Freitag, 6. Dezember

Bad Wilsnack– Die Brassband des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge gibt ein Konzert mit weihnachtlichem Big-Band-Jazz in der KMG-Elbtalklinik in Bad Wilsnack. Beginn ist um 19 Uhr.

In der St.-Nikolai-Kirche Bad Wilsnack wird am Freitag eine Krippenausstellung eröffnet. Quelle: Bernd Atzenroth

Bad Wilsnack– In der Bad Wilsnacker St.-Nikolai-Kirche singen um 18 Uhr Wilsnacker Chöre zum Advent. Gleichzeitig wird die nunmehr 9. Krippenausstellungeröffnet. Zu sehen gibt es Krippen aus aller Welt.

Die Pianistinnen Heide und Christiane Klonz musizieren am Freitag im Modemuseum Schloss Meyenburg. Quelle: Agentur

Meyenburg – Unter dem Motto „Weihnachtszauber“ musizieren die Pianistinnen Heide und Christiane Klonz sowie die Cellistin Elisabeth Iserte López im Modemuseum Schloss Meyenburg. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Pritzwalk – Der Nikolaus kommt um 17.30 Uhr in die Pritzwalker Nikolaikirche. Er erzählt eine Geschichte, Kinder dürfen ihm ein Gedicht aufsagen und erhalten eine kleine Überraschung.

Rühstädt – Im Landgasthof „Storchenkrug“ in Rühstädt beginnt um 19 Uhr ein Skat- und Spieleabend. Jeder Teilnehmer erhält einen Preis.

Wittenberge – Im Bürgergarten des SOS-Kinderdorfs in Wittenberge, Nedwigstraße, findet von 17 bis 19 Uhr das traditionelle SOS-Lichterfest statt. Bei Kerzenschein und besinnlicher Musik soll die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Es gibt kleine Verkaufsstände, Lagerfeuer, Musik, Herzhaftes vom Grill und süße Leckereien. Der Nikolaus kommt vorbei und verteilt kleine Geschenke.

Noch bis zum Sonntag ist der Wittstocker Weihnachtsmarkt geöffnet. Quelle: Stadt Wittstock

Wittstock – Seine Fortsetzung findet ab 14 Uhr der Wittstocker Weihnachtsmarkt mit einem Bühnenprogramm von Wittstocker Kita-Kindern und Schülern. Um 16.15 Uhr wird im Rathaussaal ein Puppenspiel aufgeführt, um 18.30 Uhr geben die Bläser der evangelischen Kirchengemeinde ein Konzert. Der Weihnachtsmann schaut mit kleinen Überraschungen vorbei.

Wittstock – Im Wittstocker Treffpunkt „Lichtblick“ in der Königstraße 32 können von 15 bis 17 Uhrunter Anleitung Origami-Papiersterne gebastelt werden.

Wittstock – Im Wittstocker Kino „Astoria“ wird zum Future-Kinotag der Dokumentarfilm „2040 – Wir retten die Welt“ gezeigt. Beginn der Vorstellung ist um 18 Uhr.

Sonnabend, 7. Dezember

Bad Wilsnack– Weihnachtliche Weisen mit dem Gemischten Chor Karstädt erklingen um 15 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack.

Bälow – Ein Adventsmarkt öffnet um 16 Uhr auf dem Dorfplatz in Bälow seine Pforten. Nach musikalischer Unterhaltung startet um 17 Uhr ein Fackelumzug. Der Weihnachtsmann schaut ebenfalls vorbei.

Olaf Waterstradt liest am Sonnabend in der Boberower Moorscheune. Quelle: privat

Boberow – In der Moorscheune in Boberow beginnt um 20 Uhr ein heiteres Programm mit dem Eulenspiegel-Autor Olaf Waterstradt. Unter dem Motto „Wir sind alle keine Engel“ stellt er sich den Fragen rund ums Weihnachtsfest.

Freyenstein – In der Markthalle in Freyenstein beginnt um 15 Uhr ein Workshop zur Herstellung von keramischem Baumschmuck. Dazu sind Kinder und Erwachsene willkommen. Die Markthalle, weihnachtlich geschmückt, öffnet wie immer bereits um 8 Uhr. Bei Kaffee, Glühwein, Kuchen und Musik finden sich an verschiedenen Ständen kreative Weihnachtsgeschenke.

