Ob Ausstellung, Jazz im Keller, Improtheater, Karneval oder Kaffeekonzert: Die MAZ hat einige Veranstaltungen vom 31. Januar bis 2. Februar in der Prignitz aufgelistet. Für fast jeden Geschmack könnte etwas dabei sein.

Moscow Circus on Ice in Wittenberge – ein Erlebnis für die ganze Familie