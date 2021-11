Prignitz: Finanzausschuss verweigert Städten und Gemeinden mehr Geld

Perleberg

Es hätte ein Signal sein können an die Städte und Gemeinden in der Prignitz, dass vom Finanzausschuss des Kreistages gekommen wäre. Doch bei der jüngsten Zusammenkunft und der Auseinandersetzung mit den finanziellen Verhältnissen des Landkreises sahen die Mitglieder mehrheitlich keine Notwendigkeit, die Kommunen über den geplanten Ansatz hinaus zu entlasten.

Landkreis Prignitz: Städte und Gemeinden bekommen 1,5 Millionen Euro

Torsten Diehn (SPD) hatte den Versuch unternommen, die Mitstreiter für den Vorschlag zu gewinnen, eine allgemeine Zuweisung an die Prignitzer Städte und Gemeinden in Höhe von 1 498 379 Euro um eine weitere Million zu erhöhen. Der Wittenberger stellte den Antrag, die Summe auf 2,5 Millionen Euro aufzustocken. Das sei angemessen und käme bei den Kommunen gut an, sagte Diehn.

Den Anlass für diesen Vorstoß lieferte der Geschäftsbereich Finanzen beim Landkreis mit der Begründung zur Bereitstellung dieser außerplanmäßigen Mittel. In der Vorlage steht geschrieben, dass das Ergebnis des Jahresabschusses für 2020 um 9,4 Millionen Euro höher als gedacht ausfällt.

Allerdings gibt es nur für 4,4 Millionen Euro eine Erklärung, was damit geschehen soll: Diese Summe wurde in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Somit stünden noch fünf Millionen Euro zur Verfügung. „Daher könnte der Anteil der Kommunen größer sein“, argumentierte Thorsten Diehn.

Prignitz: Finanzausschuss lehnt den Vorschlag für eine Million extra für die Kommunen ab

Ausschussvorsitzender Christian Kantor (SPD) gab den Antrag zur Diskussion frei. Mit dem Ergebnis, dass sich die Bereitschaft für eine konstruktive Auseinandersetzung mit Diehns Ansinnen doch sehr in Grenzen hielt.

Hans Lange (CDU) verwies darauf, dass die „Lösung mit den Kommunen abgestimmt wurde“. Das sah auch Bernd Polte (die Linke) so: „Wenn es einen gemeinsamen Standpunkt gibt, sollten wir dem auch folgen.“ Auch für Andreas Kiekback (Kreisbauernverband) ist es „so, wie es ist, die beste Variante“. Und Christine Schlaffke (Bürgerstimme für die Prignitz) sah „keine Notwendigkeit, den Gemeinden mehr finanzielle Mittel zu geben“. Lediglich Christian Steinkopf (CDU) konnte sich einen Nachschlag vorstellen, sollte sich der Haushalt des Kreises positiv entwickeln.

Nach Zustimmung klang das alles nicht, was Torsten Diehn mit den Worten kommentierte, dass sich ihm die Logik der Äußerungen nicht erschloss. „Wozu sind wir dann hier, wenn wir nur Vorschläge absegnen?“, fragte Diehn in die Runde, ohne eine Antwort zu erhalten. Stattdessen stimmten sieben von acht Ausschussmitgliedern gegen den Antrag.

Prignitz: Die Städte und Gemeinden können über das Geld vom Landkreis frei verfügen

Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages am 9. Dezember können die Städte und Gemeinden über die Gelder frei verfügen. Die Summen reichen von 341 686 Euro für die Stadt Wittenberge bis 6315 Euro für die Gemeinde Kümmernitztal, wobei die jeweilige Einwohnerzahl für die Verteilung eine Rolle spielt.

Die eindeutige Positionierung des Finanzausschusses sorgte in den Rathäusern für verhaltene Reaktionen. „Es bleibt der Wunsch, so viel wie möglich entlastet zu werden“, sagte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann und verwies darauf, dass das Geld den Kommunen eigentlich zustehe.

Gemeinden wie Berge könnten Unterstützung für die Modernisierung von Schulen und Kitas gut gebrauchen

Stellvertretend für die Städte und Gemeinden, die sich als Träger von Bildungseinrichtungen um den Erhalt der entsprechenden Infrastruktur kümmern, würde sich Berges ehrenamtliche Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber über gezielte Unterstützung des Kreises freuen. Die Gemeinde muss sowohl die Kita als auch die Grundschule modernisieren und hat dafür EU-Fördermittel in Aussicht.

Die Gemeinde Berge muss in die Kita Mäuseburg investieren, um unter anderem Brandschutzauflagen zu erfüllen. Quelle: Stephanie Fedders

Jetzt steht Berge vor der Hürde, den notwendigen Eigenanteil für die Investitionen im Haushalt bereit zu stellen. Eine Hürde, die die Gemeinde Weisen für den Kita-Anbau im Frühjahr nicht überspringen konnte, weil die eigenen Mittel fehlten.

Es gebe bereits einen Vorstoß in diese Richtung und entsprechende Gespräche, sagt Putlitz-Berges Amtsdirektor Hergen Reker. Noch sei es jedoch schwierig, im Kreistag eine Mehrheit dafür zu finden.

