Pritzwalk

Wenn am Horizont die Sonne langsam aufgeht, herrscht Stille am Karpfenteich bei Groß Pankow. Die Vögel singen, vielleicht quaken einige Frösche und sonst gibt es nichts. Genau so stellen sich Angler ihr kleines Paradies vor. Ein See, Ein kleiner Teich oder ein toller Platz am Flussufer – mehr braucht es nicht, außer noch den richtigen Biss am Angelhaken. Die Prignitz besitzt vieler solcher tollen Möglichkeiten, um die Pose ins Wasser zu werfen. Der Landkreis und die nähere Umgebung ist quasi ein Paradies für Hobbyangler und Profis.

In der Prignitz gibt es zahlreiche Angelgewässer

Auf Freunde des Angelsports warten in der Prignitz zahlreiche Flüsse, Bäche, Kanäle und auch Seen. Alle glänzen mit einem großen Fischbestand. Ob an der Elbe oder einfach ein kleiner See – hier schlagen Anglerherzen höher. Allesamt haben eine gute Wasserqualität. Und ob Hechte, Barsche, Aale, Welse oder Zander – die Gewässer in der Region sind artenreich.

Anzeige

Auch Friedfische wie etwa Plötze oder Rotfedern sind vorhanden. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Dennoch gibt es einiges zu beachten, wenn es um das Thema Angeln geht. Wer aber seine Rute ins Wasser halten möchte, braucht mehr als nur eine gute Ausrüstung.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Stausee in Sadenbeck ist auch ein Geheimtipp für Angler. Quelle: Julia Redepenning

Für Raubfische braucht man in der Prignitz einen Angelschein

Voraussetzung zum Angeln im Land Brandenburg, und somit auch in der Prignitz, ist der Besitz eines gültigen Fischereischeins und/oder der aktuellen Fischereiabgabemarke. Ebenso muss sich um eine Angelkarte für das jeweilige Gewässer gekümmert werden. Wer das bei einer Kontrolle nicht vorweisen kann, muss mit harten Strafen rechnen.

„Wer ohne eine gültige Legitimation erwischt wird, der bekommt eine Strafanzeige wegen Wilderei“, erklärt Julian Kindt von der Pressestelle Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Ebenso werden bei einem solchen Verstoß die Angeln beschlagnahmt“, ergänzt er noch.

Für Friedfische ist ein Angelschein nicht notwendig

Und es gibt noch mehr zu beachten: Der Angler darf gleichzeitig höchstens mit zwei Handangeln fischen. Diese sollten auch ständig vom Angler beobachtet werden. Wer auf Raubfischjagd geht, braucht einen Fischereischein. Für diesen muss eine Prüfung abgelegt werden.

In der Stamers Kuhle ist zwar das Baden verboten, aber nicht das Angeln. Quelle: Julia Redepenning

Dazu sind einige Grundkenntnisse zur Fisch- und Gewässerkunde, zum tierschutzgerechten Umgang und auch zu den rechtlichen Grundlagen zur Ausübung der Angelfischerei nötig. Die Prüfung erfolgt schriftlich. Dabei müssen verschiedene Fragen beantwortet werden. Wer jedoch nur Friedfische im Blick hat, benötigt keinen Schein. Hier reicht eine Angelkarte. In jedem Fall ist aber eine Fischereiabgabe zu leisten.

Auch lesenswert: Angler in Wittenberge besorgt: Kommen bald Verbote?

Grundsätzlich ist diese Abgabe bei der Fischereibehörde zu entrichten. In der Prignitz haben Fischer ebenfalls die Möglichkeit, diese an vier weiteren Standorten zu bezahlen. In Wittenberge ist dies bei „Rico`s Angelshop“ möglich, in Perleberg bei „Agrarshop Bleick“ und bei der „Heimtierwelt“, in Pritzwalk im „Angelladen im Real-Markt“ und in Lenzen im „Fachgeschäft Deutsch“. Die Abgabemarke müssen immer mitgeführt werden.

Nicht jeder Fisch darf das ganze Jahr gefangen werden

Genau so wichtig wie die richtigen Papiere und Zulassungen sind die verschiedenen Schonzeiten der Fische. Angler sollten diese kennen und wissen auch, wann welcher Fisch im Wasser bleiben muss. Doch wer zum Beispiel in seinem Urlaub einmal fischen möchte, sollte sich vorher genau informieren.

Die Prignitz bietet viele stille und sehr idyllische Orte, wo Angler ungestört sind, wie hier am Stausee in Sadenbeck. Quelle: Julia Redepenning

Viele Fischarten dürfen das ganze Jahr über geangelt werden. Dazu zählen etwa Karpfen. Für sie gibt es nur eine Mindestgröße. Beim Zander sieht das schon anders aus. Für ihn gibt es nicht nur eine Mindestgröße, sondern auch eine klar geregelte Schonzeit. In diesem Jahr ging diese vom 1. April bis zum 1. Mai. Wer diese Reglungen nicht einhält, kann dafür belangt werden.

Angelteiche in Pritzwalk sind eine beliebte Adresse

Wer sich nicht sicher ist oder sich einfach informieren möchte, kann dies zum einem beim Landesanglerverband machen oder bei einem der vier Kreisanglerverbände. Diese informieren über die Gewässer, das Fischaufkommen oder darüber, wo bestimmte Berechtigungen erhältlich sind.

Wer Lust auf einen richtig dicken Fisch hat, der sollte die Angelteiche in Pritzwalk zu seinem Reiseziel machen. Da es sich um private Teiche handelt, ist ein Angelschein nicht zwingend notwendig. Und die Nachfrage ist groß, erklärt Stefan Kuhns, Inhaber der Pritzwalker Angelteiche. „ Angeln ist mehr als nur ein Sport“, sagt er. Und das schätzen seine Gäste auch.

In Pritzwalk gibt es richtig dicke Fische. Quelle: Angelteiche Pritzwalk

Drei Teiche befinden sich auf der Anlage. Je nach Saison können hier verschiedene Fischarten aus dem Wasser gezogen werden. Aktuell gibt 40 Kilogramm schwere Welse, Forellen und Störe. Auch Firmen haben das Paradies für sich entdeckt und mieten die Teiche regelmäßig für einen längeren Zeitraum. Denn hier gibt es auch die Möglichkeit sein Zelt aufzuschlagen und Essen sowie Getränke können ebenfalls vor Ort erworben werden.

Der „Kilo-Teich“ ist gerade für Kinder toll

Die meisten Gäste kommen aber spontan und zahlen dann stundenweise. Sehr beliebt ist der sogenannte „Kilo-Teich“. Hier gibt es richtig dicke Fische. „Der ist gerade für Kinder toll“, erklärt Stefan Kuhns, denn hier beißen Fische gut und schnell.

Bei Stefan Kuhns kann nicht nur geangelt werden. Bei ihm können Interessenten auch die Prüfung für einen Angelschein ablegen. Ebenso kann an den Teichen nachts geangelt werden. Wer jetzt Lust auf den ganz großen Fang hat, sollte auf die Facebookseite schauen oder sich einfach unter 01520/3 13 93 06 bei Stefan Kuhns melden.

Lesen Sie passend zum Thema auch:

Von Julia Redepenning