Lenzen

Warum ins Ausland fahren, wenn es den Rudower See und insbesondere dessen Campingplatz gibt – das sagen sich seit etlichen Jahren Camper aus allen Bundesländern. Und der Platz ist auch momentan richtig gut besetzt. „Die Urlauber schätzen die Natur und die Ruhe hier“, berichtet Sigmar Beck, der Betreiber der Einrichtung.

Für viele Camper aus ganz Deutschland ist gerade der ruhig gelegene Rudower See attraktiv. Quelle: Kerstin Beck

Anzeige

Die Gäste würden den Platz noch mehr schätzen, wenn es hier endlich wieder eine Gaststätte gäbe. Deren Wirt, Erhard Wenzel, der dort seit 1976 tätig war, hat vor zwei Jahren die Restauration aus Altersgründen dichtgemacht, und das seitdem leerstehende Gebäude müsste dringend renoviert werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Schöner Blick auf den See inklusive

„Die Küche muss erneuert werden, dort sieht es schlimm aus“, meint Beate Häfke, die sich im März mit Gleichgesinnten zu einer Art AG Rudower See Gaststätte zusammengetan hat. „Alles andere muss mal frisch gestrichen oder geputzt werden, und dann gäbe es hier ein attraktives Gasthaus, von dem man aus abends herrlich auf den See schauen kann“.

Verantwortlich dafür ist aber die Stadt Lenzen, „und wir haben bereits zweimal darauf hingewiesen, dass es dafür Fördermittel gäbe, die nur beantragt werden müssten. Und das müsste beschlossen werden. Aber von Amtsdirektor Harald Ziegeler verlautete, dass es in der nächsten Zeit keinen Grund gäbe, eine Stadtverordnetenversammlung einzuberaumen“, so Häfke.

Gastronomische Angebot ist ein wirkliches Goldstück

Nun haben sich die Mitglieder der AG etwas einfallen lassen. „Denn zu Pfingsten war hier derart viel los, dass wir beschlossen haben, etwas in die Wege zu leiten, und wenn es nur ein Provisorium ist“.

Durch ein weiteres AG-Mitglied aus Perleberg wurde ein Imbisswagen organisiert, der nun am See-Ende unweit des Ufers steht. Sigmar Beck sorgte umgehend für Strom- und Wasseranschluss, und auch ein Betreiber des Wagens wurde gefunden. Dieser reist dazu von Mittwoch bis Sonntag extra aus Tangermünde an, hat sich aber in den vergangenen zehn Tagen, seitdem es das gastronomische Angebot gibt, als wirkliches Goldstück erwiesen.

„Das Angebot ist prima, hier gibt es von der Suppe bis zum Milchreis für Kinder immerhin etwas Heißes, es geht schnell und der Mann ist immer gut gelaunt“, meint die Lenzenerin, die auch Ideen hat, den seit der Wendezeit leerstehenden Trakt der „Urlauberversorgung“ zu nutzen: „Das ist ein massives Gebäude, wo später die Laufkundschaft versorgt werden könnte“. Und wie das vor über 30 Jahren lief, steht manchen noch vor Augen: Es gab lange „Schlangen“ vor dem Bau. Immerhin gab es grünes Licht vom Amtsdirektor dazu: „Ist gut, macht mal!“

Von Kerstin Beck