Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 4. Oktober

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhrgeöffnet.

Leuchtende Libellen können noch am Freitag, Sonnabend und Sonntag auf der Landesgartenschau in Wittstock bewundert werden. Quelle: Laga Gesellschaft

Wittstock – Eine Lesung mit der Autorin Stephanie Turzer findet im Grünen Salon der Bibliothek im Kontor in Wittstock statt. Ab 19.30 Uhr liest sie zunächst aus „Die Malerin vom Jakobsweg“, im zweiten Teil geht es um das Buch „Von der Schorfheide in die Prignitz“.

Sonnabend, 5. Oktober

Brügge – Eine kurzweilige Abendmusik mit dem Oberhavel-Bläserchor der Evangelischen Kirchengemeinde Schwante-Vehlefanz und kurzen Texten von Pfarrer Kölbel zum Erntedanktag erwartet die Zuhörer von 19 Uhrbis 20 Uhr in der frisch sanierten Persius-Kirche in Brügge.

Die Löcknitztaler Musikanten sorgen am Sonnabend beim Erntefest in Groß Lüben für Unterhaltung. Quelle: Löcknitztaler Musikanten

Groß Lüben– Ein Erntefest veranstaltet der Reit- und Fahrverein Groß Lüben ab 15 Uhr an der Kirche in Groß Lüben. Geboten werden Kaffee und Kuchen bei Blasmusik mit den Löcknitztaler Musikanten, Unterhaltung, Tombola, Kinderbelustigung, abendlicher Schweinebraten und angeregte Gespräche.

Meyenburg – Beim „Aufmarsch der Kittelfrauen“ kommen die Kittelträgerinnen gegen 16 Uhr am Modemuseum Schloss Meyenburg an. Der Aufmarsch bildet den Auftakt von „Partnerlook“ – einen schottisch-deutschen Kulturaustausch. Angeführt wurde der 80 Kilometer lange Marsch, der in Strodehne begann, von der schottischen Kuratorin Claudia Zeiske.

Pritzwalk – „Schäfer im Schafsfellwesten“ lautet der Titel einer musikalischen Lesungmit Maik Brüggemeyer und Tom Liwa beim Verein Kunstfreunde Pritzwalk, Meyenburger Tor 4. Beginn ist um 19 Uhr. Beide Autoren werden lesen, Tom Liwa dazu alte und neue Songs spielen.

Eine Uhrenturm- und Rathausführung gibt es am Sonnabend in Wittenberge. Quelle: Frank Stubenrauch

Wittenberge – Eine Rathausführung mit Turmaufstieg beginnt um 10 Uhr in Wittenberge, August-Bebel-Straße 10. Gästeführer Peter Lätzsch präsentiert reich verzierte Repräsentationsräume und kostbare Schnitzarbeiten. Den Abschluss bildet ein Rundblick von einer 40 Meter hohen Aussichtsplattform. Um 14 Uhr beginnt eine Uhrenturmführung mit Rundgang über das Gelände des Veritas-Parks. Treffpunkt ist am Eingangstor in der Bad Wilsnacker Straße 48.

Die Band „Klangfisch“ spielt am Sonnabend in Wittenberge Pop-Songs, Chansons, Punk und Hip-Hop. Quelle: Band „Klangfisch“

Wittenberge – In der evangelischen Kirche in Wittenberge spielt um 18 Uhr die Band „Klangfisch“. Interpretiert werden Pop-Songs, Chansons sowie Punk und Hip-Hop.

Wittstock – Letztmalig gibt es in Wittstock in der St.-Marien-Kirche um 12.30 Uhr eine Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche erklingt um 18 Uhr Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Die Trinitatiskantorei Neuruppin, die St.-Marien-Kantorei Wittstock, der Chor „Cantabile“ Bad Wilsnack und das Orchester der Komischen Oper Berlin sind die Ausführenden.

Sonntag, 6. Oktober

Wittenberge – Auf dem Wittenberger Paul-Lincke-Platz und im Festspielhaus öffnet um 13 Uhr ein Apfelmarkt. Der Markt bietet bis 17 Uhr verschiedene Stände mit Informativem, Kreativem und Kulinarischem rund um das Thema Apfel an. Ein Highlight ist wieder der große Apfelkuchen-Backwettbewerb. Die Geschäfte in der Innenstadt laden zum Sonntagsbummel ein. In der Bahnstraße wartet ein Familienflohmarkt auf große und kleine Besucher.

Beim Apfelmarkt am Sonntag in Wittenberge ist der Apfelkuchen-Backwettbewerb wieder ein Highlight. Quelle: Oliver Krause

Wittstock– Die Landesgartenschau in Wittstock ist letztmalig von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr beginnt im Amtshof ein Erntedank-Gottesdienst zum Abschluss des kirchlichen Begleitprogramms zur Landesgartenschau.

Bevor sie schließt, kann am Sonntag die Landesgartenschau in Wittstock letztmalig besucht werden. Quelle: Björn Wagener

Zempow – Im Autokino in Zempow öffnet noch einmal der Kofferraumtrödel. Von 9 bis 16 Uhr kann hier gestöbert werden. Verkauft wird von privat für privat – Gebrauchtes, regionale Produkte, Handwerk.

Gestöbert werden kann am Sonntag wieder beim Kofferraumtrödel in Zempow. Quelle: Veranstalter

