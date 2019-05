Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 3. Mai

Boberow – In der Boberower Moorscheune gibt die ukrainische Band „Brunettes shoot blondes“ ein Konzert. Ab 20 Uhr erklingt Indie-, Rock- und Popmusik auf hohem Niveau. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 038781/42 95 99.

Perleberg – Auf dem Gelände des Sportvereins Blau-Weiß Perleberg wird um 19 Uhr ein Maifeuer entzündet. Damit wird das ausgefallene Osterfeuer nachgeholt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Pritzwalk – Kleine Petrijünger sind auf dem Gelände der Pritzwalker Forellenteiche am Stadion willkommen. Hier können sie von 14 bis 18 Uhr angeln. Eine Hüpfburg, Knüppelbrot sowie Verlosung attraktiver Preise gehören außerdem zum Nachmittagsangebot.

Zempow – Das Duo „Music Aventiure“ spielt ab 18 Uhr in der Zempower Kirche alte und neue Lieder auf historischen Instrumenten. Unter dem Motto „Wohl ünner den Lindeboum gröne“ werden viele plattdeutsche Lieder präsentiert.

Sonnabend, 4. Mai

Berge – Auf dem Pfarrgrundstück in Berge, Dorfring 2, beginnt um 11 Uhr ein Kinderbibeltag des Pfarrsprengels. Es wird gebastelt, gesungen und gespielt.

Eichenfelde – Getrödelt werden kann auf dem Eichenfelder Sportplatz. Der Flohmarkt ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Zum Tag des Gartenvogels und Vortrag lädt das Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel am Sonnabend ein. Quelle: Christian Bark

Jabel – Das Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel lädt ab 13 Uhr zum Tag des Gartenvogels ein. Um 14 Uhr beginnt ein Vortrag des Vogelstimmenimitators Uwe Westphal. Für die Kinder gibt es ein Rahmenprogramm.

Jabel – In der Altlutherischen Kirche Jabel beginnt um 14 Uhr ein Benefizkonzert mit dem „Blechbläserensemble 2001“ der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin. Nach dem Konzert werden Kaffee und Kuchen sowie eine Kirchen- und Orgelführung angeboten.

Lindenberg – Zum Frühlingskonzert wird um 15 Uhr in die evangelische Kirche in Lindenberg eingeladen. Zu Gast ist das Daniel-Weltlinger-Trio. Zu hören gibt es Jazz, Swing und Chansons.

Einen Beet- und Balkontag veranstaltet am Sonnabend die Lebenshilfe-Gärtnerei in Perleberg. Quelle: privat

Perleberg – Die Lebenshilfe-Gärtnerei in Perleberg, Hamburger Straße 32, veranstaltet von 9 bis 17 Uhr einen Beet- und Balkontag. Es gibt eine große Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen. Das Gewächshaus der Gärtnerei lädt zum Kaffeeklatsch ein.

Perleberg – Der Roland auf dem Großen Markt in Perleberg ist Treffpunkt für eine Stadtführung. Los geht es um 11 Uhr.

Perleberg – In der Perleberger St.-Jacobi-Kirche beginnt um 19 Uhr ein Konzert mit „Harmonic Brass“ aus München. Die Musiker sorgen seit 1991 für großen, eleganten Blechbläserklang.

Eine ganze Stadt steht hinter der Hilfsaktion für Jonas Ferner. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalk – In der Jahnsporthalle in Pritzwalk, Zur Hainholzmühle 24, beginnt um 10 Uhr eine Typisierungsaktion zugunsten des an Leukämie erkrankten Prignitzer Jugendlichen Jonas Ferner.

Weisen – „Musik im Mai – ein musikalisches Dorffest“ heißt es ab 14 Uhr in der Weisener Kirche. Eröffnet wird es von den Kindern der Weisener Kita „Haus der lieben Zwerge“. Es folgen Auftritte der kleinen und großen Künstler der Kreismusikschule Prignitz sowie des Gospelchores vor und in der Kirche. Es gibt ein vielfältiges Angebot mit leckeren Speisen und für die Kinder eine Hüpfburg und weitere Attraktionen.

Wittenberge – Im historischen Lokschuppen Wittenberge beginnt die Dampfloksaison. Von 10 bis 16 Uhr kann die Fahrzeugausstellung besichtigt werden, gibt es Führerstandfahrten und Führungen im Stellwerk.

