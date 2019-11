Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 15. November

Heiligengrabe – Bereits zum 10. Mal wird in Heiligengrabe die Hubertusmesse gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr in der Stiftskirche im Kloster Stift. Die Pritzwalker Parforcehornbläser werden die Messe musikalisch mitgestalten.

Auf der Gänseexkursion am Freitag bekommen die Teilnehmer Einblicke in die Lebensweise und den Lebensraum der Wildvögel. Quelle: Birgit Felinks

Lenzen – Eine Gänseexkursion startet um 16 Uhr auf dem Burgvorplatz in Lenzen. In Fahrgemeinschaften geht es zu den Nahrungs- und Schlafplätzen der nordischen Wintergäste. Wer möchte, kann im Anschluss an die Exkursion im Bio-Restaurant Burg Lenzen zum Martinsgansessen einkehren. Anmeldung unter Telefon 038792/12 21.

Meyenburg – Zum bundesweiten Vorlesetag liest ab 9 Uhr die Staatssekretärin Katrin Lange im Schloss Meyenburg.

Laura Pischelt (r.) wird am Freitag beim Vorlesetag in der Wittstocker Bibliothek aus Fontanes Roman „Effi Briest" vorlesen. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Nonstop wird in der Bibliothek im Kontor in Wittstock aus Werken von Theodor Fontane vorgelesen. Beginn ist um 9 Uhr, jeweils für eine halbe Stunde tritt ein Vorleser auf die Bühne. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgen Snacks und Getränke.

Der Sänger und Gitarrist Karsten Simon spielt am Freitag im Wittstocker Lokal „Freiraum“. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Livemusik mit Karsten „Kasse“ Simon gibt es ab 21 Uhr im Lokal „Freiraum“ in der Burgstraße 39 in Wittstock.

Sonnabend, 16. November

Gerdshagen – Ihr 1. Parkfestfeiern die Gerdshagener auf dem ehemaligen Schulplatz. Ab 17 Uhr gibt es am Lagerfeuer Leckeres vom Grill und Getränke. Musikalisch geht es ab 19.30 Uhr unter anderem mit der Gerdshagener Girlgroup „Salena“ in der Mehrzweckhalle weiter.

Groß Breese– In der Groß Breeser Dorfkirche beginnt um 16 Uhr der Bildervortrag „Der Sternenhimmel der Elbtalaue und des Havellandes“. Der Astro-Landschaftsfotograf Helmut Schnieder zeigt die schönsten Landschaften als Nachtaufnahmen und erzählt spannende Entstehungsgeschichten. Ein Bläserchor spielt Abendlieder.

Uta Hoyer (Cello) und Dagmar Flemming (Harfe) musizieren am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: privat

Heiligengrabe – „Musikalisches Rendezvous“ nennt sich das Herbstkonzert, das um 15 Uhr im Kapitelsaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt. Das Duo Cantabile – Dagmar Flemming (Harfe) und Uta Hoyer (Violoncello) – spielt Werke von Händel, Ersfeld, Oberthür und anderen.

Herzsprung – Der Sankt Martinstagwird ab 17 Uhr in der Herzsprunger Dorfkirche gefeiert. Auf Jung und Alt wartet ein kleines Programm mit musikalischer Begleitung. Im Anschluss gibt es im Pfarrhaus und auf dem Pfarrhof an der Feuerschale einen warmen Imbiss und Getränke.

Meyenburg – Die Arbeitsgruppe Denkmalpflege und Kriegsgräberfürsorge Meyenburg führt ab 13 Uhr auf dem Friedhof einen Arbeitseinsatz zur Pflege der Kriegsgräberdurch. Jeder Helfer ist willkommen.

Pritzwalk – Theater wird um 19 Uhrim „Pritzwalker Hof“ in Pritzwalk, Havelberger Straße 59, gespielt. Das Theater „ Adebar“ führt die Komödie „Schlafzimmergäste“ von Alan Ayckbourn auf.

Sadenbeck – Skat und Rommé werden ab 18 Uhr im Sadenbecker Sporthaus gespielt. Anmeldungen nimmt Bärbel Zerbian unter 033989/20 80 79 entgegen.

