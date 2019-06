Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 7. Juni

Boberow – Ein Konzert mit Ruth Koleva aus Bulgarien beginnt um 20 Uhr in der Moorscheune Boberow. Zu hören gibt es bulgarischen Soul. Kartennachfrage unter Telefon 038781/42 95 99.

„Boernes und die Tri Tops“ treten am Sonnabend bei den Pritzwalker Festtagen auf. Quelle: Agentur

Pritzwalk – Mit einem bunten Programm von Pritzwalker Kita-Kindern und der Tanzschule „Quer durch die Gasse“ beginnen um 18 Uhr auf der großen Bühne am Marktplatz die Pritzwalker Festtage. Von 20 bis 24 Uhr feiert die Tanz- und Partyband „3-Live“ mit den Pritzwalkern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Wittenberge – Die Jugendtheatergruppe der Montessorischule Wittenberge zeigt um 8.30 und 18 Uhr das Stück „SelfLove – verdeckte Gefühle“. Es geht um die Suche nach sich selbst, Mut, Überwindung und Freundschaft. Der Eintritt ist frei. Geeignet ist das Stück ab 13 Jahre.

Wittstock – Die Firma EWM, Deutschlands größer Anbieter von Lichtbogen-Schweißtechnik, feiert an ihrem Standort in Wittstock, Ruppiner Straße 6, von 12 bis 17 Uhr ein Sommerfest. Es gibt eine Betriebsführung und eine Tombola sowie Rabatte auf Geräte.

Sonnabend, 8. Juni

Bad Wilsnack – Im Bad Wilsnacker Goethepark beginnt um 13 Uhr das 29. Prignitzer Sängertreffen. Ausgerichtet wird es vom Männergesangsverein „Amicitia“ 1880 Bad Wilsnack.

Heiligengrabe – Virtuose Barockmusik für Harfe, Clarino, Chalumeau und Blockflöte erklingt um 19 Uhr in der Stiftskirche des Kloster Stifts zum Heiligengrabe. Es musizieren die Berliner Blockflötistin Susanne Ehrhardt und der Berliner Harfenist Maximilian Ehrhardt.

Lenzen – „Schönheit und Unglück – Erfahrungen zur Spiritualität“ lautet das Thema der Klangrede um 18 Uhr in der Stadtkirche St. Katharinen in Lenzen. Es handelt sich um ein Veranstaltungsformat, das Musik und Prosa miteinander verbindet. An der Orgel spielt Kantorin Oana Maria Bran, am Mikrofon ist Pfarrer Peter Radziwill zu hören.

Stargast bei den Pritzwalker Festtagen ist am Sonnabendabend Ross Antony. Quelle: André Weimat

Pritzwalk – Mit einer Artistenshow von „Romanoffs und Bojes“ werden um 14 Uhr auf der Bühne des Pritzwalker Marktplatzes die Festtage fortgesetzt. Außerdem werden die Schützenkönige 2019 gekürt, gibt es Tanzvorführungen, Schlager- und Popmusik. Um 19 Uhr sorgen „Boernes und die Tri Tops“ für Stimmung, um 22 Uhr betritt Stargast Ross Antony die Bühne.

Schilde – Auf dem Gelände der Kulturscheune werden Wikinger bis Pfingstmontag aufschlagen und mit Handel, Handwerk, Kampf und Musik das Mittelalter erlebbar machen. Der Wikingermarkt ist Sonnabend und Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Montag von 11 bis 17 Uhr.

Wittenberge – Auf dem Gelände der Wittenberger Schützengilde findet das alljährliche Schützenfest statt. Es beginnt um 14 Uhr mit dem Preis- und Bogenschießen sowie einem Schnupperschießen. Am Abend wird am Schwedenfeuer gegrillt.

Wittstock – In der St.-Marien-Kirche Wittstock beginnt um 12.30 Uhr eine Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken. Auf dem Teppich vor dem Altar reifen sogar Erdbeeren.

Tom Gaebel unterhält am Sonnabend das Publikum auf der Laga-Bühne in Wittstock mit Sinatra-Songs. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Mit Sinatra-Songs unterhält Sänger Tom Gaebel um 18 Uhr auf der Laga-Bühne im Amtshof in Wittstock.

Sonntag, 9. Juni

Blesendorf – Einen Frühschoppen mit Blasmusik gibt es von 11 bis 14 Uhr in Blesendorf. Es spielen die Wariner Blasmusikanten. Für die Kids steht eine Hüpfburg bereit.

Gadow – Ein Schützenfest wird in Gadow gefeiert. Der Festumzug setzt sich um 11 Uhr in Bewegung. Außerdem gibt es Blasmusik und Kinderbelustigungen sowie um 20 Uhr eine Disco.

Rühstädt – Zur Nacht der offenen Kirchen wird in die Rühstädter Kirche eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Programm des Bad Wilsnacker Gospelchores. Außerdem gibt es Lesungen und Gebete.

Wittenberge – Beim Wittenberger Schützenfest von 10 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Vereins erfolgt am Abend die Proklamation des Schützenkönigs und der Schützenkönigin. Bereits um 17.30 Uhr gibt es ein Platzkonzert. Um 19.30 Uhr beginnt eine Schützenfestdisco.

Wittstock – Die Granddame der poetischen deutschen Popmusik Ulla Meinecke singt ab 16 Uhr auf der Bühne der Landesgartenschau im Wittstocker Amtshof.

Montag, 10. Juni

Bad Wilsnack – Orgelmusik zu Pfingsten erklingt um 16 Uhr in der Wunderblutkirche Bad Wilsnack. Christian Reishaus spielt Werke von Bedard, Mozart und Bach.

Werke von Bedard, Mozart und Bach spielt Christian Reishaus am Pfingstmontag in der Wunderblutkirche Bad Wilsnack. Quelle: privat

Dranse – Zum Mühlentag wird von 10 bis 17 Uhr ein Mühlenfest in Dranse gefeiert. Die historische Walkmühle kann in Betrieb besichtigt werden, außerdem gibt es Musik, Speis und Trank.

Ein Mühlenfest mit Besichtigung der Walkmühle wird am Pfingstmontag in Dranse gefeiert. Quelle: Björn Wagener

Pritzwalk – Zum Mühlentag und Museumsfest wird an der Kathfelder Mühle in Pritzwalk eingeladen. Beginn ist um 11 Uhr. Die Besucher erfahren etwas übers Mühlenhandwerk und traditionelle Handwerkskünste. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Vierundich“. Außerdem gibt es einen Streichelzoo, und auf der Hüpfburg kann getobt werden.

Wittenberge – Beim Wittenberger Schützenfest wird um 12 Uhr der neue Bürgerschützenkönig ernannt. Bereits um 10 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit den „Löcknitztaler Musikanten“.

Lucy van Kuhl spielt am Pfingstmontag auf der Laga-Bühne im Wittstocker Amtshof. Quelle: Thomas Schweigert

Wittstock – Die Liedermacherin Lucy van Kuhl spielt ab 16 Uhr auf der Bühne im Wittstocker Amtshof. Die Pianistin verbindet in ihren Liedern die beiden Steckenpferde Wort und Musik.

Von MAZonline