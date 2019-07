Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 26. Juli

Heiligengrabe – Der Zirkus Astoria gibt bis Sonntag Vorstellungen am Einkaufszentrum Thomas Philipps in Heiligengrabe. Die Show ist familiengerecht gestaltet und soll kleine wie große Zuschauer begeistern. Beginn ist am Freitag und Sonnabend um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr.

Der Zirkus Astoria gastiert von Freitag bis Sonntag in Heiligengrabe. Quelle: Zirkus Astoria

Perleberg – Im Hotel “Deutscher Kaiser“ in Perleberg gibt es eine Operngala zum Abschluss der Lotte-Lehmann-Akademie. Beginn ist um 20 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 03876/78 15 22.

Der Zirkus Voyage gastiert von Freitag bis Sonntag auf dem Wittenberger Schützenplatz. Quelle: Zirkus

Wittenberge – Auf dem Wittenberger Schützenplatz gastiert bis Sonntag der Zirkus Voyage. Präsentiert werden Europas größte Wassershow und Europas größte tierische Zirkusshow. Vorstellungen gibt es am Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 14 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wittstock – Unter dem Motto „Junge Talente stellen sich vor“ beginnt um 15 Uhr in der Bibliothek im Kontor in Wittstock ein Konzert mit Lesung. Es werden vier Sätze aus der D-Moll-Partita für Solovioline von Johann Sebastian Bach gespielt, abwechselnd mit Texten des jungen Theodor Fontane. Ausführende sind der 15-jährige Nikolas Kemna aus Schwarz (Soloviolinist) sowie die 14-jährige Jette Weber vom Wittstocker Gymnasium.

Sonnabend, 27. Juli

Dossow – Ihr Abschlusskonzert geben die Teilnehmer des Gesangsworkshops auf dem Weidenhof und in der Kirche in Dossow. Beginn ist um 17 Uhr.

Goldbeck – Das 7. Burgfest wird ab 14 Uhr in Goldbeck gefeiert. Livemusik, Puppenspiel, Buchlesung, ein Auftritt des Dossower Dorfchores sowie ein Wettbewerb im Bogenschießen stehen auf dem Programm. Zu den kulinarischen Angeboten gehören Deftiges vom Grill oder Pizza aus dem Ofen.

Groß Warnow – Eine Kirchenradtour unternimmt der Westprignitzer Pfarrsprengel. Die Route ist 25 Kilometer lang und führt von Groß Warnow über Reckenzin, Garlin, Dargardt, Seetz und weitere Orte zurück nach Groß Warnow. Start ist um 9.30 Uhr an der Evangelischen Kirche.

Heiligengrabe – Vorstellung des Zirkus Astoria um 17 Uhr in Heiligengrabe (siehe Freitag).

Heiligengrabe – Mit Improvisationen zur Bergpredigt ist das Duo Zia um 19 Uhr zu Gast in der Heiliggrabkapelle in Heiligengrabe. Mit frischen Klängen, angetrieben von Trompete und Orgel, werden die alten Texte rezitiert. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Lenzen – In Lenzen wird am Sonnabend und Sonntag an der Hauptwache das Stadtfest gefeiert. Los geht es am Sonnabend um 12 Uhr mit einem Fest für die ganze Familie. Es gibt Verkaufs- und Infostände, eine Filmvorführung, eine historische Stadtrundfahrt und ab 21 Uhr ein Open-Air-Konzert mit der Band „Test“.

Meyenburg – Im Modemuseum Schloss Meyenburg präsentieren junge Künstler die große Operngala Opera á la Mode. Sie beginnt um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 03876/78 15 22.

Die Ausstellung „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ wird am Sonnabend im Perleberger Judenhof eröffnet. Quelle: Veranstalter

Perleberg – Die Ausstellung „Vor allem eins: Dir selbst sei treu“ über die Schauspielerin Channa Maron wird um 11 Uhr im Perleberger Judenhof, Parchimer Straße 6, eröffnet. Der israelische Illustrator David Polonsky und die deutsche Comic-Künstlerin Barbara Yelin haben auf Einladung des Goethe-Instituts je zehn Episoden aus dem Leben von Channa Maron als Comic-Plakate gestaltet. Die musikalische Begleitung zur Eröffnung übernimmt Warnfried Altmann.

Ein Storchenfest mit einem bunten Programm für die ganze Familie wird am Sonnabend in Rühstädt gefeiert. Quelle: Bernd Atzenroth

Rühstädt – Das 33. Storchenfest wird in Rühstädt gefeiert. Von 11.30 Uhr bis nach Mitternacht lockt der Ort unter dem Motto „Ein Hoch auf Meister Adebar“ mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Dazu gehören eine Orgelandacht in der Kirche, Storchenführungen, Bastelangebote, Märchenstunde und ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne. Es gibt selbst gebackenen Kuchen aus dem Buschbackofen, Erbsensuppe sowie Leckeres vom Grill.

Altstadtführungen gibt es am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Gerhard Baack

Wittenberge – Zu einer Altstadtführung mit Besichtigung des Steintors in Wittenberge lädt Ackerbürgerin Mathilde alias Birgit Leppin ein. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich um 11 Uhr auf dem Paul-Lincke-Platz vor der Touristinformation einfinden. Um 17 Uhr gibt es eine nochmalige Altstadtführung mit Fährmanns Frau Hermine. Treffpunkt ist vor dem Steintor in der Burgstraße.

