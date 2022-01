Perleberg

Für die alten Papierführerscheine heißt es auf Wiedersehen. Autofahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren sind, müssen ihre Fleppen bis zum 19. Januar 2023 gegen neue EU-Kartenführerscheine umtauschen. Das entsprechende Antragsformular dafür gibt es auf der Internetseite des Landkreises Prignitz unter www.landkreis-prignitz.de.

Zusätzlich zum Antrag sind der Personalausweis, der alte Führerschein sowie ein biometrisches Passbild vorzulegen. Sollte der umzutauschende Führerschein nicht in der Prignitz ausgestellt worden sein, wird zusätzlich ein Auszug aus der Führerscheinkartei benötigt. Dieser kann bei der ursprünglich ausstellenden Behörde beantragt werden.

Unterlagen elektronisch oder per Post

Der Antrag samt Unterlagen kann bei der Fahrerlaubnisbehörde des Kreises oder den zuständigen Meldebehörden der Städte eingereicht werden. Das kann auf dem Postweg oder elektronisch per E-Mail an fuehrerscheine-fahrschulen@lkprignitz.de erfolgen – in diesem Fall genügt eine Kopie der benötigten Unterlagen als Anlage zum Antragsformular. Damit sollen längere Wartezeiten vermieden werden.

Sollten Führerscheine nicht bis zum Ablauf der Fristen umgetauscht werden, verlieren sie ihre Gültigkeit und es drohen nach einer Übergangszeit von maximal sechs Monaten Verwarngelder bis hin zu Bußgeldern. Für Inhaber von Papierführerscheinen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, lief die Frist am 19. Januar 2022 ab.

Landkreis Prignitz: Antragstellungen nur Jahr für Jahr

Weitere Jahrgänge, die das betrifft, sind vor 1953 (bis 19. Januar 2024), zwischen 1965 und 1970 (bis 19. Januar 2024) und 1971 oder später (bis 19. Januar 2025). Die Generation der vor 1953 geborenen hat deshalb noch Zeit, weil es da sehr viele Inhaber alter Führerscheine gibt. Alte EU-Kartenführerscheine müssen erst nach dem 19. Januar 2025 umgetauscht werden. Aufgrund der hohen Anzahl umzutauschender Führerscheine bittet der Landkreis Prignitz darum, die oben aufgeführten Fristen zu berücksichtigen und von einer frühzeitigen Antragstellung abzusehen.

