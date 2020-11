Prignitz: Corona-Nachverfolgung gelingt jetzt besser

Perleberg

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Corona-Inzidenzzahl im Landkreis Prignitz unter der immer wieder zitierten 50er Marke gelegen – allerdings bevor die neuen Zahlen gemeldet wurden. Sechs weitere positiv getestete Personen sind hinzugekommen. Damit liegt die absolute Zahl an Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage bei 39 – und damit liegt die Inzidenzzahl bei 51,21 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Weiter Risikogebiet, aber unter dem Landesdurchschnitt

Damit bleibt die Prignitz weiterhin Risikogebiet, aber der Inzidenzwert liegt weit unter dem Landesdurchschnitt. Ein gutes Zeichen, aber „kein Grund, sich zurückzulehnen“, warnt Landrat Torsten Uhe, „jederzeit kann der Wert ob kleiner lokaler Hotspots in die Höhe schnellen.“ Für Uhe ist die Tendenz in Richtung 50er Inzidenzwert aber ein klarer Beleg dafür, dass sich die Prignitzer weitestgehend an die Maßnahmen nach der Eindämmungs-Verordnung halten. Uhe bittet die Einwohner des Kreises, dies auch weiter zu tun.

Anzeige

Die Gesamtzahl aller an Corona erkrankten Personen im Landkreis liegt bei 254. 155 sind mittlerweile von der Krankheit genesen, drei sind an ihr gestorben.

Quarantäne-Anordnungen fast abgearbeitet

500 Mal wurde im Landkreis eine Quarantäne angeordnet. „Nur noch fünf stehen aus“, sagt Danuta Schönhardt, Leiterin des Bereiches Gesundheit und Soziales beim Landkreis. Wahrscheinlich sind auch diese Anordnungen schon abgearbeitet – sie beziehen sich wohl auf die aktuellen neuen Fälle vom Tage. Das ist eine Situation, die man noch vor ein paar Tagen nicht vorgefunden hat, wie Schönhardt betont.

Lesen Sie auch

Da gelang die Nachverfolgung und die daran anschließende Anordnung der Quarantäne nicht ganz so schnell. Doch die Voraussetzungen für ein schnelles Abarbeiten haben sich verbessert: „Wir haben in unserem Haus eine Datenbank entwickelt und arbeiten jetzt damit“, erklärt Danuta Schönhardt, „deswegen ist es auch gelungen, alles nachzuarbeiten und jetzt sehr zeitnah Quarantäne-Anordnungen zu verschicken.“

Bislang 3231 Tests, davon 294 positiv

Am Mittwoch wurden in der Corona-Teststation Wittenberge etwa 40 Menschen getestet, am Donnerstag waren es etwa 20. Insbesondere wurde mobil getestet, um diejenigen zu erreichen, die nicht zur Teststation kommen können.

Insgesamt gab es im Landkreis bereits 3231 Tests, davon fielen 294 positiv aus. Der Unterschied zur Zahl der insgesamt Erkrankten erklärt sich unter anderem dadurch, dass manche Personen in der Teststation waren, deren positiver Test aber im Nachbarkreis gewertet wird, weil sie dort wohnen. Das passiert zum Beispiel, wenn größere Arbeitgeber ihre Belegschaft testen lassen.

Uhe lobt DRK , Gesundheitsamt und Bundeswehr

Uhe hatte sich am Donnerstag im Gesundheitsamt über den Anti-Corona-Kampf informiert. „Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich den Einsatzkräften des DRK für die Betreibung der Teststation, den Mitarbeitern, die im und für das Gesundheitsamt tätig sind sowie den Kameraden der Bundeswehr für die Unterstützung des kreislichen Gesundheitsamtes“, sagte der Landrat.

Von Bernd Atzenroth