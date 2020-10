Schilde

Mit Musik von Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule Prignitz wurde am Freitag die erste von vier Veranstaltungen der Reihe „Drei Dörfer vereint feiern” in einem Zelt an der Kirche in Schilde eröffnet. Die Gemeinde Weisen mit dem Ortsteil Schilde hatten zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen. Zu den Gästen zählte auch Bundespräsident a. D. Christian Wulff.

Christian Wulff berichtete von seinen Besuchen in der ehemaligen DDR. Quelle: Jens Wegner

Mit 155 verkauften Karten waren alle Plätze im Zelt belegt. Bevor die Nationalhymne gespielt wurde, bat Weisens Bürgermeister David Leu alle Anwesenden, sich von den Plätzen zu erheben. Der Wittenberger Pfarrer Andreas Deckstrom begrüßte die Gäste uns stellte die Personen im Podium vor. Zunächst wurde jedoch ein kurzer Dokumentarstreifen gezeigt, den er und David Leu gedreht hatten.

Film über das Schicksal von Hans-Georg Lemme

In dem Film sprachen sie mit Inge Lemme, der Mutter von Hans-Georg Lemme, der am 19. August 1974 bei einem Fluchtversuch aus der DDR in der Nähe von Lütkenwisch von einem Patrouillenboot der DDR-Grenztruppen in der Elbe überfahren wurde und dabei ums Leben kam. Lemme wuchs in Groß Breese auf. Alle aus ihrer Familie seien inzwischen gestorben. Der Tod ihres Sohnes Hans-Georg habe sie am meisten Kraft gekostet. „Gottes Wort gibt mir Trost und Kraft”, sagte die heute 93-Jährige.

Das Zelt war bis auf den letzten Platz gefüllt. Quelle: Jens Wegner

Sichtlich berührt vom Schicksal der Familie fiel es dem Wittenberger Karsten Korup, der den Abend moderierte, nicht leicht den Anfang der Diskussion zu finden, die unter dem Motto „Wie hoch ist die Mauer heute noch?” stand.

Unterschiedliche Perspektiven auf den Mauerfall

„Wie haben Sie die DDR vor dem Mauerfall wahrgenommen”, lautete seine erste Frage an die Gesprächspartner. „Ich war oft in der DDR. Alles war grau. Das Rein- und Rausfahren war sehr bedrückend”, erinnerte sich Christian Wulff. Der Niedersachse wurde 1959 in Osnabrück geboren. Er war von 2010 bis 2012 Bundespräsident, davor von 2003 bis 2010 Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. „Lange wurde bei uns gestritten, ob ein Kontakt zur DDR geknüpft werden sollte. Die DDR wurde ja als Staat nicht anerkannt”, sagte er.

Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule Prignitz eröffneten am Freitag die Podiumsdiskussion in Schilde musikalisch. Quelle: Jens Wegner

Markus Dröge, 1954 in Washington DC ( USA) geboren, von 2009 bis 2019 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz erinnerte sich noch gut an den Tag, an dem die Mauer gebaut wurde. „Meine Eltern haben mir erklärt, was da passiert ist. Das hat mich als Kind tief beeindruckt”, sagte er. Seit 1980 war er Mitglied im Verein christlicher junger Menschen. Dessen Mitglieder begannen Briefpartnerschaften zu Leuten in der DDR. „Die haben wir auch besucht. Sie hatten ein sehr lebendiges Gemeindeleben in den Kirchen”, erinnerte er sich.

„Es wird immer diese Hasser geben“

„Die Teilung Deutschlands nach dem Krieg war eine Machtoption mit deutschen Kommunisten. Sie haben die Demokratie genauso unterminiert wie die Nazis die erste Demokratie der Weimarer Republik”, sagte der in Wittenberge geborene Schauspieler Udo Schenk. „Die DDR hatte keine Legitimation. Sie haben sich mit Scheinwahlen bemüht. Alle wussten, dass es nur ein Zettelfalten ist. Man hatte ein gutes Auskommen, wenn man sich mit dem System arrangiert hat.”

Schenk berichtete, dass er nach der Schauspielschule ein Arrangement am Maxim-Gorki-Theater Berlin bekam. „Das war wie ein Sechser im Lotto. Ich war privilegiert, gehörte zu den oberen Zehntausend.” Erst nach dem Erlebnis der Ausbürgerung Wolf Biermanns begann sein Umdenken. Nach einem Gastspiel in der BRD im Jahr 1985 kehrte er nicht in die DDR zurück. „Mit einem Koffer voller dreckiger Wäsche sind meine Frau und ich ins Notaufnahmelager gegangen. Das war der emotionalste Schritt in meine Leben.”

Nach gut eineinhalb Stunden Diskussion hatte die 25-jährige Isabell Becker aus Weisen das Schlusswort. „Wir haben alle Möglichkeiten. Es wird immer diese Hasser geben. Die sollten uns aber noch mehr stärken. Mehr anderen gönnen und weniger Neid – dann steht uns alles offen”, sagte sie. Zum Abschluss stärkten sich alle Gäste mit einer deftigen Gulaschsuppe.

Von Jens Wegner