kahl: „Wir wissen, dass andere Landkreise andere Teststrategien verfolgen.“

Insgesamt wurden im Landkreis bereits 10 000 Menschen auf Corona getestet. Das entspricht zwölf Prozent der Kreisbevölkerung.

Neue Corona-Fälle diffus über den Landkreis verteilt

Angesichts der niedrigen Bevölkerungsdichte im Landkreis verwies Kahl auch darauf, dass die Inzidenzzahl von 35 erst erreicht sei, wenn innerhalb einer Woche nur noch 26 neue Fälle kreisweit registriert würden.

Davon aber ist der Landkreis weit entfernt – allein am Freitag sind 24 neu gemeldete Fälle hinzugekommen. „Sie sind nicht auf einen Cluster zurückzuführen, sondern diffus über den ganzen Kreis verteilt“, betonte David Kahl.

Insgesamt sechs Fälle mit der britischen Mutation

108 Menschen sind mittlerweile im Landkreis Prignitz einer Covid-19-Erkrankung erlegen – am Freitag wurden zwei weitere Verstorbene gemeldet. Die mittlerweile sechs Fälle, in denen sich Menschen mit einer Mutante infiziert haben, sind alle auf die britische Variante zurückzuführen. Kahl versicherte, dass jede einzelne positive Testprobe auf Mutationen untersucht werde.

Klar ist damit, dass mit einer Lockerung der Maßnahmen im Landkreis wohl so schnell nicht zu rechnen ist. Kahl wollte sich aber zu den nächsten Schritten, etwa was eine Öffnung der Grundschulen angeht, noch nicht äußern, weil zum Zeitpunkt des Gesprächs des Land auch noch keine Eindämmungsverordnung erlassen hatte, mit der die Ergebnisse der Gespräche zwischen Bund und Ländern dann vom Land in die Tat umgesetzt und konkret unterlegt werden.

86 Verstöße bei Kontrollen in und an Supermärkten

Kahl erklärte auch, dass die Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht offensiv kontrolliert werde.

An Supermärkten zum Beispiel treten dabei Mitarbeiter der Kommune und des Gesundheitsamtes sowie Polizisten gemeinsam auf, um ihren Bemühungen Nachdruck zu verleihen. 28 Kontrollen hat es laut Kahl alleine an Supermärkten gegeben. Dabei sind laut Kahl 86 Verstöße festgestellt worden, 40 auf den Parkplätzen und 46 in den jeweiligen Marktfilialen.

In sieben Fällen musste ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, weil sich die betreffenden Personen gegen die Maßnahmen zur Wehr gesetzt hätten. In den anderen Fällen hatten es die Kontrolleure bei Belehrungen belassen.

1647 Erst- und 980 Zweitimpfungen in Seniorenheimen

Hauptmittel, um etwas gegen die Pandemie zu tun, bleiben aber Impfungen. In den stationären Seniorenpflegeeinrichtungen im Landkreis haben mittlerweile 1647 Personen eine Erst- und 980 bereits eine Zweitimpfung erhalten. Als nächstes kümmern sich die mobilen Impfteams um Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen.

Möglich sei es auch, ein Impfangebot in bestimmten Gemeinden zu machen, insbesondere in denen,die weit von jeglichem Impfzentrum entfernt sind – dafür gebe es mittlerweile schon Angebote für Orte aus den entsprechenden Kommunen.

Auch das Kreiskrankenhaus wird beim Impfen eingebremst

Geimpft wird auch an beiden Krankenhaus-Standorten im Kreis. Eine Erweiterung der Impfungen im Kreiskrankenhaus Perleberg auf Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste oder Dialyseeinrichtungen wird es vorerst aber nicht geben: Eine entsprechende Zusage des Landes wurde kurzfristig wieder zurückgezogen.

Das Kreiskrankenhaus in Perleberg hat übrigens auch einen Antrag gestellt, das Personal von Hausarztpraxen impfen zu können, über den aber noch nicht entschieden wurde.

Noch kein Zuschlag für Modellversuch mit Hausarztpraxen

So schnell wie möglich würde der Landkreis auch Hausarztpraxen in die Impfkampagne einbeziehen. Doch ein Antrag des Kreises, hierfür ähnlich wie in Mecklenburg schon praktizierte Modellregion für das Land werden zu können, harrt noch der Antwort aus dem Potsdamer Gesundheitsministerium. „Ob wir den Zuschlag bekommen, wissen wir noch nicht“, sagt Bethmann.

Ebenso wenig ist klar, wie lange auf den Schulsport in der Rolandhalle verzichtet werden muss. Bethmann geht davon aus, dass sie bis in den Sommer hinein für das Impfzentrum in Beschlag genommen werden muss.

Kreistag muss sich einen anderen Tagungsort suchen

Das bedeutet auch, dass sich der Kreistag einen anderen Tagungsort suchen muss. Er hatte während der Pandemie bislang in der Rolandhalle seine Sitzungen abgehalten.

Ob die nächste planmäßige Sitzung des Kreistags Anfang März überhaupt stattfinden kann, steht auch noch nicht fest.

