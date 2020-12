Am Freitag ging Zahl der Corona-Infizierten in der Prignitz erneut stark nach oben: 29 neue Fälle wurden gemeldet. Darunter ist auch Landrat Torsten Uhe. Damit steigt auch die Inzidenz in ungeahnte Höhen. Eine Konsequenz: Die Zahl der Bundeswehrsoldaten, die für Nachverfolgung eingesetzt werden, wird wieder aufgestockt.