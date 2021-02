Prignitz: „Digitaler Tag des Handwerks“ begeistert Schüler und Ausbilder

Pritzwalk

Handwerker stellen ihr Unternehmen virtuell vor – getreu dem Motto: „In der Prignitz lässt man sich nicht ins Handwerk pfuschen, schon gar nicht von Corona.“ So warben verschiedene Handwerker der Innungen der Prignitzer Kreishandwerkerschaft am Mittwoch auf der Plattform jobstartdigital.de beim ersten „Digitalen Tag des Prignitzer Handwerks“ um Nachwuchs und künftige Auszubildende. Wegen der Corona-Pandemie war eine normale Jobmesse nicht möglich. So wurde die Berufsberatung ins Internet verlegt.

Mehr als 100 Schüler nahmen teil

„Wir waren alle sehr aufgeregt vor dem offiziellen Start“, sagte Gabriele Ferner, Projektleiterin im Jobstarterplus Projekt Regio-Abi des Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock (WADWD) . „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, ergänzte sie. Insgesamt 130 Schüler informierten sich in einer zweistündigen virtuellen Jobmesse über verschiedene Berufe und erhielten zudem nützliches Hintergrundwissen direkt von einem Experten.

Diesen Tag möglich machte das Jobstarterplus Projekt Regio-Abi der Unternehmerverbände WADWD und der Wirtschaftsinitiative Westprignitz in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Prignitz. Vor allem Schülter der Klassenstufen neun und zehn sollten angesprochen werden.

Vielfalt der vorgestellten Berufe war groß

Das Pilotprojekt wurde gemeinsam mit der Freiherr-von Rochow-Oberschule Pritzwalk umgesetzt. Dazu nahmen 22 Handwerker aus verschiedenen Branchen teil – vom Dachdecker über den Landwirt bis hin zum Ausbilder im Gesundheitswesen, Mechaniker oder aus dem kaufmännischen Bereich. Der große Vorteil: Schüler, Eltern und Lehrer konnten sich direkt bei den Unternehmen über die Ausbildungs- und dualen Studienmöglichkeiten informieren.

Dafür wurden innerhalb des Web-Meeting einzelne Räume geschaffen, zwischen denen jeder unkompliziert hin und her wechseln konnte – ganz einfach per Mausklick. In diesen stellte jeder Handwerker seinen Betrieb und seinen Beruf kurz und knapp vor. Zudem konnten die Schüler Fragen stellen. „Wir haben im Vorfeld Arbeitsblätter ausgegeben, mit denen sich die Schüler auf diesen Tag vorbereiten konnten“, erklärte Gabriele Ferner.

Thomas Hausbalk zeigt sich zufrieden und hat bereits Ideen für kommende Messen

Einer der Handwerker, der sich und seinen Betrieb vorstellte, war Themas Hausbalk, Bäckermeister und Inhaber der gleichnamigen Bäckerei. „Das ist auf jeden Fall etwas Neues“, sagte er, „und auf keinen Fall schlechter als die normale Variante.“ Neuland war die Web-Variante für den Bäcker nicht. Dennoch sind ihm bei seinen Kollegen gleich Ideen für die nächsten Online-Auftritte ins Auge gefallen.

„Eine Präsentation möchte ich für das nächste Mal auch vorbereiten“, erklärte er, „und vielleicht werde ich mich mit meinem PC oder meinem Tablet direkt in meine Backstube setzten.“ Dann könnte er die Berufsorientierung mit einem virtuellen Rundgang verbinden. „Und ich kann Dinge zeigen, die ich auf einer normalen Messe niemals zeigen könnte“, sagte der Bäcker.

Jeden Donnerstag können Eltern sich informieren

Nach einem guten Start sind sich die Verantwortlichen des Projekts einige: Sie werden es bei Bedarf wieder anbieten und hoffen, dass noch weitere Schulen Interesse zeigen. „Alle weiterführenden Schulen der Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sind herzlich zur Teilnahme eingeladen“, sagte Gabriele Ferner. Das Angebot ist kostenfrei und soll Schülern der Abschlussklassen den Start ins Berufsleben erleichtern. Zudem gibt es jeden Donnerstag für Eltern die Möglichkeit, an der Elternsprechstunde teilzunehmen und sich ebenfalls beraten zu lassen.

Von Julia Redepenning