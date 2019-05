Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 10. Mai

Bad Wilsnack – Die Brassband des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge musiziert ab 19 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack. Die Jugend-Jazzband präsentiert rockorientierten Big-Band-Jazz.

Grube – Im Schloss Grube endet die Ausstellung „Couleurs Breizh“ des Berliner Künstlers Sebastian Hanslik mit Motiven seiner Lieblingsplätze in der Bretagne. Die Finissage und ein Tischgespräch beginnen um 19 Uhr.

Perleberg – Im Perleberger „Judenhof“, Parchimer Straße 6a, findet die Gedenkveranstaltung „Bücher aus dem Feuer“ statt. Sie beginnt um 19 Uhr und erinnert an die Zeit, in der Bücher am 10. Mai und 21. Juni 1933 auf Scheiterhaufen brannten.

Sonnabend, 11. Mai

Boberow – Unter dem Motto „Livemusik für lachende Kinder“ stehen vier Bands unterschiedlichster Musikrichtungen auf der Bühne der Moorscheune in Boberow. „Wellness Club“, „Flowerrush, „Halsschlagader“ und The Fisherman’s Band“ spenden die Eintrittsgelder dem Kindergarten Baek für eine Kletterwand. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Kartennachfrage unter 038781/42 95 99.

Brügge – Die Gemeinde Brügge feiert am Wochenende ihr Dorffest. Los geht es am Sonnabend um 13 Uhr mit dem Auftritt des „Stubenchors“. Außerdem wird das Bürgerhaus „Alte Schule“, das umfangreich saniert wurde, eingeweiht. Um 19 Uhr beginnt der Tanz im Zelt.

Der Wittenberger Arionchor singt am Sonnabend in der evangelischen Kirche in Groß Breese. Quelle: Veranstalter

Groß Breese – Der Arionchor Wittenberge gibt um 16.30 Uhr ein Konzert in der Evangelischen Kirche Groß Breese. Im Mittelpunkt steht der Muttertag. Zu hören gibt es Frühlingslieder, Lieder, die zu Herzen gehen, und Klassik.

Grube – Auf dem Gelände des Vierseithofs in Grube findet von 10 bis 16 Uhr der Tag des Biosphärenreservats statt. Neben interessanten Vorträgen bietet der „Markt der Möglichkeiten“ für die ganze Familie Informationen, Kurzweil, Spiel und Spaß. Die beiden Songschreiber Matthias Wiesenhütter und Dirk Friedrich stellen ab 19.30 Uhr ihr neues Programm „Alltagspoeten“ vor.

Lenzen – Zum Tag der Städtebauförderung wird von 11 bis 14 Uhr eine Baustellenbesichtigung des Häuserensembles in der Hamburger Straße 30/31 in Lenzen angeboten. Die Stadt informiert über den Stand der Arbeiten und gewährt Einblicke in die drei Häuser.

Nebelin – Einen Sonderblutspendetermin gibt es im Nebeliner Pfarrhaus. Von 10 bis 13 Uhr können sich Spendenwillige hier einfinden. Als Dankeschön erhält jeder Blutspender einen Gutschein für die Kristalltherme Bad Wilsnack.

Gemeinsamer Spaß von Eltern, Großeltern und Kindern steht bei der Prignitzer Familienmesse am Sonnabend in der Perleberger Rolandhalle im Mittelpunkt. Quelle: privat

Perleberg – In der Perleberger Rolandhalle findet von 10 bis 13 Uhr die Prignitzer Familienmesse statt. Dazu gehören ein Kinderflohmarkt, Kinderanimation, Infostände rund um die Familie sowie kulinarische Versorgung.

Perleberg – Der Große Markt in Perleberg ist um 10 Uhr Treffpunkt für einen Rundgang durch die historische Altstadt. Gezeigt werden der historische Kinosaal und das Gebäude Schuhstraße 23. Von 10 bis 12 Uhr öffnet die „Schaustelle Stadtkern“.

Zum Tag der offenen Baustelle in Pritzwalk können sich Interessierte am Sonnabend das Bauprojekt „Querungshilfe Kietz/Bürgerplatz“ erklären lassen. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalk – Zum Tag der offenen Baustelle sind die Pritzwalker am Bürgerplatz willkommen. Zwischen 10 und 12 Uhr können sich Interessierte das Bauprojekt „Querungshilfe Kietz/Bürgerplatz“ von fachkompetenten Ansprechpartnern erklären lassen. Der Landfrauenverein Pritzwalk und Umgebung sorgt für Kaffee und Kuchen.

Pritzwalk – Beschwingte Musik mit der Sing-Combo der Kreismusikschule Prignitz erklingt ab 14 Uhr in der St.-Nikolaikirche Pritzwalk. Im Anschluss gibt es eine Kirchenführung und einen Umtrunk.

Beim Tag der offenen Tür in der Kita „Knirpsenland“ in Putlitz ist am Sonnabend auch Liedermacher Matthias Lück mit von der Partie. Quelle: privat

Putlitz – Die Kita „Knirpsenland“ Putlitz öffnet von 10 bis 12 Uhr ihre Türen. Ein Kindersachenbasar, Kinderbelustigung und -schminken, Kaffee und Kuchen sorgen für Kurzweil. Um 16 Uhr beginnt ein großes Kinder-Mitmachkonzert mit Liedermacher Mathias Lück.

