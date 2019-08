Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 2. August

Boberow – Zum 19. Mal findet am Freitag und Sonnabend in Boberow das Rock-im-Moor-Festival statt. Zwei Tage lang gibt es handgemachte Livemusik, Überraschungen und Aftershow-Partys. Elf Bands aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Mecklenburg und Brandenburg sowie zwei internationale Bands aus Schweden und Australien sorgen ab 18 Uhr für ein unvergessliches Festivalerlebnis. Ticketnachfrage unter Telefon 038781/42 95 99.

Der Potsdamer Braumeister Jörg Kirchhoff bringt am Freitag zum Vortrag in der Museumsfabrik Pritzwalk einige seiner beliebten Traditionsbiere zum Verkosten mit. Quelle: Potsdamer Braumanufaktur

Pritzwalk – Die Museumsfabrik Pritzwalk lädt ab 19 Uhr zur nächsten Station der Sommerreihe „Bier-Kultur“ ein. Der Potsdamer Braumeister Jörg Kirchhoff bringt nicht nur seinen reichen Erfahrungsschatz, sondern einige seiner beliebten Traditionsbiere zum Verkosten mit nach Pritzwalk.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Sonnabend, 3. August

Boberow – „Rock-im-Moor-Festival“ ab 18 Uhr (siehe Freitag).

Das Ensemble La Risonanza musiziert am Sonnabend im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: OZ

Heiligengrabe – „Von Venedig nach Salzburg“ heißt eine musikalische Reise, die um 19 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt. Dann musiziert „La Risonanza“ aus Potsdam auf Originalinstrumenten. Ausführende sind Markus Catenhusen (Barock-Violine), Franziska Borleis (Barock-Violoncello) und Susanne Catenhusen (Cembalo).

Lenzen – Ein Orgelkonzert mit Kantorin Oana Maria Bran findet in der evangelischen St.-Katharinen-Kirche in Lenzen statt. Es beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Roland auf dem Großen Markt in Perleberg ist am Sonnabend Treffpunkt für eine Stadtführung. Quelle: Bernd Atzenroth

Perleberg – Eine Stadtführung beginnt um 11 Uhr in Perleberg. Treffpunkt ist am Roland auf dem Großen Markt. Zu sehen gibt es nicht nur die verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt, sondern auch schöne Ecken, die eher versteckt liegen.

Perleberg – In der St.-Jacobi-Kirche in Perleberg beginnt um 17 Uhr das große Abschlusskonzert der Lotte-Lehmann-Woche. Dabei werden die Förderpreise der Stadt Perleberg sowie der Kultur- und Jugendstiftung der Sparkasse Prignitz vergeben. Kartennachfrage unter Telefon 03876/78 15 22.

Putlitz – Das länderübergreifende 20. Quellfest wird ab 11 Uhr in den Ruhner Bergen (Nähe Berge/ Putlitz) gefeiert. Der Riese Ramm aus den Ruhner Bergen und das Putlitzer Burgfräulein werden mit Pferd und Kutsche die Veranstaltung eröffnen. Für die Kinder gibt es eine mobile Waldschule und eine Malmaschine. Außerdem kommen Minnie und Mickey und verteilen Luftballons. Eine Samba-Show sowie Leticia sorgen für musikalische Unterhaltung.

Leticia – die Stimme Kubas – ist Mitwirkende beim Quellfest am Sonnabend in den Ruhner Bergen bei Putlitz. Quelle: Agentur

Schilde – Besten Deep-Purple-Sound gibt es in der Kulturscheune in Schilde. Das zweistündige Konzert mit „Steelin’ Strings“ und „Purple Mania“ beginnt um 20 Uhr. Zu hören gibt es Klassiker von „ Deep Purple“, „ Metallica“, „Nirvana“ und „ Led Zeppelin“.

Wittenberge – Kantorin Susanne Krau spielt um 17 Uhr in der Stadtkirche Wittenberge an der großen Kirchenorgel des Wittenberger Orgelbauers Martin Pflug – verbunden mit Erläuterungen zu den Klängen der Orgel und den gespielten Werken.