Wittenberge – Ein Akustikkonzert mit Ute Freudenbergbeginnt um 19.30 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Dabei präsentiert die Sängerin mit ihrer Band ihre großen Hits in neuem akustischen Gewand – natürlich auch die „Jugendliebe“. Das Konzert ist ausverkauft.

Wittenberge – Im „Stadtsalon Safari“ in Wittenberge, Bismarckplatz 6, beginnt um 14 Uhr eine Tausch-Safari. Bis 18 Uhr können Kleidung, Bücher, Werkzeug, Spielzeug, ungeöffnete Kosmetika, Geschirr oder Elektronik getauscht werden. Bereits ab 12 Uhr kann man seine Artikel vorbeibringen und sich Tausch-Coupons abholen, die man dann gegen andere Artikel tauschen kann.

Das Hüpfburgenland des Zirkus Humberto kann in der Wittstocker Stadthalle erobert werden. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Das Hüpfburgenland des Zirkus Humberto gastiert am Sonnabend von 12.30 bis 18 Uhrund am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Wittstocker Stadthalle. Rund zehn Hüpfburgen – diesmal auch besonders große – sind aufgebaut, auf denen sich die Kids so richtig austoben können.

In Wolfshagen gibt es am Sonnabend eine Konzertwanderung mit den Künstlern Alina Pronina (Klavier) und Burkhard von Puttkamer (Bariton). Quelle: Festspiele Mark Brandenburg/Kerstin Becker

Wolfshagen – „ Fontane.Reloaded“ heißt es ab 15 Uhr im Schloss Wolfshagen. Dann beginnt eine Konzertwanderung durch die Mark Brandenburg mit dem Bariton Burkhard von Puttkamer und der Pianistin Alina Pronina. Dritter im Bunde ist ein Navigationsgerät, das sich von den Reisebeschreibungen Fontanes vom Weg abbringen lässt und zum literarischen Reisebegleiter mutiert.

Sonntag, 17. November

Meyenburg – Zum Volkstrauertag beginnt um 10 Uhr in der Halle auf dem Meyenburger Friedhof eine Feierstunde. Im Anschluss daran wird ein Kranz an den Gräbern der russischen Kriegsopfer am Wilhelmsplatz niedergelegt.

Perleberg – Eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag findet um 10 Uhr auf dem Evangelischen Waldfriedhof in Perleberg statt. Treffpunkt ist am linken Nebeneingang in der Wilsnacker Straße, wo mehr als 300 Tote beider Weltkriege bestattet wurden.

Trista Nicosia aus den USA , sie ist Trainerausbilderin, ist am Sonntag mit von der Partie bei der Zumba-Party in Perleberg. Quelle: Veranstalter

Perleberg – Zumba-Fans und die, die es werden wollen, sind von 16.30 bis 18.15 Uhr zu einer öffentlichen Zumba-Party in der Musikschulhalle Perleberg, Eichenpromenade 3, eingeladen. Gleich zu Beginn präsentieren sich erstmals Prignitzer Zumba-Kids.

Viesecke – Ein weihnachtlicher Marktöffnet um 14 Uhr in Viesecke seine Pforten. Bis 18 Uhr können zwischen Lebkuchen und handgemachten Pralinen sowie Schaschlik und Bratwurst Künstler bei der Arbeit beobachtet werden. Für die Kinder gibt es eine Kreativwerkstatt und ein Alpakagehege. Außerdem hat sich auch der Weihnachtsmann angekündigt.

Weisen – Eine gemeinsame Gedenkveranstaltung der Gemeinde Weisen und des Pfarrsprengels Wittenberge-Land zum Volkstrauertag beginnt um 14 Uhr am Gedenkstein an der Kirche Weisen. Im Anschluss gibt es in der Kirche bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit zu Begegnungen.

Jiddische Lieder und Klezmer mit Valeriya Shishkova (M.) und dem Duo "Di Vanderer" erklingen am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus in Wittenberge. Quelle: Agentur

Wittenberge – Im Evangelischen Gemeindehaus Wittenberge, Perleberger Straße 24, beginnt um 17 Uhrein Konzert zum Volkstrauertag. Unter dem Motto „Mir gejen zusamen“ singen und spielen Valeriya Shishkova und „Di Vanderer“ jiddische Lieder und Klezmer.

Wittstock – Hüpfburgenland in der Stadthalle Wittstock von 11 bis 18 Uhr (siehe Sonnabend).

Von MAZonline