Prignitz: Erste Impfrunde in Seniorenheimen bald vorbei

Marienfließ

Die erste Impfrunde in den Prignitzer Senioreneinrichtungen nähert sich dem Ende. Nach Angaben von Johannes Neumann, dem Corona-Beauftragten des deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in der Prignitz, wird am 9. Februar das KMG-Seniorenheim in Pritzwalk die letzte stationäre Einrichtung für ältere Menschen in der Prignitz sein, in der das mobile Impfteam die erste Impfung gegen das Corona-Virus verabreicht.

Seniorenzentrum Marienfließ ist doch coronafrei

Schon am Mittwoch ist es auch im Seniorenzentrum Marienfließ in Stepenitz (Amt Meyenburg) soweit, worüber sich die Leiterin der Einrichtung, Ina Lau, sehr freut. Ebenso erfreulich: Ein Mitarbeiter, der beim täglichen Schnelltest beim Betreten der Einrichtung positiv auf das Virus getestet worden war, wurde beim folgenden und aussagekräftigeren PCR-Test nach Laborbefund negativ getestet. Damit ist die Einrichtung nach wie vor frei von Corona. Angesichts der anstehenden Impfungen hofft Ina Lau auch, dass das so bleibt.

„Dass wir frei von der Infektion sind, ist auch dem vorbildlichen und konsequenten Einhalten aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen von allen Beteiligten vor Ort zu verdanken“, betont sie. Die Schnelltests führt übrigens die Einrichtung selbst durch, wie es bei den meisten anderen Seniorenheimen ebenfalls der Fall ist. Für den Fall, dass ein solcher Schnelltest positiv ist, muss der Mitarbeiter sofort in Quarantäne und außerdem einen PCR-Test machen, der in diesem Falle dann aber negativ ausfiel.

Corona-Infektion auch nach der ersten Impfung möglich

Es ist allerdings durchaus möglich, dass Personen auch erkranken können, wenn sie erst einmal geimpft worden sind – der Impfschutz soll dann zwischen 50 bis 70 Prozent betragen. Allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs bereits deutlich, wie DRK-Mann Johannes Neumann betonte. Einen 100-prozentigen Schutz gebe es erst sieben Tage nach der zweiten Impfung, sagte er der MAZ.

Theoretisch sei es nach Herstellerangaben auch möglich, aktuell corona-positive Personen zu impfen – allerdings unter der Voraussetzung, dass sie symptomfrei seien. Letztlich liegt es in der Verantwortung des Arztes, ob solche Personen geimpft werden.

Nach einem größeren Ausbruch der Krankheit empfiehlt das Robert-Koch-Institut aber, alles erstmal ruhen und bis zur Impfung sechs Wochen nach dem letzten Ausbruch vergehen zu lassen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb man sich im KMG-Seniorenheim Pritzwalk entschieden hat, erst am 9. Februar mit der ersten Impfrunde zu beginnen.

Zweite Impfrunde beginnt in der kommenden Woche

Ab der kommenden Woche beginnt dann in einigen Einrichtungen die zweite Impfrunde, wie Johannes Neumann weiter erklärte. In der Region wartet man darauf, denn noch hat sich die Lage in der Prignitz nicht wirklich entspannt. Am Dienstag wurden 59 neue Corona-Fälle gemeldet. Zwei weitere Personen sind verstorben, die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöhte sich auf jetzt 81. Die Inzidenzzahl stieg wieder leicht auf 229,79 Neu-Infizierte auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Aktuell gibt es im Landkreis 482 Personen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. 29 Erkrankte sind laut Meldung vom Dienstag aber auch genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registriert das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 1877 Corona-Fälle. Davon gelten 1314 als genesen. Zwei Erkrankte sind gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen zum Vortag auf 81.

Von Bernd Atzenroth