Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 25. Oktober

Freyenstein – Eine Halloweenparty wird in der Freyensteiner Kneipp-Kita „Spatzennest“ gefeiert. Treffpunkt für alle Hexen, Vampire und Monster ist um 17.45 Uhr auf dem Marktplatz. Dort beginnt ein Fackelumzug, der zum Kindergarten führt. Auf dem Kita-Gelände klingt der Abend am Lagerfeuer mit Würstchen und Getränken aus.

„This is Michael" heißt es am Freitagabend im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge. Quelle: Promotion/TKO

Wittenberge – Im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus geht um 20 Uhr die Michael-Jackson-Tribute-Show „This is Michael“ über die Bühne. Zu hören sind seine größten Hits, wie „Beat it“, „Human nature“, Earth Song“ und „ Billy Jean“. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Andrea Bongers präsentiert am Freitag im Wittstocker Kino „Astoria" ihr neues Kabarettprogramm „Gebongt!“ Quelle: LN-Stormarn

Wittstock – Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Kunst im Kino“ präsentiert Andrea Bongers im Wittstocker Kino „Astoria“ ihr aktuelles Programm „Gebongt!“ Beginn ist um 20 Uhr. Zu erleben gibt es Kabarett, Musik und Puppenspiel vom Feinsten.

Sonnabend, 26. Oktober

Bad Wilsnack – An und in der Karthanehalle in Bad Wilsnack findet von 16 bis 21 Uhr der 13. Prignitzer Jugendtagstatt. Unter dem Motto „Läuft bei uns!“ ist ein vielfältiges Programm für Jugendliche geplant. So wird es Angebote zur Beschäftigung geben, einige Teilnehmer des SOS-Talentefestivals werden sich auf der Bühne präsentieren und Workshops anbieten.

Bentwisch – Mit einem deftigen Frühstück beginnt um 9 Uhr im Gasthof „Zum braunen Hirsch“ in Bentwisch das 29. Männerfrühstück. „Vertraut – betrogen – vergessen oder auf die richtige Karte gesetzt“ ist das Thema des Referenten Peter Heß aus Perleberg.

Die Elb-Havel-Schau am Sonnabend und Sonntag in Glöwen zeigt eine breite Vielfalt von Rassen in verschiedenen Farbschlägen. Quelle: Jens Wegner

Glöwen – Die 65. Elb-Havel-Schaudes Kleintierzuchtvereins Havelberg und Umgebung findet am Sonnabend von 9 bis 18 Uhrund am Sonntag von 9 bis 14 Uhr in der Glöwener Gaststätte „Zur Quelle“ statt. 550 Tiere werden ausgestellt. Wie immer gibt es eine Tombola und einen großen Tierverkauf.

Meyenburg – Mit dem Stück „Schlafzimmergäste“ feiert das Griffenhagener Theater „ Adebar“um 19 Uhr im Meyenburger Schloss Premiere. Es geht um drei Schlafzimmer – nebeneinander auf der Bühne – Partnerprobleme und Lösungsversuche.

Auf dem Sportplatz in Nettelbeck wird am Sonnabend ein Herbstfeuer entzündet. Quelle: Christian Bark

Nettelbeck – Ein Herbstfeuer wird um 19 Uhr auf dem Nettelbecker Sportplatz entfacht. Für die Kinder gibt es ein kleines Lagerfeuer, an dem sie Knüppelkuchen und Würstchen selbst erhitzen können. Für die Verpflegung aller Gäste ist bis 23 Uhr gesorgt.

Die „Berufsstartermesse GO“ findet am Sonnabend in der Rolandhalle in Perleberg statt. Quelle: Jens Wegner

Perleberg – In der Perleberger Rolandhalle findet von 10 bis 13 Uhrdie „ Berufsstartermesse GO“ statt. Ausbildungsberater der Handwerkskammer Potsdam und Handwerksbetriebe der Region präsentieren vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten, freie Ausbildungsstellen und Karrierewege im Handwerk.

Pritzwalk – Zu einer Herbstexkursion unter Leitung eines Revierförsters lädt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in den Pritzwalker Hainholz ein. Eröffnung ist um 10 Uhr mit den Pritzwalker Jagdhornbläsern. Nach der Wanderung gibt es Bratwurst, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Pritzwalk – Einen Tag der offenen Türgibt es von 10 bis 16 Uhrim Pritzwalker Polizeirevier am Bahnhof. Es werden Führungen und Fahrradcodierungen angeboten. Für die kleinen Gäste steht ein Maltisch bereit. Begleitet wird der Tag der offenen Tür durch ein kleines Blasorchester des Landespolizeiorchesters Brandenburg. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Wittstock – Ein Film- und Diskussionsabendzum Thema Migration, Flucht und Klima beginnt um 18 Uhr im Catharina-Dänike-Haus in der Gröperstraße 20 in Wittstock. Zu sehen ist der Dokumentar-Musikfilm „We exist“ vom deutsch-spanischen Filmemacher Lucian Segura. Im Anschluss an die Filmvorführung besteht die Möglichkeit, mit dem Regisseur und anderen Gästen bei einem kleinen Imbiss zu diskutieren.

Sonntag, 27. Oktober

Alt Daber– Im „Café Waldlust“ in Alt Daber öffnet um 10 Uhr ein Flohmarkt mit privaten Händlern. Bis 17 Uhr werden Kindersachen, Spielzeug, Haushaltswaren, Trödel, Bücher und mehr angeboten.

Glöwen – 65. Elb-Havel-Schauvon 9 bis 14 Uhrin der Gaststätte „Zur Quelle“ in Glöwen (siehe Sonnabend).

Pritzwalk – „Darf ich bitten?“ heißt es ab 14 Uhr im Pritzwalker Kulturhaus. Dann wird wieder zum Tanztee eingeladen.

Wittenberge – Im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge geht um 16 Uhr das Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ über die Bühne. Kleine und große Gäste können das Lichtermeer-Ensemble mit den beliebten Drachenhelden Kokosnuss und Oskar sowie deren Freundin, das kluge Stachelschwein Matilda, auf ein spannendes Abenteuer begleiten.

Wittenberge – Zu einer Buchlesung lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge um 17 Uhr in die Rathausstraße 31 ein. Tobias Kley liest aus seinem Buch „Der Möglichmacher“. Es handelt davon, Gott aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen.