Wittenberge – Eine Rathausführung mit Turmaufstieg beginnt um 10 Uhr in Wittenberge. Die Singer-Uhrenturmführung mit Werksrundgang startet um 14 Uhr. Treff ist vor dem Uhrenturm.

„Die Nordlichter“ aus Kleve sind Mitwirkende beim Shantychortreffen am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – „Leinen los“ heißt es um 15 Uhr im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus. Dann laden „De Buhnenkieker“ zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Unterstützung bekommen die Sänger vom Shantychor „Die Nordlichter“ aus Kleve. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Der Frankfurter Knabenchor singt am Sonnabend in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Der Knabenchor der Singakademie Frankfurt (Oder) gastiert ab 16 Uhr in der Wittstocker St.-Marienkirche. Es erklingen Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten und Volkslieder.

Sonntag, 5. Mai

Alt Daber – „Aktiv in der Heide“ heißt es in Alt Daber. Ob mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit oder ohne Walkingstöcke – Bewegung ist die Hauptsache. Um 9.30 Uhr beginnt die Anmeldung, gegen 10 Uhr fällt vom Daberturm aus der Startschuss für die Tour in die Kyritz-Ruppiner Heide.

Bad Wilsnack – In der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche beginnt um 16 Uhr ein Klangzauber-Sonntagskonzert. Zu erleben sind Marko Jovanovic und Lutz Schlosser mit Geschichten zwischen Mundharmonika und Gitarre.

Gadow – Festliche Bläsermusik mit dem Blasorchester der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin erklingt in der Dorfkirche Gadow. Das Konzert beginnt um 14 Uhr. Angeboten werden im Anschluss Kaffee und Kuchen und auf Wunsch eine Kirchenführung.

Lenzen – Ein Schlender- und Hofflohmarkt findet von 9 bis 18 Uhr in Lenzen in der Neustadtstraße statt. Viele Höfe bieten Altes und Trödel an.

Mankmuß – Die Atelierlesung „Tanz der Wörter“ mit erotischen Bildern, Texten und orientalischem Tanz beginnt um 16 Uhr im Werkgehöft „Zweikuenstler“ in der Dorfstraße 19 in Mankmuß.

Meyenburg – Eine kulinarische Reise in die ältesten christlichen Länder der Welt beginnt um 11.30 Uhr im Pfarrhaus Meyenburg. Dann wird gemeinsam gekocht und gegessen. Zubereitet werden Speisen aus Italien, Russland, dem asiatischen, arabischen und kaukasischen Raum. Mitzubringen sind eine Schürze und ein Küchenmesser.

Der Perleberger Tierpark ist am Sonntag wieder Treffpunkt für den 29. Rolandlauf. Quelle: Stefan Peglow

Perleberg – Im Perleberger Tierpark startet um 9.40 Uhr der 29. Rolandlauf mit der 20-Kilometer-Strecke. Für alle anderen Strecken erfolgt der Startschuss um 10 Uhr. Die Siegerehrung findet auf der Bühne im Tierpark statt.

Pritzwalk – Ein Konzert gibt der Pritzwalker Spielmannszug im Kulturhaus Pritzwalk. Es beginnt um 14 Uhr und steht unter dem Motto „Unsere Musik im Wandel der Zeit“.

Wernikow – Folk, Blues und deutsche Liederkunst erklingt um 14 Uhr in der Kirche Wernikow. In der ältesten Feldsteinkirche der Prignitz spielen Musiker der Band „Handicap“. Im Anschluss gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Wittenberge – Führungen zur Eröffnung der Dampfloksaison im historischen Lokschuppen Wittenberge von 10 bis 16 Uhr (siehe Sonnabend).

Im Gelände vom Autokino Zempow beginnt am Sonntag die neue Trödelsaison. Quelle: unbekannt

Zempow – Im Autokino Zempow beginnt die diesjährige Trödelsaison. Der Kofferraumtrödel ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Angeboten werden Gebrauchtes, regionale Produkte, Handwerk – nur von privat für privat.

Prignitz – Offene Gärten und offene Ateliers siehe unter www.dieprignitz.de.

Von MAZonline