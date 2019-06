Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 28. Juni

Silmersdorf – Zum Jägerstammtisch treffen sich die Jägerschaft „Obere Stepenitz“ und die Hegegemeinschaft Putlitz/ Meyenburg in der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Silmersdorf. Beginn ist um 19 Uhr.

Wittstock – Zum Mittsommershopping öffnen 40 Innenstadt-Händler in Wittstock ihre Geschäfte bis 22 Uhr und halten zahlreiche Aktionen bereit. Um 15 Uhr startet auf dem Marktplatz ein Kita-Wettbewerb. Bürgermeister Jörg Gehrmann eröffnet um 18 Uhr das Mittsommershopping. Der Show-Truck von BB-Radio ist zu Gast. Es gibt eine Tombola und um 22.30 Uhr ein Feuerwerk. Die anschließende Party läuft bis 1 Uhr.

Der Blue Lake International Choir und das Blue Lake Orchestra aus den USA geben am Freitag, Sonnabend und Sonntag Konzerte in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Quelle: Regine Buddeke

Wittstock – Das Blue Lake Orchestra und der Blue Lake Choir aus Michigan ( USA) geben um 19 Uhr ein Konzert in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu hören gibt es ein buntes Programm amerikanischer Titel.

Sonnabend, 29. Juni

Bälow – Ein Wiesenfest wird in Bälow in der Dorfstraße gefeiert. Bereits um 8 Uhr beginnt das Angeln am Breitling. Zum Festprogramm gehören außerdem ein Frühschoppen ab 10 Uhr, eine Tombola des Landfrauenvereins, eine Hüpfburg für die Kids und abends Tanz.

Bootz – In Bootz (Gemeinde Karstädt) wird im Gutspark wieder das traditionelle Parkfest gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Dazu spielen die Löcknitztaler Musikanten auf. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Ein Programm der Jugendfeuerwehr Garlin/Bootz und Kutschfahrten runden den Nachmittag ab. Mit Leckereien vom Grill kann man sich für den abendlichen Tanz stärken.

Groß Woltersdorf – Im Waldlehrpark Groß Woltersdorf wird eine Wald(Beach)-Party gefeiert. Sie beginnt um 21 Uhr. Bei Schlagern der 80er, 90er und 2000er Jahre sowie bei Elektro- und House-Musik kann so richtig abgetanzt werden.

Heiligengrabe – Das „Ensemble a tre“ aus Potsdam musiziert um 19 Uhr in der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Birgitta Winkler (Flöte), Gisbert Näther ( Horn) und Matthias Jacob (Orgel) bringen „musikalische Raritäten“ zu Gehör. Es erklingen Werke von Pepusch, Frescobaldi, Bach und anderen.

Kleeste – Auf dem Dorfplatz in Kleeste (Gemeinde Berge) herrscht von 11 bis 17 Uhr ein buntes Markttreiben. Kunsthandwerker aus der Region bieten ihre Produkte an. Eine Tombola, ein Marionettentheater, eine Oldtimer-Ausstellung, Kinderschminken, Bauchtanz und ein Geschichtenerzähler runden den Nachmittag ab.

Pritzwalk – Eine Familienfahrradtour (nach vorheriger Anmeldung) mit dem Pritzwalker Bürgermeister startet um 12 Uhr vor dem Rathaus in Pritzwalk. Die Tour ist ca. 30 Kilometer lang und führt mit mehreren Stopps nach Seefeld. Nach der Kaffeepause geht es zurück nach Pritzwalk, Ankunft ist gegen 17 Uhr.

Caliope Braumann-Badea, Violinistin im Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera, musiziert am Sonnabend gemeinsam mit Felix Friedrich in der Quitzöbeler Dorfkirche. Quelle: Ronny Ristok

Quitzöbel – Unter dem Motto „Musikalisch-literarische Wanderungen mit Violine, Orgel und Theodor Fontane“ musizieren Caliope Braumann-Badea und Felix Friedrich um 17 Uhr in der Dorfkirche Quitzöbel. Es erklingen Werke von Smetana, Massenet, Schubert und anderen. Manfred Nebelin liest aus dem literarischen Schaffen Fontanes.

