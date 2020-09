Rühstädt

„Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen” – das ist das Motto der bundesweiten Aktionswochen des Bundesarbeitsministeriums, die bis nach Rühstädt ausstrahlen. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Neuruppin besuchten dort am Dienstag das Unternehmen CNC-Präzisionsfertigung Ojinski.

„Es ist wichtig, Auszubildende, die Fachkräfte von morgen, in der Region zu halten. Wir unterstützen und bieten zusammen mit dem Jobcenter eine rundumfängliche Beratung an”, sagte Maren Stary-Pey, Teamleiterin Arbeitgeber-Service bei der Agentur für Arbeit.

Eine Frau arbeitet aktuell in der Produktion

Das Rühstädter Unternehmen ist stets bemüht, zusätzlich Fachkräfte für sich zu gewinnen. Unter anderem dafür ist es auf vielen Messen präsent, um auf sich aufmerksam zu machen. „Am Stand kann man oft schon sehen, wenn jemand handwerkliche Fähigkeiten besitzt. Wir haben uns jetzt auch bei der Jobstart digital angemeldet”, berichtete Geschäftsführerin Jana Ojinski.

Maren Stary-Pey (r.) übergab Jana Ojinski das Ausbildungszertifikats 2019/ 2020 in der Kategorie „Classic”. Quelle: Jens Wegner

Ein Auszubildender hat dieses Jahr im Unternehmen begonnen. Für drei Auszubildende pro Jahr sind Stellen vorgesehen. Ganz selten bewirbt sich mal ein Mädchen. Aktuell gibt es eine Frau in der Produktion. So sei der Beruf des Werkzeugmechanikers doch eher ein Männerberuf. „Jeder Azubi wird nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung und entsprechender Motivation übernommen.

Wir bilden über die Pritzwalker Bildungsgesellschaft aus. Das ist ein Vorteil für unsere Azubis, weil sie sonst nach Berlin zur Berufsschule fahren müssten”, sagte Jana Ojinski. Außerdem gib es für den Nachwuchs einen Fahrservice über Kollegen, damit sie nach Rühstädt zur Arbeit kommen. „Das ist eine super Leistung. Das ist nicht selbstverständlich”, lobte Stary-Pey.

Nach der Ausbild gleich ein Studium dranhängen

Im vergangenen Jahr begann Noah Hartmann in der CNC-Präzisionsfertigung Ojinski die Ausbildung im Dualer Studium. „Er kam nach der 11. Klasse zu uns. Nach 2,5 Jahren beendet er seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker – ein Jahr früher als üblich. Danach studiert er drei Jahre lang an der Technischen Hochschule Wildau mit dem Bachelor of Engineering – Maschinenbau als Abschluss”, erläuterte Jana Ojinski den Ausbildungsweg des jungen Mannes. „Das Duale Studium ist eine feine Sache, weil Studenten in der Theorie und Praxis bestens ausgebildet wird”, sagte sie.

Paul Hessenmüller (l.) war während der Ausbildung acht Wochen lang in Schweden und lernte früher aus. Quelle: Jens Wegner

„Um ein Jahr früher mit der Ausbildung fertig zu werden müssen die Jugendlichen ganz schön Gas geben, damit sie das schaffen”, gab Heiko Daum, Produktionsleiter und Ausbilder, zu bedenken. Nach seiner Erfahrung kommen viele junge Leute sehr verwöhnt in die Ausbildung. „Solange hat Mutti zuhause alles gemacht. Jetzt müssen sie sich plötzlich selbst bewegen.” Das sei für viele nicht einfach.

1977 fing alles in einer Garage an

Dem Nachwuchs werden aber auch einige Angebote unterbreitet. Der ehemalige Azubi Paul Hessenmüller aus Sandau war beispielsweise in seiner Zeit acht Wochen lang in Schweden. Der Kontakt lieft über das Netzwerk mit den schwedischen Unternehmenspartnern. Der junge Mann sei viel selbstbewusster zurückgekommen und habe früher ausgelernt, lobte Ojinski ihren Mitarbeiter.

Maren Stary-Pey übergab Jana Ojinski schließlich das Ausbildungszertifikats 2019/2020 in der Kategorie „Classic” für das vorbildliche Engagement in der Ausbildung und für die Nachwuchsförderung.

1977 hat der Vater von Jasna Ojinski, Karl-Heinz Ojinski, in einer Hinterhofgarage in Wittenberge angefangen. Das sind die Wurzeln des Unternehmens. Heute arbeiten 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in vier Produktionshallen in Rühstädt. Hergestellt werden Produkte wie Teile für Schiffsdieselmotoren, Pumpen zur Fettabsaugung oder Maschinenteile für die Lebensmittelindustrie.