Wittenberge – Zirkus Voyage auf dem Schützenplatz in Wittenberge, Vorstellungen um 14 und 18 Uhr (siehe Freitag).

Wittenberge – Orgelmusik erklingt um 17 Uhr in der Wittenberge Stadtkirche. An der Orgel spielt Kantorin Susanne Krau. Der Eintritt ist frei.

Wittenberge – Auf ihrer Open-Air-Tour macht die Kultband „Pur“ einen Stopp in Wittenberge. Das Konzert mit Titeln aus dem neuen Album „Zwischen den Welten“ beginnt um 20 Uhr auf der Elblandbühne „Alte Ölmühle“ in Wittenberge. Zu hören gibt es aber auch Hits aus 30 Jahren „Pur“-Geschichte.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr erklingen auf der Freilichtbühne im Amtshof lateinamerikanische Lieder mit „Intison Latino“. Um 11.30 und 13 Uhr gibt der Bläserchor Wittstock im Friedrich-Ebert-Park ein Konzert.

Wittstock – Eine Kirchenführung beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – „Mode – was ich schon immer einmal tragen wollte“ heißt es um 13 Uhr innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ auf dem Wittstocker Marktplatz.

Das Stück „Die deutschen Kleinstädter“ von August Kotzebue wird am Sonnabend im Wittstocker Amtshof aufgeführt. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Im Wittstocker Amtshof auf dem Gelände der Landesgartenschau wird um 18 Uhr „Die deutschen Kleinstädter“ von August Kotzebue aufgeführt. Mit dem Stück möchte das „Theater 89“ mit szenischen Späßen und Liedern vor historischer Kulisse das Publikum in ihren Bann ziehen.

Wredenhagen – Auf der Burganlage in Wredenhagen öffnet am Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt. Von A wie Ansichtskarte bis Z wie Zeigestock kann so manches Objekt den Besitzer wechseln. Kaffee und Kuchen gibt es im kleinen Burgcafé.

Zempow – Unter dem Motto „Junge Talente stellen sich vor“ beginnt um 18 Uhr in der Dorfkirche Zempow ein Konzert mit Lesung. Es werden vier Sätze aus der D-Moll-Partita für Solovioline von Johann Sebastian Bach gespielt, abwechselnd mit Texten des jungen Theodor Fontane. Ausführende sind der 15-jährige Nikolas Kemna aus Schwarz (Soloviolinist) sowie die 14-jährige Jette Weber vom Wittstocker Gymnasium. Nach dem Konzert werden Getränke und Brot aus dem Holzbackofen angeboten.

Sonntag, 28. Juli

Bad Wilsnack – In der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack präsentiert Bärbel Mann um 14.30 Uhr ein aufschlussreiches und unterhaltsames Programm zur Geschichte von Bad Wilsnack. Musikalisch begleitet wird sie dabei von Lexa A. Thomas, der passend zu den Geschehnissen Melodien komponiert hat.

Bärbel Mann und Lexa A. Thomas präsentieren am Sonntag in der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack ein unterhaltsames Programm zur Geschichte Bad Wilsnacks. Quelle: privat

Heiligengrabe – Vorstellung des Zirkus Astoria um 11 Uhr in Heiligengrabe (siehe Freitag).

Lenzen – Das Lenzener Stadtfest an der Hauptwache findet ab 10 Uhr seine Fortsetzung. Es gibt Auftritte der Löcknitztaler Musikanten, des Frauenchores Lanz-Lenzen und einer Kindertanzgruppe. Weiterhin werden die „Norddeutschen Tage“ eröffnet.

In der Patronatskirche Stavenow gibt es am Sonntag die erotische Lesung „Der Sommer knöpft seine Bluse auf“. Quelle: Gerhard Baack

Stavenow – „Der Sommer knöpft seine Bluse auf“ heißt eine erotische Lesung mit Musik und Tanz in der Patronatskirche Stavenow. Beginn ist um 16 Uhr. Die Mankmußer Künstler Harms Bellin und Ursula Kramm-Konowalow tragen erotische Texte vor, musikalisch umrahmt mit Akkordeonmusik von Timofey Sattarov.

Wittenberge – Zirkus Voyage auf dem Schützenplatz in Wittenberge, Vorstellung um 14 Uhr (siehe Freitag).

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr können die Besucher auf der Freilichtbühne im Amtshof „Best of Poetry Slam“ vom Kampf der Künste erleben.

Zempow – Ein Friedensgebet mit anschließender Wanderung anlässlich des 10. Jahrestages der „Freien Heide“ findet in Zempow statt. Das Gebet beginnt um 14 Uhr in der Kirche. Bei der etwa drei Kilometer langen Wanderung geht es zum Kunstwerk „begehbaren Schranke“. Mit dabei sind japanische Jugendliche, die innerhalb einer internationalen Jugendbegegnung im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin zu Gast sind. Alle Teilnehmer werden gebeten, etwas für ein Picknick mitzubringen.

Von MAZonline