Seefeld – Zum 90. Bestehen der Ortsfeuerwehr Seefeld gibt es von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus.

Stepenitz – Das 7. Rasentraktortreffen findet ab 11 Uhr an der Feuerwehrhalle in Stepenitz statt. Außerdem gibt es eine Technikschau und ein Geschicklichkeitsfahren.

Zwei Stadtführungen – die „Grüne Route“ und die Fährmanntour – gibt es am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Zwei Stadtführungen werden in Wittenberge angeboten. Um 11 Uhr startet die „Grüne Route“ mit dem Gründerzeit-Viertel. Treffpunkt ist die Touristinformation auf dem Paul-Lincke-Platz. Um 17 Uhr beginnt die Fährmanntour (Altstadtrundgang). Das Steintor in der Burgstraße ist hier der Treffpunkt.

Wittenberge – Ein Stadtspaziergang mit Wittenberges Bürgermeister Oliver Herrmann beginnt um 13.30 Uhr am Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Der Rundgang führt in die Bäcker-, Zimmer- und Bahnstraße. Ziel ist die ehemalige Bonbonfabrik, wo derzeit ein SOS-Kinderdorf entsteht. Zum Abschluss sind alle Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen am Bürgerzentrum eingeladen (nach Anmeldung).

Die Freiwillige Feuerwehr Wittstock will mit Unterstützung der Jugendfeuerwehr am Sonnabend ihren 130. Geburtstag feiern. Quelle: Christian Bark

Wittstock – 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wittstock werden ab 10 Uhr auf dem Marktplatz in Wittstock gefeiert. Dazu gehören eine Einsatzübung der Jugendfeuerwehr, eine Gefahrgutübung und die Abnahme der „Kinderflamme“, 1. Leistungsstufe. Besucher können das Brandschutzmobil des Landkreises Ostprignitz-Ruppin begutachten.

Wittstock – Zum Tag der Städtebauförderung wird in Wittstock auf dem Marktplatz von 14 bis 17 Uhr über aktuelle Sanierungs- und Umbauprojekte informiert. Integriert ist der Tag in das Familien- und Kinderfest, das gleichzeitig auf dem Markt stattfindet.

Das „Duo Thomasius“ erfreut am Sonnabend auf der Bühne im Wittstocker Amtshof mit Schlagern und volkstümlichen Evergreens. Quelle: Agentur

Wittstock – Zur Landesgartenschau in Wittstock spielt von 11 bis 12 Uhr die Rap-Band „Gruppenzwang“ auf der Bühne im Amtshof. Das „Duo Thomasius“ erfreut von 14 bis 15 Uhr mit Schlagern, volkstümlichen Melodien, Evergreens und eigenen Titeln.

Sonntag, 12. Mai

Bad Wilsnack – Ein Kaffeekonzert mit Mr. Blue gibt es um 14.30 Uhr in der Cafeteria der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack.

Brügge – Musik zum Frühling erklingt ab 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Brügge. Ein gemischtes Ensemble sowie Solisten der Musikschule Prignitz musizieren für die Restaurierung der Bronzeglocke und Heerwagenorgel. Im Anschluss wird an die Kaffeetafel gebeten.

Die Pianistin Christiane Klonz gibt am Sonntag ein Konzert im Saal des Schlosses Meyenburg. Quelle: Beate Vogel

Meyenburg – Im großen Saal des Schlosses Meyenburg gibt die Pianistin Christiane Klonz um 11 Uhr ein Konzert. Es wird begleitet von Reflektionen zum Thema „Kunstblumen“. Kartennachfrage unter Telefon 033968/50 89 61.

Monika Herz und Sohn David unterhalten am Sonntag zum Muttertag im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Quelle: Agentur

Wittenberge – Im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus erklingt ab 15 Uhr

Musik zum Muttertag. Für einen stimmungsvollen Nachmittag sorgen Monika Herz und ihr Sohn David sowie Schlagersängerin Franziska. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Der neugestaltete Pfarrgarten am Kirchplatz in Wittstock wird am Sonntag eingeweiht. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Nach dreimonatiger Bauzeit wird um 12 Uhr der neu gestaltete Pfarrgarten am Kirchplatz 2 eingeweiht. Bereits um 11 Uhr wird ein festlicher Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche gefeiert.

Regisseurin Lola Randl kommt am Sonntag zum Filmgespräch ins Wittstocker Kino „Astoria“.l Quelle: Agentur

Wittstock – Zum Filmgespräch kommt die Regisseurin Lola Randl ins Wittstocker Kino „Astoria“. Sie stellt ihren neuen Roman „Der große Garten“ und ihren Dokumentarfilm „Von Bienen und Blumen“ vor. Das Ganze beginnt um 17.30 Uhr.

Wittstock – „Big Brass“ – die Bigband der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin – spielt von 11 bis 13 Uhr zur Landesgartenschau auf der Bühne im Wittstocker Amtshof.

