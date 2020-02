Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Sonnabend, der 22. Februar

Jabel – In der „Grünen Oase“, dem Ausflugslokal in Jabel, wird ab 14 Uhr in einem Kurs orientalisch gekocht. Dizuar Haso ist der Koch und zeigt, wie es geht. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 03394/40 59 66 oder 0173/2 39 15 69.

Die Ökofilmtour macht am Sonnabend einen Stopp in Jagel bei Lanz. Gezeigt wird der Film „Die Wiese – ein Paradies nebenan“. Quelle: dpa-Zentralbild

Jagel – Auf dem Jagelhof in Jagel bei Lanz stoppt die Ökofilmtour. Zu sehen ist um 18 Uhr der Film „Die Wiese – ein Paradies nebenan“. Im Anschluss erhalten Interessierte Tipps für das insektenfreundliche Gestalten des eigenen Gartens.

Karstädt – Die Jecken feiern in Karstädt ab 19.30 Uhr im Landgasthof Graf. Die Karnevalssause ist ausverkauft.

Fasching mit den Papenbrucher Pappnasen wird am Sonnabend im Gasthaus Texter in Papenbruch gefeiert. Quelle: Björn Wagener

Papenbruch – Im Gasthaus Texter in Papenbruch geht es ab 18.30 Uhr närrisch zu. Die heimischen Pappnasen feiern Fasching. Die Party ist allerdings ausverkauft.

Schwungvolle Blasmusik erklingt am Sonnabend im Kultur- und Festspielhaus in Wittenberge. Quelle: Blasorchester Wittstock Dosse

Wittenberge – Das Blasmusikfest im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge lockt Freunde von Blechtönen. Ab 15 Uhr sorgen das Blasorchester Wittstock und Blecheinander für beste Unterhaltung. Das Fest ist ausverkauft.

In seinem Dokumentarfilm „Somewhere Else Tomorrow“ reiste der Filmemacher Daniel Rintz drei Jahre lang nur mit seinem Motorrad durch die Welt. Der Dokumentarfilm darüber ist am Sonnabend im Wittstocker Kino zu sehen. Quelle: Daniel Rintz

Wittstock – Filmemacher Daniel Rintz reiste drei Jahre lang mit seinem Motorrad durch die Welt und lebte nur von dem Geld, was er sich unterwegs selbst verdienen konnte. Er lernte Josephine Flohr kennen, die seine Lebensbegleiterin wurde. Der Dokumentarfilm über die Zeit ist um 18 Uhr im Kino Astoria in Wittstock zu sehen. Der Abenteurer ist als Gast dabei.

Wittstock – Wittstocks Karnevalsverein WCC lädt zur Faschingssause in die örtliche Stadthalle ein. Ab 20 Uhr starten Jux und Tollerei. Karten gibt es eventuell noch in der Touristinformation am Bahnhof.

Sonntag, der 23. Februar

Bad Wilsnack – Thomas Pluschke begleitet den informativen Waldspaziergang, der an der Cafeteria der Bad Wilsnacker Elbtalklinik startet. Um 9 Uhr ist Abmarsch.

Lenzen – Mit einem Karnevalsumzug durch die Stadt beginnt um 13.30 Uhr in Lenzen der Kinderfasching. Im Anschluss geht es für die kleinen Jecken im Schützenhaus weiter.

Pritzwalk – Tanzmusik gibt es am Nachmittag im Pritzwalker Kulturhaus. Die Runde zum Tanztee beginnt um 14 Uhr.

Wittenberge – Alles rund um die Hochzeit, dazu Braut- und Festmode, gibt es ab 10 Uhr bei der 9. Hochzeitsmesse in der Alten Ölmühle in Wittenberge zu bewundern. Dazu haben sich mehr als 30 Aussteller aus der Region, aus Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern angekündigt.

Im Wittenberger Kulturhaus berichten am Sonntag Conny Schefter und Frank Moerke über ihre Reise nach Marokko. Quelle: Schefter/Moerke

Wittenberge – Nach Marokko entführt ein Reisevortrag um 16 Uhr im Wittenberger Kulturhaus. Conny Schefter und Frank Moerke berichten von ihren Erlebnissen.

Wittstock – Beim Kinderkarneval sind die Jüngsten in der Stadthalle Wittstock gern gesehen. Das bunte Allerlei beginnt um 15 Uhr.

Wittstock – „Treffpunkt Hoffnung“ heißt die vierteljährliche Gästeveranstaltung der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Wittstock. Um 15.30 Uhr wird über „Dankbarkeit als Lebensstil“ gesprochen. Zu Gast ist Superintendent i. R. Peter Heß aus Perleberg. Dazu gibt es Lieder des Singekreises. Dem Programm folgt ein kleiner Imbiss.

