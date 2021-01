Prignitz: Gründe für den Bauernprotest bleiben

Pritzwalk

Haben wir da was verpasst? Es ist Bauerndemo in Berlin – und keiner aus der Prignitz fährt hin? So war zumindest der Eindruck nach dem Auftakt der neuen Protestaktionen Anfang der Woche.

Mittlerweile hat sich das geändert.

Anzeige

Landwirte aus der Region haben am Donnerstag ein Positionspapier an die Landespolitik übergeben. Exemplare gingen jeweils an Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne), Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) sowie an Mitglieder des Agrarausschusses.

Rund 30 Bauern mit 20 Traktoren fuhren nach Potsdam

Dazu fuhren am Donnerstag rund 30 Bauern mit 20 Traktoren nach Potsdam. „Es war eine eindrucksvolle Runde“, berichtet der Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow (Gemeinde Heiligengrabe), der die Aktion zuvor bei der Polizei angemeldet hatte und auch selbst mit dabei war.

Das Positionspapier der Bauern trägt den Titel „Der neue Brandenburger Weg“ und fasst die Vorstellungen zusammen, wie Landwirtschaft im Jahr 2030 aussehen könnte. Rund 300 Landwirte haben „sehr intensiv“ daran gearbeitet, wie Hans-Heinrich Grünhagen sagt.

Positionspapier zu allen Bereichen der Landwirtschaft

Das Papier ist eine Grundlage, „damit wir als Landwirte eine Position darstellen können“. Auf rund 70 Seiten beleuchten die Bauern 30 Punkte zu allen Bereichen der Landwirtschaft. „Es geht einerseits darum, welche Änderungen wir uns vorstellen und was wir leisten können, andererseits um die Forderungen, die es von politischer Seite braucht“, berichtet Grünhagen – und denkt an Fördermittel und das Verwaltungsrecht.

Im Mittelpunkt stehe der regionale Absatz von Produkten aus Berlin/Brandenburg. So müsste aus Sicht der Bauern das Baurecht für die Viehhaltung vereinfacht werden, um leichter artgerechte Ställe bauen zu können.

Wünsche der Landwirte an die Landesregierung herangetragen

Auch brauchte es mehr weiterverarbeitende Betriebe wie Schlachter im Land, damit Tiere zu diesem Zweck nicht außer Landes transportiert werden müssen. Gleichzeitig habe der Verband „Land schafft Verbindung“ (LSV) am Donnerstag in Potsdam dargelegt, was er sich von der Landespolitik wünsche.

Nach der Übergabe unterstützten die regionalen Landwirte eine Demo in Berlin von Branchenkollegen aus Nordwestdeutschland. „Denn am Ende sitzen wir alle im selben Boot“, sagt Grünhagen.

Beim Kreisbauernverband war nichts bekannt

Trotz dieser Aktion: Eine Nachfrage hatte am Dienstag und Mittwoch ergeben, dass einige, die bei den letzten Traktorfahrten nach Berlin dabei waren, diesmal zu Hause geblieben sind. Christine Streese, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Prignitz, hatte jedenfalls keine Kenntnis von Teilnehmern aus der Region.

Auch Mario Ortlieb, Landwirt aus Sarnow (Stadt Pritzwalk), wird diesmal nicht vor dem Reichstag dabei sein, obwohl er die Ziele der Demonstranten teilt. „Ich schaffe es diesmal nicht“, sagte er.

Strenge Auflagen für die Traktorfahrten

Aber er hat auch eine gute Erklärung, warum gefühlt weniger Landwirte aus Brandenburgs Nordwesten den Weg gen Berlin auf sich nehmen: „Es gibt strenge Auflagen. Es dürfen nur 50 Traktoren gleichzeitig vor dem Reichstag stehen“, sagt er.

Es ist eine Auflage, die den Landwirten wegen der Corona-Krise und nach dem Verkehrschaos bei den letzten Demos gemacht worden ist, auch wenn Ortlieb sie nicht versteht. Schließlich halte man in den Traktoren Abstand.

Protestwoche statt einer Protestfahrt

Die Organisatoren hatten von vorneherein eine Protestwoche anberaumt, die bis 31. Januar andauert. So fährt mal dieser und mal jener Landwirt nach Berlin.

Im Oktober 2019 war Ortlieb bei der großen Traktordemo einer der ersten hinter dem Polizeikorso. Die Gründe dafür gelten aber noch heute, wie der Landwirt jüngst erst in einem Fernsehbeitrag im rbb ausführte und jetzt gegenüber der MAZ wiederholte: Das Landwirtedasein ist nur noch bedingt auskömmlich.

Wenn der Zwischenhandel absahnt

„Ich habe meine Rinder weggeben“, sagt er. Denn das Fleischgeschäft rentiert sich für den Produzenten nicht. „Im Handel bekomme ich 2,70 Euro für ein Kilogramm – wie soll das funktionieren?“

Ärgerlich ist vor allem, dass im Markt acht bis 13 Euro dafür genommen werden – was für Ortlieb die Frage aufwirft, wer im Zwischenhandel daran so viel verdient. Argentinisches Fleisch werde auf der anderen Seite für fünf Euro angeboten – inklusive Rückständen von Antibiotika oder gentechnisch verändertem Sojafutter.

Wer kontrolliert die Qualität von Importfleisch?

Was auf ein weiteres Problem verweist, das Ortlieb sieht. Während einheimische Bauern hohe Anforderungen bei der Fleischqualität erfüllen müssen – was er unterstützt –, muss man dies in anderen Teilen der Welt nicht in diesem Maße und kann so billiger produzieren, ohne Gefahr zu laufen, dass das Importfleisch hier genau so gut kontrolliert werde wie das einheimische.

Die Suche nach Alternativen: Der Hofladen läuft

Auch der niedrige Milchpreis macht den Bauern zu schaffen. Aus Ortliebs Sicht ist der Weg vieler Kollegen, mehr Kühe anzuschaffen und dann mehr Milch zu produzieren „genau der falsche“, um mit den Niedrigpreisen umzugehen. Im Gegenteil: „Der Markt wird so nicht gesünder“, ist er sich sicher.

Ortlieb sucht wie viele andere Landwirte daher auch nach neuen Möglichkeiten und setzt mehr auf Landtourismus. Sein Hofladen immerhin hat sich in der Corona-Krise als Anziehungspunkt erwiesen.

Von Bernd Atzenroth und Björn Wagener