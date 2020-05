Prignitz: Hier startet die Badesaison und hier vorerst nicht

Perleberg/Wittenberge/Bad Wilsnack

Ab kommenden Donnerstag sollen nach langer Pause endlich die Schwimm- und Freibäder unter Auflagen öffnen dürfen. Zumindest geht das aus einer Pressemitteilung des Landes Brandenburg hervor. Auf Nachfrage bei zuständigen Ämtern und Betreibern Prignitzer Badestätten wird jedoch eines deutlich: Noch ist gar nichts beschlossen. „Nach Stand heute wissen wir noch überhaupt gar nichts“ sagt Nicole Drescher, Pressesprecherin der Stadt Perleberg.

Freibad in Perleberg soll am Samstag öffnen

Ob es dennoch ein Konzept zur Eröffnung des Freibades in Perleberg gibt, kann von Seiten der Stadtverwaltung nicht gesagt werden. Auf Nachfrage beim Betreiber Ronald Otto kam dann aber die Antwort: „Wir wollen, wenn alles so klappt wie gedacht, am Samstag in die Badesaison starten.“

Am Mittwoch erfolgt noch eine letzte Wasserprobe. Dann ist der Weg frei. Auf dem mehr als zwei Hektar großen Gelände ist das Thema Abstand kein Problem, meint Otto. Für ehr als 700 Gäste sei locker Platz. Daher müssen Besucher sich nicht vorher anmelden. Dennoch wird ein Hygienekonzept erarbeitet.

Freibad in Perleberg: Am Samstag soll es wieder öffnen. Quelle: M.J. Pfeiffer

Nicht nur die Eröffnung ist für den Freibadbetreiber Otto derzeit Thema: Passend zum Start wird auch die Breitwellenrutsche in Perleberg in Betrieb genommen. Der Freibadbetreiber verrät außerdem noch: Eröffnungspläne gibt es auch in anderen Prignitzer Städten. So sollen auch Karstädt und die Dömnitzstadt Pritzwalk fleißig an ihren Konzepten arbeiten.

Prignitzer Badewelt in Wittenberge bis Ende August geschlossen

Nicht aber in Wittenberge: Die Prignitzer Badewelt bleibt zu. In der Elbstadt ist aber nicht das Coronavirus und die damit verbunden Einschränkungen für die Entscheidung verantwortlich. Derzeit wird das Dach der Anlage komplett erneuert. „Unser Hallenbad bleibt noch bis zum 31. August geschlossen“, erklärt Geschäftsführer Christian Maasch.

Die Mitteilung über die mögliche Öffnung der Hallen- und Freibäder sieht Christian Maasch auch mit einem kritischen Auge. Er betont: „Bislang handelt es sich nur um eine Pressemitteilung und ob es wirklich spruchreif ist, wird erst am Dienstag entschieden“. Für den Geschäftsführer ist derzeit nur die mögliche Eröffnung seiner Sauna interessant.

Das Dach der Prignitzer Badewelt wird aktuell saniert. Quelle: Bernd Atzenroth

Sollte es hier eine Entscheidung geben, könnte in Wittenberge der Betrieb ab dem 13. Juni wieder aufgenommen werden. Was aber schon geht, ist Sport. In Wittenberge wir daher das sogenannte Freilufttraining am Friedensteich angeboten. Das Angebot ist kostenlos. Mitglied im Fitnessstudio muss man auch nicht sein. Es wird lediglich um eine Voranmeldung unter 0152/09 08 08 64 gebeten. Aufgrund der immer noch aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sind die Plätze begrenzt.

Therme in Bad Wilsnack bleibt vorerst geschlossen

Etwa 17 Kilometer weiter in der Kurstadt Bad Wilsnack nimmt der Betrieb der Kristall-Therme nur langsam wieder Fahrt auf. Doch die Öffnung Schwimmhalle wird trotz Lockerung vorerst nicht kommen, heißt es von Seiten der Verwaltung des Kur- und Thermalbad. An einem Konzept wird aber gearbeitet, bestätigt eine Mitarbeiterin der Verwaltung auf Nachfrage. Einen genauen Termin gäbe es noch nicht.

Für medizinische Zwecke dürfen die Schwimmbecken und Außenanlagen gerade auch nicht genutzt werden. Ebenso bleibt der Saunabereich vorerst geschlossen. Dieser dürfte eh frühestens ab dem 13. Juni aufmachen. Was aber bereits geht, ist ein Besuch der Gastronomie. Der gemütlichen Saunagarten und der wetterunabhängige Wintergarten sind geöffnet.

Von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen gibt es kulinarische Köstlichkeiten von 11 bis 22 Uhr. Um eine Reservierung wird unter 038791 /8 08 80 gebeten. Spontanbesuche sind möglich. Der Campingplatz ist ebenfalls wieder offen. Sobald es einen Termin für die Öffnung der Schwimmhalle gebe, wird das auf der Internetseite der Therme veröffentlicht. Doch vorerst heißt es für Badelustige: Abwarten.

Auf den Internetseiten der Städte und Kommunen kann sich jeder über eine baldige Öffnung der Freibäder informieren. Ebenso können, wenn vorhanden, die jeweiligen Internetseiten genutzt werden. Am Ende muss auf die endgültige Entscheidung der Landesregierung gewartet werden. Diese soll im Laufe des Dienstags fallen.

Von Julia Redepenning