Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 24. Mai

Lenzen – Zu einer geführten Radrundtour entlang der ersten großen Deichrückverlegung lädt das Besucherzentrum Burg Lenzen ein. Die dreistündige Tour beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt für alle Radler ist der Burgvorplatz in Lenzen. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Eine geführte Radrundtour startet am Freitag am Burgvorplatz in Lenzen. Quelle: Michael Handelmann

Mesendorf – Dreitägige Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen und 95 Jahre Feuerwehr beginnen in Mesendorf. Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr im Park. Ein Fackelumzug durch die Parkanlage startet um 18.30 Uhr. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein an der Feuerschale.

700 Jahre Mesendorf und 95 Jahre Feuerwehr werden am Freitag, Sonnabend und Sonntag ausgiebig im Ort gefeiert. Quelle: privat

Wittenberge – Viel Abwechslung verspricht ab 17 Uhr ein SOS-Talente-Festival im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Zu erleben sind Tanz und Gesang, Instrumentalmusik und Beatboxing. Den Gewinnern winkt neben Pokal, Urkunde und einem Präsentkorb ein Aufritt vor größerem Publikum beim Stadt- und Hafenfest. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Wittstock – Kindertag wird ab 15 Uhr auf dem Spielplatz Röbeler Vorstadt in Wittstock gefeiert. Es gibt eine Hüpfburg, ein Torwandschießen und die Jugendfeuerwehr stellt sich vor. Gegen 17 Uhr steigen 100 Luftballons in den Himmel.

Wittstock – Eine neue Rosensorte wird in Neuruppin auf den Namen „Theodor-Fontane-Rose“ getauft. Anschließend wird sie mit dem Regionalzug RE 6 von Neuruppin nach Wittstock überführt, wo sie gegen 15 Uhr am Bahnhof ankommt. Ihren vorübergehenden Standort hat die Rose in der Blumenhalle auf der Landesgartenschau.

Sonnabend, 25. Mai

Jabel – Das Café „Grüne Oase“ in Jabel öffnet von 10 bis 18 Uhr seine Türen zum Tag des offenen Garten. Die Besucher können über das 6000 Quadratmeter große Grundstück mit vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt schlendern oder suchen sich ein idyllisches Plätzchen zum Verweilen.

Zum Tag des offenen Gartens öffnet das Café „Grüne Oase“ in Jabel am Sonnabend seine Türen. Quelle: Christian Bark

Karstedtshof – Zu einem Hoffest lädt ab 11 Uhr der Hofladen „Homemade“ in Karstedtshof ein. Es gibt Fleisch vom Grill, Bier vom Fass und Livemusik.

Ein Hoffest wird am Sonnabend beim Familienbetrieb "Homemade" in Karstedtshof gefeiert. Quelle: Christian Bark

Mesendorf – Die Feierlichkeiten zum Dorf- und Feuerwehrjubiläum in Mesendorf werden um 10 Uhr mit der Übergabe des neuen Spielplatzes fortgesetzt. Um 10.30 Uhr startet ein Festumzug zum Bahnhofsgelände des Vereins Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg. Auf dem Parkgelände gibt es Kinderbelustigungen, Tanz am Nachmittag und abends Tanz im Festzelt. Der Museumszug „Pollo“ fährt um 10, 12, 14 und 16 Uhr von Mesendorf nach Lindenberg und wieder zurück.

Pirow – Der Amtsausscheid der Ortsfeuerwehren des Amtes Putlitz-Berge beginnt um 9 Uhr in Pirow auf der Wiese am Ortseingang der Kreisstraße aus Richtung Burow. Siegerehrung ist gegen 14.30 Uhr.

Pritzwalk – Jugendweihefeiern beginnen um 10.30 und 12.30 Uhr im Pritzwalker Kulturhaus.

Quitzow – In der Quitzower Kirche beginnt um 14 Uhr ein Vortrag mit dem Publizisten Torsten Foelsch. Darin geht es um Quitzow und die Quitzows. Kaffee und Kuchen stehen bereit.

Rosenhagen – Das Ensemble „Mambrin“ der Kreismusikschule Prignitz musiziert um 16 Uhr in der Rosenhagener Kirche. Präsentiert wird ein vielfältiges Programm mit barocken Werken, Jazz und Klangexperimenten.

Wittenberge – Zum Familienfest laden die Erzieher und Kinder der Kita „Märchenland“ in Wittenberge in ihre Einrichtung ein. Ab 9.30 Uhr gibt es ein buntes Programm mit Stoffmalerei, Entenangeln, Schminken, Luftballonzauberei und Schatzsuche. Um 11 Uhr werden die Einschüler verabschiedet.

