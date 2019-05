Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 31. Mai

Haaren – Das Krankenschwesterrockt-Festival findet im 15. Jahr mit einem Best of aller Bands im Dörfchen Haaren in der Nähe von Bad Wilsnack statt. Fünf Bands sind in diesem Jahr dabei: „Ragnaroek“, „Soab“, „Die Wallerts“, „Schmerz-Patient“ und „Backup“. Beginn des Festivals ist um 19.30 Uhr.

Die Mittelalter-Rockband „Ragnaroek“ ist am Freitag beim Krankenschwesterrockt-Festival in Haaren mit dabei. Quelle: Band

Lindenberg – Ein Nassfilzkurs wird von 10 bis 16 Uhr für Kreative im Kleinbahnmuseum Lindenberg angeboten. Anmeldung unter Telefon 0174/349 96 85.

Sonnabend, 1. Juni

Blandikow – Auf dem Platz der Dörbb-Tenne in Blandikow beginnt um 14 Uhr ein Familienfest. Es gibt Unterhaltung mit Spiel und Spaß für Jung und Alt sowie abends Tanz.

Gnevsdorf – Zum Kindertag bietet das Lehmmuseum Gnevsdorf (Gemeinde Ganzlin) wieder einen Aktionstag mit Lehm an. Ab 13.30 Uhr können alle der eigenen Kreativität freien Lauf lassen oder die Lehmdame neu mit Lehm gestalten.

Das Ensemble „opus5consort“ gibt am Sonnabend ein Konzert im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: Andreas Höfer

Heiligengrabe – In der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe musiziert um 19 Uhr das Ensemble „opus5consort“. Zu hören sind Werke von der Spätrenaissance bis zum 18. Jahrhundert von Palestrina, Fontane und Schmelzer.

Lindenberg – In der Lindenberger Kirche beginnt um 15 Uhr das Konzert „Zeiten und Orte“. Mitwirkende sind Razel Framcois Bitar (Countertenor) und das Berliner Ensemble I Zefirelli.

Meyenburg – Ein Stadt- und Kinderfest wird ab 13 Uhr im Meyenburger Schlosspark gefeiert. Mit dabei ist auch die Feuerwehr, die zu ihrem 130. Geburtstag einen Umzug organisiert hat. Als Erste kommen die Kinder auf ihre Kosten mit Karussells, Hüpfburg, Clowns. Es gibt eine Tombola, Auftritte von Gitta und Klaus sowie abends Tanz mit der Band „Test“.

Eine Schlagerparty wird am Sonnabend in Papenbruch gefeiert. Mit dabei ist der DJ vom Kietz Jürgen Brosda. Quelle: Veranstalter

Papenbruch – Eine Schlagerparty Open Air wird ab 20 Uhr in Papenbruch, Karstedtshofer Weg 3, gefeiert. Es gibt tolle Livemusik mit Sängerin Nora Luisa, hinter dem Pult steht der DJ vom Kietz Jürgen Brosda. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Perleberg – Eine Stadtführung beginnt um 11 Uhr in Perleberg. Treffpunkt ist am Roland auf dem Großen Markt. Gezeigt werden der historische Stadtkern und verschiedene Sehenswürdigkeiten, aber auch einige schöne Ecken, die eher versteckt liegen.

Pritzwalk – Zum Kinderfamilientag am Kulturhaus Pritzwalk sind kleine und große Besucher eingeladen. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein buntes Programm mit Clowns, Tanzmusik, Riesen-Darts, Limonaden-Kuhmelken und Hüpfburg. Mit dabei sind auch die Feuerwehr, das Stadtmaskottchen Willy Wolf sowie Eddy Energie von den Stadtwerken.

Der Chor „Gospel Friends“ aus Wusterhausen gibt am Sonnabend in Pritzwalk ein Konzert. Quelle: Agentur

Pritzwalk – Der Gospelchor „Gospel Friends“ aus Wusterhausen musiziert um 17 Uhr in der St. Nikolaikirche in Pritzwalk. Das Konzert umfasst gefühlvoll-emotionale bis rhythmisch-beschwingte Lieder.

Wernikow – Kindertag wird ab 11 Uhr im Gasthaus Göske in Wernikow gefeiert. Mit dabei ist die Jugendfeuerwehr. Es gibt Mitmachaktionen, und im Stroh und Heu können sich alle richtig austoben.

Zwei Führungen gibt es am Sonnabend wieder in Wittenberge – eine Rathausführung sowie eine Uhrenturmführung. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Eine Rathausführung mit Turmaufstieg beginnt um 10 Uhr in Wittenberge. Treffpunkt ist in der August-Bebel-Straße 10. Um 14 Uhr erwartet Fabrikant „Karl Singer“ alias Gurkhard Genth Besucher im Singer-Uhrenturm. Treff ist am Eingangstor in der Bad Wilsnacker Straße 48.

Wittstock – Ein Kinder- und Familientag sowie der Tag der Städtebauförderung starten um 14 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz. Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt stellen sich vor und bieten vielfältige Aktivitäten und Aktionen an. Bereits um 12 Uhr öffnet ein Trödelmarkt.

Wittstock – Für große und kleine Musikfreunde kommen „DJ Kekse“ und seine „Ofencrew“ um 15 Uhr auf die Bühne der Landesgartenschau im Wittstocker Amtshof. Zu hören gibt es Hip-Hop, Soul und Elektro.

Wittstock – Die Ausstellung „Kunstblume“ wird um 11 Uhr in Wittstock eröffnet. 30 Künstler der Region stellen zur Landesgartenschau in der Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Kyritzer Straße bis Oktober verschiedene Arbeiten aus.

Sonntag, 2. Juni

Meyenburg – Ein offener katholisch-evangelischer Gottesdienst findet um 11 Uhr auf dem Meyenburger Hagenplatz statt. Mitwirkende sind der Meyenburger Männerchor, Mitglieder der katholischen und evangelischen Gemeinde. Nach dem Gottesdienst gibt es Gelegenheit, bei einem kleinen Imbiss der katholischen Gemeinde ins Gespräch zu kommen.

Wittenberge – Im Kultur- und Festspielhaus beginnt um 17 Uhr das „BBB-Tripelkonzert Bartók. Beethoven.Brahms“ – eine brandenburgische Klangreise in Bildern. Solisten sind Tobias Feldmann (Violine) Gabriel Schwabe (Violoncello) und Danae Dörken (Klavier). Manuel Dengler dirigiert das Residenzorchester Mark Brandenburg. Klangkünstler Jonas Urbat sorgt für eine Klang- und Lichtinstallation.

Wittstock – Das Duo Thomasius gastiert um 14 Uhr zur Landesgartenschau auf der Bühne im Wittstocker Amtshof. Zuvor spielen schon um 11 Uhr „3Live“ aus Pritzwalk auf der Bühne.

Auf dem Gelände des Autokinos in Zempow öffnet am Sonntag ein Trödelmarkt. Quelle: Veranstalter

Zempow – Ein Trödelmarkt öffnet von 9 bis 16 Uhr auf den grünen Terrassen des alten Autokinos in Zempow. Verkauft wird von privat zu privat. Dazu gehören Gebrauchtes, Selbstgemachtes, regionale Produkte und Handwerk.