Zwei Stadtführungen werden am Sonnabend in Wittenberge angeboten. Dazu gehört auch eine Uhrenturmführung.. Quelle: Gerhard Baack

Wittenberge – Zwei Stadtführungen werden in Wittenberge angeboten. Eine Rathausführung mit Turmaufstieg beginnt um 10 Uhr. Teilnehmer finden sich in der August-Bebel-Straße 10 ein. Am Nachmittag um 14 Uhr erwartet Fabrikant Karl Singer, alias Burkhard Genth, Besucher im Singer-Uhrenturm auf dem Gewerbepark Veritas.

Wittstock – Eine Kirchenführung beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr geben der Sänger und Songwriter Jonas Monar und Band ein Konzert auf der Freilichtbühne im Amtshof.

Wootz – Auf dem Sportplatz in Wootz (Gemeinde Lenzerwische) wird ab 14 Uhr das traditionelle Wischefest gefeiert. Es gibt Spaß für Jung und Alt, eine große Kaffeetafel, musikalische Unterhaltung, Spiele für Kinder mit der Feuerwehr sowie eine Schieß- und Losbude.

Sonntag, 4. August

Bad Wilsnack – Die Vokalgruppe „Valerina“ unterhält ab 16 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche Bad Wilsnack mit Gesängen aus Russland und der Ukraine. Unter dem Motto „Mein stiller Horizont“ erklingen geistliche sowie Volks- und Kosakenlieder.

Das Vokalquartett „Valerina“ unterhält am Sonntag in Bad Wilsnack mit Volks- und Kosakenliedern. Quelle: Veranstalter

Dallmin – In und an der Dallminer Dorfkirche wird ab 14 Uhr ein Orgelfest gefeiert. Die Orgel in Dallmin ist die wohl älteste in der Prignitz und muss restauriert werden. Kantorin Oana Maria Bran wird das Fest mit einem kleinen Konzert und einer Orgelführung einläuten. Anschließend wird zu Kaffee und Kuchen auf der Wiese vor der Kirche gebeten.

Ein Orgelfest wird am Sonntag in und an der Dallminer Dorfkirche gefeiert. Quelle: Susanne Liedtke

Dranse – Das nächste Friedensgebet mit anschließender Wanderung findet in Dranse statt. Auftakt ist um 14 Uhr in der Kirche. Die anschließende Wanderung über drei Kilometer führt zur Mahnsäule an der Badestelle Griebsee. Der Kirchenkreis erinnert damit an den Erfolg der Bewegung gegen das Bombodrom vor zehn Jahren. Fürs Picknick sollten alle etwas zum Teilen mitbringen.

Heiligengrabe – In der Heilig-Geist-Kirche Heiligengrabe beginnt um 17 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Martin Pepper aus Berlin. Der Theologe, Buchautor und Songwriter begleitet seit über 40 Jahren die christliche Gottesdienstwelt.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr beginnt in der St.-Marien-Kirche ein Landesgartenschau-Gottesdienst. Hits der 60er und 70er Jahre sowie Cover-Songs mit Richard K. gibt es ab 11 Uhr auf der Freilichtbühne im Amtshof.

Mit einer Finissage endet am Sonntag im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock die Ausstellung „pappel witt“. Quelle: Christamaria Ruch

Wittstock – Mit der Finissage um 11 Uhr endet im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock die Ausstellung „pappel witt“. Bis 17 Uhr können sich die Besucher noch einmal selbst in der Papierherstellung versuchen. Außerdem wird ein kurzer Dokumentationsfilm mit Impressionen der Ausstellung und einem extra komponierten Musikstück vorgestellt.

Getrödelt werden kann am Sonntag wieder im Autokino in Zempow. Quelle: Veranstalter

Zempow – Im Autokino Zempow öffnet von 9 bis 16 Uhr der Kofferraumtrödel. Angeboten werden Gebrauchtes, Selbstgemachtes, regionale Produkte und Handwerk. Verkauft wird jedoch nur von privat für privat.

Von MAZonline