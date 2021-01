Prignitz: Hier können die Weihnachtsbäume entsorgt werden

Perleberg

Das Weihnachtsfest ist vorbei und 2021 schon einige Tage alt. Wie jedes Jahr um diese Zeit stellen sich jetzt zahlreiche Prignitzer wieder eine Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Für die Entsorgung des Grünabfalls bieten einige Kommunen ihren Einwohnern Alternativen an, die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben.

In Perleberg sollen Tannenbäume in Laubcontainer entsorgt werden

Auf Nachfrage bei der Stadt Perleberg gibt Nicole Drescher Auskunft. Vom Stadtbetriebshof wurden an allen Wertstoffcontainerplätzen im Stadtgebiet Laubcontainer aufgestellt. Diese sollen die Bürger nutzen, um ihre Bäume zu entsorgen. „Wir bitten alle Perleberger, die Weihnachtsbäume nicht auf die Straßen zu werfen“, sagt Nicole Drescher.

Holger Schelle, Leiter des Perleberger Stadtbetriebshofes, bittet ebenfalls darum, in die Container keine Kunststoffsäcke mit Tannengrün zu werfen. Die Entsorgung der Bäume ist bis Ende Januar durch den Betriebshof vorgesehen. Auch in Pritzwalk haben die Bürger die Möglichkeit, ihre abgeschmückten Tannen entsorgen zu lassen.

Auch in Pritzwalk können die Weihnachtsbäume abgegeben werden

Beate Vogel, Pressesprecherin der Stadt Pritzwalk, informiert auf MAZ-Anfrage darüber, dass alle Pritzwalker ihre ausgedienten Bäume an den Stellplätzen für die Glascontainer im Gebiet der Kernstadt ablegen sollen – wie es auch im vergangenen Jahr der Fall war. In den kommenden Wochen nehmen die Mitarbeiter des Fachbereiches Öffentliche Anlagen und Flächen der Stadtverwaltung die Tannen nach und nach mit. Die zugehörigen Pritzwalker Ortsteile werden allerdings nicht angefahren.

Jugendfeuerwehr sammelt Bäume in Meyenburg , Weisen und Schilde ein

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die traditionellen Weihnachtsbaumverbrennungen, wie es sie etwa jedes Jahr in Meyenburg gibt, ausfallen. Dennoch helfen die Brandschützer bei der Entsorgung. In Meyenburg, Weisen und Schilde bekommen Anwohner tatkräftige Unterstützung von der Jugendfeuerwehr. Bereits am kommenden Samstag werden die Jungen und Mädchen der Feuerwehr Weisen um 9 Uhr anfangen, Weihnachtsbäume einzusammeln. Im Anschluss werden sie geschreddert. Die Aktion ist kostenlos und wer mag, kann die jungen Brandschützer mit einer Spende unterstützen. Ab 12 Uhr kann gegen einen Obolus das Schreddermaterial auf dem Parkplatz des Landmarktes in Weisen abgeholt werden.

Die Meyenburger Jugendfeuerwehr wird am 16. Januar durch die Straßen ziehen und Weihnachtsbäume entgegennehmen – gegen einen Unkostenbeitrag von einem Euro. „Um 9 Uhr sollen die Bäume abgeschmückt vor der Haustür liegen“, sagt Meyenburgs Ortswehrführer Manfred Kreibich. Die Einnahmen der Aktion kommen der Jugendfeuerwehr zugute.

In Groß Pankow ist jeder Bürger selbst zuständig

Im Amt Putlitz-Berge gibt es nach aktuellem Stand noch keine genaue Regelung. „Wir besprechen uns erst“, sagt Peter Jonel, stellvertretender Amtsdirektor. Die entsprechenden Informationen werden zeitnah an alle Einwohner herausgegeben. In der Gemeinde Groß Pankow ist jeder Bürger selbst für die richtige Entsorgung zuständig.

„Es ist nicht unsere Aufgabe, sondern die Bürger sind selbst dafür verantwortlich“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Karsten Lehmann. Probleme gab es in den vergangenen Jahren keine. Dennoch appelliert er an alle, die Bäume ordnungsgemäß zu entfernen nicht im nächsten Wald abzulegen.

Von Julia Redepenning