Prignitz

Das Entzünden des Osterfeuers ist eine Jahrhunderte alte Tradition, die selbstredend auch in der Prignitz gepflegt und fortgesetzt wird. Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick, wo man sich am anstehenden Feiertagswochenende im Landkreis aufwärmen kann:Gründonnerstag, 14. April Perleberg, 19 Uhr auf dem Vereinsgelände des Sportvereins Blau-Weiß in der Hamburger Chaussee Dergenthin, 19 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr Quitzow, 18.30 Uhr auf dem Festplatz in der Dorfstraße Lübzow, 18 Uhr, Dorfstraße/Rohlsdorfer Weg Wittenberge, ab 16 Uhr Kinderherbstfeuer mit Marshmallows und Würstchen sowie Kindergetränken. Gegen 19 Uhr wird das Hauptfeuer entzündet. Für das leibliche Wohl und Musik ist gesorgt. Zwischendeich, Bentwisch und Garsedow, ab 17 UhrBeveringen, 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Schönhagen (Pritzwalk), 17 Uhr am DorfgemeinschaftshausSteffenshagen, 18 Uhr, in der Steffenshagener Dorfstraße 17Garz, 18 Uhr, an der Feuerwehr Krampfer, 17 Uhr Festwiese an der FeuerwehrKlein Leppin, 18 Uhr am FeuerwehrgerätehausMankmuß, 19 Uhr auf dem Dorfplatz. Für das leibliche Wohl ist mit Gegrilltem und Getränken gesorgt.Nebelin, ab 18 UhrDallmin, ab 18 UhrSargleben, ab 18.30 UhrKuhblank, 19 Uhr bei der Feuerwehr Motrich, 18 Uhr in der DorfstraßeMödlich, 18 Uhr am DorfgemeinschaftshausFerbitz, 18 Uhr an der FeuerwehrGrabow, 19 Uhr bei der Sporthalle Zaatzke, 19 Uhr auf dem Schlossplatz mit österlichen Speisen und GetränkenWittstock, ab 19 Uhr Osterfeuer auf der Wiese hinter dem B3-Center, für die Kinder gibt es eine Feuerschale, an der Stockbrot gebacken werden kann, Musik mit DJ Direx, Essen und Getränke.Sonnabend, 16. April Düpow, 18 Uhr Mergelkuhlenweg, mit Essen und GetränkenSchönfeld, ab 17 Uhr vom Verein zur Förderung der Dorftradition „Pro Schönfeld“, 17 Uhr, am ehemaligen BahndammHinzdorf, ab 16 UhrLindenberg, ab 17 UhrBuchholz, 18 Uhr hinter dem Gerätehaus der freiwilligen FeuerwehrGroß Gottschow, ab 17 UhrPlattenburg, ab 17 Uhr neben der BurgGlöwen, 17 Uhr am PfarrhofKletzke, 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr mit Gegrilltem, Getränken und Kinderbelustigung sowie Ostereiersuche auf dem Gelände Viesecke, 18 Uhr an der FeuerwehrUenze, 19 Uhr am GemeindegartenGrube, 18 Uhr am DorfgemeinschaftshausRühstädt, 18 Uhr an der FeuerwehrBreese, 18 Uhr an der FeuerwehrLegde, 18 Uhr am DorfplatzPinnow, ab 17 UhrSeetz, ab 18 UhrBlüthen, ab 18 UhrGarlin, ab 18.30 UhrWaterloo, ab 18 UhrLanz, 18 Uhr am DorfplatzLenzen, 18 Uhr an der FeuerwehrWentdorf, 18 Uhr an der FeuerwehrEldenburg, 18 Uhr im SchlosshofRambow, 18 Uhr am DorfgemeinschaftshausSeedorf, 18 Uhr an der FeuerwehrBesandten, 18 Uhr am ElbdeichOstersonntag, 17. April Sigrön, 18 Uhr am SchlossBälow, 18 Uhr an der FeuerwehrCumlosen, ab 18 UhrBernheide, 18 Uhr auf dem Dorfplatz

