Prignitz

Das Wochenend- und Neujahrsprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 27. Dezember

Kletzke – Das Dorftheater „Sagenhaft“, bestehend aus 16 Laienschauspielern, führt am Freitag und Sonnabend jeweils um 19 Uhr in der Kletzker Sporthalle das Stück „Frau Holle“ auf.Sonnabend, 28. Dezember

Sadenbeck – Skat und Romméwerden im Sporthaus in Sadenbeck gespielt. Beginn ist um 18 Uhr (nach vorheriger Anmeldung).

Wittenberge – Zum Abschluss des Jahres findet ein besonderer Spaziergang mit dem Wittenberger Nachtwächterdurch die Wittenberger Altstadt statt. Dabei trifft man auf die Ackerbürgerin Mathilde und des Apothekers Frau Hedwig. Historische Kostüme, spannende Geschichten und kuriose Begebenheiten versprechen einen unvergesslichen Nachmittag. Treffpunkt für die Tour ist um 15 Uhr an der Skulptur „Zeitreise“ in der Elbstraße. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittenberge – Ein unterhaltsames Konzert zum Jahreswechsel gibt es im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge. Das Orchester und Ballett des Sorbischen National-Ensembles unterhalten ab20 Uhr mit bekannten Melodien aus beliebten Operetten sowie temperamentvollen Tänzen. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Sonntag, 29. Dezember

Bad Wilsnack– Ein Waldspaziergang mit dem Heilpraktiker Thomas Pluschke startet um9 Uhr an der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack.

Im Wittstocker Rathaus wird am Sonntag der Klassiker "Dinner for one" aufgeführt. Quelle: Stadt Wittstock

Wittstock – „Dinner for One“ heißt es auch dieses Jahr wieder um 19 Uhr im Wittstocker Rathaus. Zwei Vollblutschauspieler haben dieses Kabinettstück in Szene gesetzt. Jörg Kleinau spielt die Miss Sophie, Joachim Kaps den Butler James.

Montag, 30. Dezember

Heiligengrabe – Ein festliches Konzertzum 200. Geburtstag Theodor Fontanes beginnt um 15 Uhrin der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Es erklingen Werke von Grimm, Cornelius, Vivaldi, Purcell, F. Mendelssohn Bartholdy und anderen sowie Lesungen aus Briefen und seinen Gedichten.

Silvester, 31. Dezember

Mesendorf – Mit der Prignitzer Schmalspurbahn Polloins neue Jahr – diese besondere Fahrt startet um 22 Uhr in Mesendorf. Ankunft in Lindenberg ist gegen 22.45 Uhr. Hier gibt es einen Imbiss mit Produkten aus der Region. Auf der Museumswiese wird in gemütlicher Runde das neue Jahr begrüßt. Die Rückfahrt nach Mesendorf ist gegen 1 Uhr geplant. Infos und Anmeldung unter Telefon 0162/8 84 58 82.

Mit der Schmalspurbahn„Pollo“ ins neue Jahr fahren: Dieses Vergnügen gibt es am Dienstag. Abfahrt ist in Mesendorf. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wittstock – Am Wittstocker Dosseteich gibt es ab 17 Uhr ein Familienfeuerwerk. Das Gelände am Dosseteich bietet eine spektakuläre Kulisse und ermöglicht allen Besuchern außerdem eine gute Sicht. Am Veranstaltungsort wird eine gastronomische Versorgung angeboten.

Ein Familienfeuerwerk wird am Dienstag am Wittstocker Dosseteich entzündet. Quelle: Christian Bark

Neujahr , 1. Januar 2020

Bad Wilsnack– Zum Neujahrs-Kaffeekonzert mit „Mister Blue“ wird um 14.30 Uhr in die Cafeteria der KMG-Eltalklinik Bad Wilsnack eingeladen.

Zum Neujahrsspaziergang wird am Mittwoch in Wittstock eingeladen. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Der traditionelle Neujahrsspaziergang startet um13 Uhr am ehemaligen Feuerwehrdepot am Walter-Schulz-Platz 1 in Wittstock. Es werden verschiedene Führungen zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten angeboten. Seinen Abschluss findet der Spaziergang in stimmungsvoller Atmosphäre gegen 14.30 Uhr am Hotel Röbler Thor.