Eine Exkursion mit einer Rangerin zum Rehwischdeich startet am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Veranstalter

Wittenberge – Eine Exkursion mit einer Rangerin der Naturwacht Brandenburg an den Rehwischdeich Wittenberge startet am Sonnabend um 10 Uhr am Sportplatz an der Breeser Straße in Wittenberge. Anmeldung unter Telefon 038792/50 76 46.

Wittstock– In der Wittstocker St.-Marien-Kirche beginnt um 12.30 Uhr wieder eine kostenfreie Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Kunstausstellung „Fundamenta 1“ wird um 14 Uhr im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock eröffnet. 19 internationale Künstler stellen zeitgenössische Kunst aus Korea aus.

Eine Sammlung von Kleidern der 1920er und 1930er Jahre ist ab Sonnabend in einer Ausstellung im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock zu sehen. Quelle: Beate Vogel

Wittstock – Im Kunsthaus Dosse-Park Wittstock wird um 15 Uhr die Ausstellung „Mode – Art Déco“ von Josefine Edle von Krepl eröffnet. Zu sehen gibt es eine Auswahl ihrer international renommierten Sammlung von Kleidern der 1920er und 1930er Jahre.

Wittstock – Das Orchester und der Chor von Blue Lake aus den USA führen um 17 Uhr zum 50-jährigen Bestehen der Blue Lake Bewegung das „Testament of Freedom“ auf. Es geht um historische bis aktuelle Themen wie Sklaverei, Freiheit und Menschenrechte.

Antje Becker und Barbara Hulcova musizieren am Sonnabend im Schloss Wolfshagen. Quelle: Veranstalter

Wolfshagen – Barockmusik aus Frankreich mit dem Ensemble Vergissmeinicht erklingt ab 15 Uhr im Schlossmuseum Wolfshagen. Es musizieren Antje Becker, Flöte, und Barbara Hulcova, Theorbe.

Sonntag, 30. Juni

Kleeste – Einen Frühschoppen mit Musik gibt es von 11 bis 14 Uhr auf dem Dorfplatz in Kleeste (Gemeinde Berge). Das PR-Duo aus Wittenberge spielt Ostrock, Countrymusik und Oldies.

Eine Fahrradtour in die Lenzer Wische startet am Sonntag an der Burg Lenzen. Quelle: Veranstalter

Lenzen – Zu einer sommerlichen Fahrradtour (nach vorheriger Anmeldung) in die Lenzer Wische lädt die Naturwacht Brandenburg ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Burg Lenzen. Die Tour, 25 bis 30 Kilometer lang, führt über den kleinen Fluss Löcknitz zum großen Strom Elbe.

Rosenhagen – Zum Tag der Architektur ist von 13 bis 18 Uhr die evangelische Kirche in Rosenhagen geöffnet. Hier wurde der verlorene Turm der Kirche aus dem 16. Jahrhundert wieder aufgebaut. Dadurch ist ein moderner Gemeinderaum im Obergeschoss entstanden.

Papierkunst aus Pflanzen ist ab Sonntag im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock zu sehen. Quelle: privat

Wittstock – Papierkunst aus Pflanzen ist in einer Ausstellung im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock zu sehen. Dazu sind die Künstler mit dem Projekt „pappel witt“ – der 1. Sommerakademie Papier – zu Gast. Eröffnung ist um 11 Uhr.

Wittstock – Das Blue Lake Orchestra aus den USA ist um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock mit Werken von Beethoven, Wagner, Copland und anderen zu hören. Bereits um 11 Uhr musiziert es im Gottesdienst.

Von MAZonline