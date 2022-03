Prignitz: Dieseldiebe zapfen hunderte Liter Kraftstoff ab – unter hinterlassen leere Kanister

Wolfshagen/Gerdshagen

In der Prignitz haben zum wiederholten Mal in den vergangenen Tagen Dieseldiebe ihr Unwesen getrieben: So fiel Mitarbeitern eines Agrarbetriebs am Mittwoch auf, dass es Unbekannte auf drei Zugmaschinen auf einem Firmengelände in Wolfshagen abgesehen hatten: Die Täter zapften insgesamt 800 bis 900 Liter Diesel ab und richteten einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an.

20 leere Kanister zurückgelassen

Am gleichen Tag meldete sich ein Mitarbeiter einer Transportfirma aus Pritzwalk bei der Polizei und schilderte einen ähnlichen Fall: Seinen Lkw hatte er am Montag in der Nähe seines Wohnortes abgestellt und gesichert. Als er am nächsten Morgen gegen 5 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine offene Seitenklappe und acht 20-Liter-Kanister fest, die leer neben dem Lkw standen.

Lesen Sie auch Berge: Dieseldiebe zapfen Kraftstoff für 2500 Euro ab

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe bei ihrer Tat gestört wurden und sicherte die Kanister als Beweismittel. Die Kripo führt die Ermittlungen.

Von MAZonline