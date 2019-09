Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 27. September

Heiligengrabe – Der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ veranstaltet für alle Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse aus dem gesamten Gemeindegebiet eine Lesenacht in den Räumlichkeiten der Kita. Beginn ist um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen, anschließend beginnt das Vorlesen.

Eine Museumsnacht mit Theater gibt es am Freitag in Pritzwalk Quelle: Lars Schladitz

Pritzwalk – Unter dem Motto „Museum unterwegs“ lädt die Museumsfabrik Pritzwalk ab 18 Uhr zur Museumsnacht ein. Der Spielmannszug Pritzwalk führt das Spektakel in Richtung Innenstadt an. Schüler des Johann-Wolfgang-Gymnasiums zeigen an verschiedenen Orten Theaterstücke aus der Pritzwalker Stadtgeschichte. Das abschließende Theaterstück zur Wende wird im Innenhof der Tuchfabrik vorgestellt.

Silmersdorf – Zu ihrem nächsten Stammtisch treffen sich die Jägerschaft „Obere Stepenitz“ und die Hegegemeinschaft Putlitz/ Meyenburg um 19 Uhr in der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Silmersdorf.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Sonnabend, 28. September

Lenzen – Innerhalb der Projekttage an der Gijsels-van-Lier-Grundschule Lenzen zum Thema „Müll – aber natürlich“ werden ab 10 Uhr die Ergebnisse präsentiert. Außerdem findet einFamilienwandertag statt.

Das sinfonische Orchester der Kreismusikschule Prignitz gibt am Sonnabend und Sonntag Konzerte in Perleberg und Pritzwalk. Quelle: Axel Gliesche

Perleberg – Für ca. 40 Musiker des sinfonischen Orchesters der Kreismusikschule Prignitz beginnt um 17 Uhr ein Herbstkonzertwochenende in der evangelischen Kirche in Perleberg. Auf dem Programm stehen Werke von Antonin Dvorak und Dimitri Schostakowitsch.

Gemütlich geht es am Sonnabend beim Herbstfeuer in Sewekow zu. Quelle: Christian Bark

Sewekow – Zum traditionellen Herbstfeuer lädt der Heimatverein Sewekow ab 18.30 Uhr auf den Feuerplatz in der Buchholzer Straße ein. Die Kinder können an einer Feuerschale Stockbrot backen, die Versorgung der „Großen“ übernimmt die freiwillige Feuerwehr des Ortes.

Ein Oldie-Bus startet am Sonnabend zu einer Stadtrundfahrt in Wittenberge. Quelle: Gerhard Baack

Wittenberge – Eine öffentliche Stadtrundfahrt mit dem aus den 60er Jahren stammenden Oldie-Bus startet um 11 Uhr in Wittenberge. Treffpunkt für die einstündige Tour ist der Paul-Lincke-Platz. Anmeldung unter Telefon 03877/92 91 81.

Ein faires Frühstück mit vielen Leckereien wird am Sonnabend in Wittstock aufgetischt. Quelle: Andreas Vogel

Wittstock – Auf dem Heilig-Geist-Platz und im Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock findet von 9 bis 12 Uhrein faires Frühstückstatt. Auf dem Buffet gibt es viele Leckereien aus fairem Handel und der Region, wie Bananenbrote, Hanftees und regionales Gemüse.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche beginnt um 12.30 Uhr wieder eine Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen gibt es Rosen, die in Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr hat der Mitteldeutsche Trachten- und Volkstanzverein auf der Freilichtbühne im Amtshof einen Auftritt.

Wittstock – Ein Herbstfest wird am Sonnabend und Sonntag von 12.30 bis 16 Uhrauf der Landesgartenschau in Wittstock gefeiert. Im Burghof erwartet die Besucher ein bunter Kreativworkshop für Jung und Alt. Die Natur bietet dazu viele zarte, biegsame und flauschige Materialien, die zum kreativen Experimentieren einladen.

Livemusik mit der Band "Gruppenzwang" gibt es am Sonnabend in Wittstock zum Finale des „Schaufensters ländlicher Raum“. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Zum Finale des „Schaufensters ländlicher Raum“ startet in Wittstock ein Umzug der Ortsteile. Sammelplatz ist um 12 Uhr an der Stadthalle, los geht es um 13 Uhr in Richtung Marktplatz. Eine Jury bewertet die 25 Umzugswagen und prämiert die drei besten. Anschließend spielen Blasmusiker aus Güstrow, ab 19 Uhr die Bands „Gruppenzwang“, „Mehrweg“ und „Headache Weather“.

Das Duo „con emozione“ musiziert am Sonnabend im Schlossmuseum Wolfshagen. Quelle: Andreas Dornheim

Wolfshagen – Das Duo „con emozione“ musiziert ab 15 Uhr im Schlossmuseum Wolfshagen. Liane Fietzke (Gesang/Moderation) und Norbert Fietzke ( Piano) gestalten ein Konzert zum diesjährigen Fontane-Jahr. Mit im Gepäck haben sie ihre neue CD „ Theodor Fontane in Wort und Musik“.

Sonntag, 29. September

Bollewick – Der beste Hirschrufer Norddeutschlands wird ab 10 Uhr zum 13. Mal in der Scheune Bollewick (bei Röbel) gesucht. Der Jagd-, Wald- und Wildtag ist ein Fest für die Familie und Fachbesucher. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm für Groß und Klein und ein Handwerkermarkt laden bis 18 Uhr zum Verweilen ein.

In der Scheune Bollewick wird am Sonntag der beste Hirschrufer Norddeutschlands gesucht. Quelle: Christian Bark

Pritzwalk – Nach einer kurzen Sommerpause wird um 14 Uhr wieder zum Tanztee ins Pritzwalker Kulturhaus eingeladen. Reservierung unter Telefon 03395/40 11 17.

Pritzwalk – Das sinfonische Orchester der Kreismusikschule Prignitz gibt um 17 Uhr ein Herbstkonzert in der evangelischen Kirche in Pritzwalk. Solistisch wird der junge Geiger Firas Alfares in Erscheinung treten.

Pritzwalk – Mit einem festlichen Gottesdienst in der St. Nikolaikirche Pritzwalk wird um 14 Uhr wird die neue Krankenhausseelsorgerin Friederike Trapp in ihr Amt eingeführt. Der Gottesdienst um 11 Uhr entfällt.

Wittenberge – Im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge beginnt um 16 Uhr die große Johann-Strauß-Gala. Mitglieder des Gala-Sinfonie-Orchesters Prag präsentieren einen Querschnitt aus der Vielzahl der Operetten und Werke des großen Komponisten. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Das Duo Thomasius kommt erneut zu einem Gastspiel auf die Landesgartenschau in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhrgeöffnet. Das Duo Thomasius singt ab 11 Uhr auf der Freilichtbühne im Amtshof, um 14 Uhr erklingt Blasmusik.