Der Singekreis "Kurt Rabbach" stimmt am Sonnabend in Groß Gottschow musikalisch auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Quelle: privat

Groß Gottschow– Zum Adventssingen wird um 16 Uhr in die Kirche Groß Gottschow eingeladen. Der Singekreis „ Kurt Rabbach“ lässt adventliche Lieder erklingen. Im Anschluss gibt es in der Pfarrscheune Waffeln, Glühwein und Gegrilltes. Die Kinder können basteln, um 17.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet.

Internationale Weihnachtslieder mit Sonja Walter erklingen am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: Bernd Rathke

Heiligengrabe – Internationale Weihnachtslieder erklingen um 15 Uhr im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Die Berliner Sängerin Sonja Walter begleitet sich selbst am Piano und berichtet über Weihnachtsbräuche aus verschiedenen Ländern.

Der Shantychor „Stella Maris“ aus Kyritz gibt am Sonnabend ein Adventskonzert in Königsberg. Quelle: Agentur

Königsberg – Der Kyritzer Shantychor „ Stella maris“ gibt um 18 Uhr in der Königsberger Kirche ein Adventskonzert.

Zur Burgweihnacht wird am Sonnabend auf den Lenzener Burghof eingeladen. Quelle: Ralf Häfke

Lenzen – Auf dem Burghof in Lenzen beginnt um 14 Uhr die Burgweihnacht. Kunsthandwerk, ein weihnachtliches Bühnenprogramm für die ganze Familie und allerlei Leckereien wollen auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenke.

Weihnachtlich geht es am Sonnabend in der festlich geschmückten Kirche in Lennewitz zu. Quelle: privat

Lennewitz– Zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit lädt auch in diesem Jahr die Kirchengemeinde Lennewitz um 16 Uhr in die festlich geschmückte Kirche ein. Unter dem Motto „ Weihnachten zum Mitsingen und Nachdenken“ haben der Singkreis Legde und der Posaunenchor Rühstädt ein buntes Programm vorbereitet. Im Anschluss findet unter der Friedenseiche wieder der traditionelle Adventsmarkt statt.

Der weihnachtlich geschmückte Sonderzug des "Pollo" wird auch am Sonnabend und Sonntag vom Nikolaus und seinen Helfern besucht. Quelle: Ronald Meissner

Lindenberg – Nikolausfahrten mit der Pollo-Museumseisenbahn starten am Sonnabend und Sonntag wieder in Lindenberg. Los geht es an beiden Tagen um 10, 11.30, 13 und 14.30 Uhr sowie am Sonntag zusätzlich um 16 Uhr in Richtung Brünkendorf. Der Nikolaus fährt mit und verteilt an die kleinen Fahrgäste seine Geschenke.

Lindenberg – Sein traditionelles Adventskonzert gibt der Lindenberger Frauenchor um15 Uhr in der Kirche Lindenberg. Es werden sowohl klassische als auch unbekannte Lieder der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit gesungen. Unterstützt wird der Chor von den Lindenberger Jagdhornbläsern. Bereits um 14 Uhr gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Pritzwalk – Im Pritzwalker Waldlehrpark (Hainholz) findet von 10 bis 16 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt.

„Die zwei von nebenan“ – Ina Schwarz und Monika Pehlgrimm – sind Mitwirkende des Adventskonzerts am Sonnabend in Pritzwalk. Quelle: Christamaria Ruch

Pritzwalk – Der Prignitzchor Pritzwalk veranstaltet ab 15.30 Uhr im Pritzwalker Sudhaus ein Adventskonzert. Mitwirkende sind der Männergesangsverein „Amicitia“ sowie „Die Zwei von nebenan“, Ina Schwarz und Monika Pehlgrimm.

Sadenbeck – Skat und Romméwerden ab 18 Uhr im Sporthaus in Sadenbeck gespielt.

Weisen – Weihnachtslieder mit dem Singekreis „ Kurt Rabbach“ erklingen um 14 Uhr in der Weisener Kirche.

Wittenberge – Die Pioniere vom Summer of Pioneers in Wittenberge haben wieder eine Tausch-Safari, dieses Mal in Kombination mit einem Reparatur-Café, organsiert. Ab 13 Uhr kann jeder zwischen einem und maximal zehn Artikeln in sehr gutem Zustand zur Safari am Bismarckplatz bringen. Parallel zur Tausch-Safari gibt es im Stadtsalon Safari das erste Reparatur-Café.

