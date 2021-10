Prignitz: Die Landratswahl findet am 8. Mai 2022 statt

Perleberg

Im kommenden Jahr sind die Prignitzer aufgerufen, über den Mann oder die Frau zu entscheiden, die künftig an der Spitze der Kreisverwaltung steht. Für die turnusgemäße Wahl zum Landrat oder zur Landrätin, die alle acht Jahre stattfindet, steht jetzt der Termin fest.

Landratswahl in der Prignitz: Termin ist der 8. Mai 2022

Am 8. Mai 2022 sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Für eine mögliche Stichwahl ist der 22. Mai 2022 vorgesehen. Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat damit die Termine bestätigt, die vom Landkreis vorgeschlagen wurden.

Amtsinhaber Torsten Uhe war als parteiloser Kandidat mit Unterstützung der SPD ins Rennen gegangen und wurde am 11. Mai 2014 mit 64,1 Prozent der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten mussten sich beteiligen, um das so genannte Quorum zu erfüllen. Mit 34,8 Prozent war das deutlich gelungen.

Amtsinhaber Torsten Uhe wurde 2014 direkt von den Bürgern gewählt

Wahlvorschläge für das Amt des Landrates können von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Einzelbewerbern eingereicht werden. Dafür gelten entsprechende Fristen. Die Unterlagen müssen bis zum 66. Tag vor der Wahl beim Kreiswahlleiter abgegeben werden.

Wählbar sind Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines Landes der Europäischen Union besitzen, in der Bundesrepublik ihren Wohnsitz haben und am Tag der Hauptwahl, also am 8. Mai 2022, das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Da bei der Landratswahl die zuletzt zur Bundestagswahl eingeführte Regelung zur Feststellung des Wahlergebnisses bei weniger als 50 Wählern nicht greift, kann jedes Wahllokal selbstständig auszählen – unabhängig davon, wie viele Bürger ihr Kreuz machen.

Von Stephanie Fedders