Prignitz: Erster digitaler Tag des Handwerks

Pritzwalk

Die Innungen der Kreishandwerkerschaft werben auf jobstartdigital.de mit einem „Digitalen Tag des Prignitzer Handwerks“ um Nachwuchs und gehen damit neue Wege im Ausbildungsmarketing.

Darüber informierte jetzt Gabriele Ferner, Projektleiterin im Jobstarter-plus-Projekt Regio-Abi des Vereins Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse (WADWD). „In der Prignitz lässt man sich nicht ins Handwerk pfuschen, schon gar nicht von Corona“, ist sie überzeugt.

Wegen Corona Alternative zu Ausbildungsmessen gesucht

Am kommenden Mittwoch, 17. Februar, wird das Jobstarter-plus-Projekt Regio-Abi der Unternehmerverbände WADWD und Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW) in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Prignitz über die Plattform jobstartdigital.de den „digitalen Tag des Prignitzer Handwerks“ zum allersten Mal veranstalten.

Im Frühjahr 2020 hatte der Verein die Internetseite jobstartdigital.de an den Start gebracht, um den Unternehmen in Nordwestbrandenburg sowie Hoch- und Fachschulen eine Alternative zu den derzeit pandemiebedingt nicht möglichen Ausbildungsmessen zu bieten. Mit einer umfangreichen Datenbank zu ausbildenden Unternehmen sowie Studienmöglichkeiten steht sie darüber hinaus den weiterführenden Schulen der Region als Informations- und Arbeitsplattform für den berufsorientierenden Unterricht zur Verfügung zu stellen.

Veranstaltungs-Plattform für Ausbildung und Studium

Nach der ersten Online-Ausgabe der vom WADWD jährlich organisierten Jobstartmesse im September 2020 entwickelt sich jobstartdigital.de inzwischen zur Ereignis-Plattform für Ausbildung und Studium in Nordwestbrandenburg, bietet sie doch die Möglichkeit, interaktive Messeveranstaltungen verschiedener Art durchzuführen. So stehen hier Formate wie Live-Meetings, Betriebsbesichtigungen oder auch Speeddatings zur Verfügung, um Ausbildungs- und Studienangebote zu präsentieren und auch direkt mit zukünftigen Auszubildenden in Kontakt zu kommen.

Dieses Potenzial werden nun auch die 66 ausbildenden Innungsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Prignitz nutzen: Am Mittwoch, 17. Februar, stellen sich die Bäcker- und Konditoren, Dachdecker, Elektroniker, KfZ-Techniker, Maler und Lackierer, Metallbauer, Sanitär -Heizung-Klimatechniker sowie Tischler mit ihren Gewerken beim ersten „digitalen Tag des Prignitzer Handwerks“ vor. Weitere Angebote gibt es zu Gesundheitsberufen sowie kaufmännischen und den grünen Berufen in Prignitzer Landwirtschaftsunternehmen.

Schulen zur Teilnahme eingeladen

In der Zeit von 10 bis 12 Uhr haben Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen, ihre Eltern und Lehrkräfte die Möglichkeit, sich bei den Unternehmen direkt über die Ausbildungs- und dualen Studienmöglichkeiten zu informieren.

Das Pilotprojekt jobstartdigital im Handwerk wird gemeinsam umgesetzt mit der Freiherr-von Rochow-Oberschule Pritzwalk – auch als Alternativveranstaltung zur Bildungsmesse Karriereplus der IHK und der Kreishandwerkerschaft Prignitz, der dort stets zum Jahresanfang stattfindet. Alle weiterführenden Schulen aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Von Bernd Atzenroth