Stadtführungen gibt es am Sonnabend wieder in Wittenberge. Dazu gehören eine Herz-Tour sowie ein Altstadtrundgang. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Auf der Herz-Tour können Interessierte Wittenberges Industriegeschichte und deren historische Kulissen kennenlernen. Sie beginnt um 11 Uhr vor dem historischen Lokschuppen, Am Bahnhof 6. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81. Ein Altstadtrundgang mit Frau Hermine alias Birgit Schmidt beginnt um 17 Uhr. Treffpunkt ist das Steintor in der Burgstraße.

Wittstock – Zum Tag der offenen Tür mit Flohmarkt und Kunsthandwerk lädt von 12 bis 16 Uhr der Wittstocker Kindergarten „Rittersporn“, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1, ein. Die Räumlichkeiten können besichtigt werden und es gibt Kaffee, Kuchen und Tee.

Wittstock – Der Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren des Landkreises Ostprignitz-Ruppin findet ab 8 Uhr im Bereich der Stadthalle Wittstock in der Ringstraße statt. Gestartet wird in drei Schwierigkeitsstufen.

Wittstock – Das Kinderevent „Kids-Time“ findet von 10 bis 14 Uhr in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche statt. Es wird zusammen gespielt, gesungen, einer spannenden Geschichte aus der Bibel gelauscht und Mittag gegessen.

Wittstock – Der 39. Wittstocker Gedenk- und Heidelauf steht diesmal ganz im Zeichen der Landesgartenschau. Start ist erstmals um 10 Uhr vom Marktplatz aus. Absolviert werden Distanzen über drei, sechs sowie ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer.

Die Sängerin Michelle ist am Sonnabend zu Gast bei der Landesgartenschau in Wittstock. Quelle: Universal Music GmbH

Wittstock – Schlagerstars geben sich ab 17 Uhr die Klinke auf der Laga-Bühne im Wittstocker Amtshof in die Hand. Zuerst gibt Michelle ein Solokonzert, direkt im Anschluss folgt Prince Damien, DSDS-Sieger vor drei Jahren. Bereits um 11.30 und 13.30 Uhr sorgt der Rheinsberger Posaunenchor im Friedrich-Ebert-Park für Stimmung. Im wachsenden Garten findet der 21. Landschaftsgärtner-Cup Berlin-Brandenburg statt.

Sonntag, 26. Mai

Bad Wilsnack – Russische Volksmusik mit Elena und Alexander Danko erklingt um 16 Uhr in der St.-Nikolaikirche in Bad Wilsnack. Das Spektrum reicht von Klezmer über Tango bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen für Bajan.

Das Duo Danko erfreut am Sonntag in Bad Wilsnack mit russischer Volksmusik. Quelle: Veranstalter

Düpow – Zum 150-jährigen Bestehen der Buchholz-Orgel spielen Firas Alfares und Dorothea Uibel Werke für Violine und Orgel. Beginn ist um 15 Uhr in der Dorfkirche Düpow. Im Anschluss wird an die Kaffeetafel gebeten.

Lindenberg – Eine Eisenbahnbörse findet von 10 bis 16 Uhr in der Lindenberger Gaststätte Lamprecht, Hauptstraße 28, statt. Gebrauchte Modellautos, Modelleisenbahnen, Zubehör aller Spurweiten können gekauft oder getauscht werden.

Die Kyritz-Musikanten spielen am Sonntag beim Frühschoppen im Festzelt in Mesendorf. Quelle: André Reichel

Mesendorf – Eine gemeinsame Pollo-Fahrt mit den Mesendorfer Einwohnern eröffnet um 10 Uhr die Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen von Mesendorf. Im Anschluss kann im Festzelt bei einem Frühschoppen mit den Kyritz-Musikanten geplauscht werden. Fahrten mit dem Museumszug „Pollo’“ gibt es um 10, 12, 14 und 16 Uhr von Mesendorf nach Lindenberg und wieder zurück.

Pritzwalk – „Yoga für Jonas“ heißt es von 18 bis 19.30 Uhr auf der Wiese vor dem Hotel Forsthaus Hainholz in Pritzwalk. Die Einnahmen aus dieser Aktion gehen auf das für Jonas Ferner angelegten Spendenkonto bei der DKMS. Vor Ort ist auch eine Typisierung möglich. Eine Yogamatte oder Decke ist mitzubringen.

Sewekow – „Plattdüütsch in uns Kirch“ gibt es um 15 Uhr in der Sewekower Dorfkirche. Zum traditionellen Nachgespräch bei Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz sind alle eingeladen, plattdüütsche Texte vorzutragen.

Wittstock – Der Märkische Kammerchor, der Evi-Jugendchor sowie das Orchester der Musikschulen OPR und Prignitz geben um 17 Uhr ein Konzert in der Wittstocker St.-Marienkirche. Gespielt wird ein Repertoire vom Barock bis zur romantischen Oper – mit großem Orchester und Chor.

Von MAZonline