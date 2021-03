Prignitz: Corona-Impfzentrum soll am 16. März starten

Perleberg

Der Termin scheint zu stehen: Am Dienstag, 16. März, soll das Prignitzer Impfzentrum in der Perleberger Rolandhalle nun seinen Betrieb aufnehmen können. „Stand heute ist das Impfzentrum auf grün geschaltet“, sagte dazu Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Prignitz, am Freitag per Videoschaltung bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz des Landkreises. Nach seinen Angaben hat der Kreis vom Bund nun die Zusage, dass er den nötigen Impfstoff dafür bis zum 16. März auch erhält.

Beeindruckt von der Bereitschaft der Prignitzer Ärzte

Geplant ist es, am 16. März mit einer Impfstraße zu starten. Am 17. März wird die zweite Impfstraße in Betrieb genommen und am 18. dann die dritte. Schon am 11. und 12. März steht in der Rolandhalle die Feinabstimmung an, und am 15. März ist ein Probelauf geplant. „Wir sind im Zeitplan. Von unserer Seite ist alles vorbereitet. Das DRK ist bereit die Arbeiten durchzuführen“, fuhr Bethmann fort. Johannes Neumann bestätigte dies für das Deutsche Rote Kreuz.

Besonders hat Marcus Bethmann die große Bereitschaft der Prignitzer Ärzte beeindruckt, dort mitzuwirken: „Es war völlig problemlos, die Dienste zu besetzen.“ Die Dienstplanorganisation hatte der Landkreis Prignitz anstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg übernehmen müssen. Dafür hat der Kreis sogar ein eigenes Modul entwickelt.

Impfungen starten mit Biontech

Neumann ergänzte, dass an einer Impfstraße zunächst 96 Termine pro Tag im Bereich der Öffnungszeiten von acht Stunden vergeben werden können. Ab dem dritten Impftag sind dies also 288 täglich zu vergebende Plätze.

„Die Kapazitätenplanung bis nach Ostern steht“, fuhr dann Bethmann fort. Ab der 14. Kalenderwoche ist dann auch schon geplant, mit den Zweitimpfungen zu beginnen, dies dann auf den Impfstraßen vier bis sechs. „Ab dann sind es 576 Impfungen pro Tag“, sagt Bethmann – immer unter der Voraussetzung, dass der Impfstoff dann auch wirklich da ist.

Bis einschließlich zu dieser 14. Kalenderwoche wird zunächst BionTech verimpft, und das auch für die dann anstehenden Zweitimpfungen. Damit ist auch klar, dass gemäß der Priorisierung jetzt zuerst die Älteren auf der Impfstraße an der Reihe sind.

Für die Vergabe von Terminen ist das Land zuständig

Das Terminmanagement läuft – wie der Kreis betont – vollends über das Gesundheitsministerium in Potsdam, weil die Impfzentren Einrichtungen des Landes sind. Nur das Land kann daher die Impftermine vergeben. Impfberechtigte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren können Impftermine auf der Online-Buchungs-Plattform www.impfterminservice.de buchen.

Alle Brandenburgerinnen und Brandenburger im Alter über 80, die noch nicht geimpft wurden, werden mit einem persönlichen Brief über ihr Impfangebot informiert. Die Briefe werden in den kommenden Wochen gestaffelt versendet, beginnend mit den über 85-Jährigen. Sie haben dann die Möglichkeit, über eine Sonderrufnummer ihren individuellen Impftermin zu vereinbaren. Ab wann auch das Impfzentrum in Perleberg gebucht werden kann, wird das Gesundheitsministerium in den nächsten Tagen mitteilen.

Weitere Bundeswehrsoldaten für Corona-Einsatz angefordert

In früheren Gesprächen hatte Bethmann angedeutet, dass der Betrieb des Impfzentrums auch so ausgeweitet werden könnte, dass sogar mehr als 800 Menschden dort täglich ihre Impfung erhalten können. Dafür muss dann natürlich auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen. Vorsorglich hat der Landkreis auch weitere Unterstützung von der Bundeswehr für diesen Zweck beantragt – ab dem 18. März sollen daher zusätzlich sechs Soldaten eingesetzt werden, und ab dem 6. April könnte diese Zahl sogar auf 24 aufgestockt werden.

Bundeswehr im Corona-Test-Einsatz im Seniorenzentrum Lindenstraße in Perleberg Quelle: privat

Angesichts der im Moment sinkenden Fallzahlen könnte dafür laut David Kahl, Sachbereichsleiter Allgemeiner Sozialer Dienst in der Prignitzer Kreisverwaltung, die Bundeswehrbesatzung im Gesundheitsamt am 12. März auf acht Personen reduziert werden. Das ist aber noch nicht endgültig. Bis zum 26. März sind Soldaten für das Gesundheitsamt auch noch in Einrichtungen der Pflege im Einsatz.

Corona-Testzentrum wird reaktiviert

Im Vorgriff auf eine geänderte Test-Verordnung, die am Freitagmittag zum Zeitpunkt des Pressetermins noch nicht vorlag, wird das Corona-Testzentrum in Wittenberge reaktiviert. Außerdem hat der Kreis in einer Schalte mit den Hauptverwaltungsbeamten die Kommunen um Unterstützung gebeten, um auch vor Ort Angebote zum Schnelltest für die Bevölkerung schaffen zu können. Die Kommunen zeigten sich dazu bereit.

Von Bernd Atzenroth