Am Sonnabend startet wieder der Weihnachtsspaziergang "Wittstock – ein Wintermärchen". Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Höhepunkt des Wittstocker Weihnachtsmarktes ist um 17 Uhr der 14. Weihnachtsspaziergang durch die Altstadt. Bereits um 14 Uhr öffnen im Rathaus die Bastelstube und das Weihnachtscafé. Peer Reppert unterhält ab 15.30 Uhr auf dem Marktplatz mit der „Schlagerweihnacht“. Um 19.30 Uhr beginnt die „Country-Weihnacht“ mit Peer Reppert.

Sonntag, 8. Dezember

Bad Wilsnack– Unter dem Motto „Wahres und Märchenhaftes rund um den Holunder“ beginnt um 9 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack eine Lesung mit Thomas Pluschke.

Brügge – Unter dem Motto „Weihnacht auf hoher See“ singt der Kyritzer Shantychor „De goode Wind’s“ in der Persiuskirche Brügge. Das Konzert beginnt um 14 Uhr.

Dergenthin – Der Singekreis „ Kurt Rabbach“ musiziert um 15 Uhr in der Dergenthiner Kirche. Zu hören gibt es traditionelle Weihnachtslieder.

Fretzdorf – Eine Adventsfeier beginnt um 14 Uhr in der Fretzdorfer Kirche. Die „Zwei von nebenan“ unterhalten mit ihrem neuen Programm die Besucher. Anschließend wird zu Kaffee, Kuchen und Glühwein gebeten.

Der Zaatzker Chor sorgt am Sonntag bei der Adventsfeier in Glienicke für weihnachtliche Stimmung. Quelle: Christian Bark

Glienicke – Zur traditionellen Adventsfeier lädt der Förderverein Schinkelkirche Glienicke um 14 Uhr in die beheizte Kirche ein. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt der Zaatzker Chor. Anschließend wird im Gemeinderaum an die Kaffeetafel gebeten.

Heiligengrabe – Festliche Musikaus der Barockzeit, verträumte Melodien der Romantik und Bearbeitungen alter Weihnachtslieder erklingen um 15 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Es singen Barbara und Bettina Nürnberg, Ute Sturm und Heike von Nolting begleiten am Klavier.

Lindenberg – Nikolausfahrten mit der Pollo-Museumseisenbahn (siehe Sonnabend).

Meyenburg – Im Modemuseum Meyenburg wird um 14 Uhr die Spielzeugausstellung„Bespieltes“ eröffnet. Ab 15 Uhr wollen Christiane und Heide Klonz sowie Elisabet Iserte López mit weihnachtlichen Klängen verzaubern.

Pritzwalk – Ein Adventskonzert beginnt um 15.30 Uhr im „Pritzwalker Hof“. Mitwirkende sind der Gemischte Chor Karstädt sowie Robert und Johannes Steffen mit Saxofon und Klavier.

Pritzwalk – Eine Krippenausstellung wird um 17 Uhr in der Pritzwalker Nikolaikirche eröffnet.

Beim Adventskonzert mit Kathleen Valeske (2.v.l.) und ihrer Familie steht am Sonntag in Sewekow das gemeinsame Singen mit dem Publikum im Mittelpunkt. Quelle: privat

Sewekow – In der Sewekower Kirche beginnt um 15 Uhr ein Adventskonzert mit Kathleen Valeske und Familie. Das Programm steht unter dem Motto „Sing mit“. In der Pause sorgt der Heimatverein Sewekow für Verpflegung.

Wittenberge – Zum Gemeindefest lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wittenberge ins Gemeindehaus ein. Der adventliche Nachmittag beginnt um 14 Uhr.

Wittenberge – Auf eine Reise ins Märchenland lädt das Moscow Classic Ballett um 17 Uhr ins Kultur- und Festspielhaus Wittenberge ein. Das Ensemble tanzt Tschaikowskys Klassiker „Der Nussknacker“ und lässt die Erzählung in prächtigen Kostümen aufleben.

Wittstock – Am letzten Tag des Wittstocker Weihnachtsmarktesöffnen um 14 Uhr die Bastelstube sowie das Weihnachtscafé im Rathaus. Auf dem Marktplatz erklingen Weihnachtslieder mit dem Kneipenchor Kyritz und dem Blasorchester Wittstock. Um 18 Uhr beginnt eine große Versteigerung von Fundfahrrädern.

