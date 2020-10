Perleberg

Homeoffice könnte gleich nach den Worten Corona und Lockdown ein guter Kandidat für das Wort des Jahres sein. In der Hochphase der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit in den heimischen vier Wänden durchaus bewährt. Also warum nicht Homeoffice per Gesetzt für alle möglich machen? Zumindest ist das die Idee von Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD). Doch was sagen Menschen aus der Region dazu?

In der Prignitz sind teilweise die Voraussetzungen nicht gegeben

„Ich persönlich begrüße neue Formen und Vorschläge immer sehr“, meint René Georgius, Leiter des Regionalcenter Prignitz der IHK Potsdam, „aber Homeoffice per Gesetzt zu beschließen, finde ich schwierig.“ Für ihn gibt es sehr viele Gründe, die im ländlichen Raum wie der Prignitz klar dagegen sprächen.

„Auch wenn gerade viel dafür getan wird, dass die Infrastruktur bezüglich des Internets immer weiter verbessert wird“, sagt er, „gibt es doch viele Orte, wo die Internetverbindung oder der Empfang noch immer sehr schlecht ist.“ Und ohne bestimmte Voraussetzungen ginge dann kein Homeoffice.

Homeoffice passt nicht zu jedem Berufszweig

Außerdem müsse man es laut René Georgius von Fall zu Fall entscheiden: „Es gibt einfach Berufe, da geht es nicht.“ Gerade im Bereich Handwerk und Industrie, wo schwere Maschinen betätigt werden oder eine Produktion am Laufen gehalten werden muss, kann man die Angestellten nicht plötzlich von zu Hause aus arbeiten lassen.

Homeoffice und guter Unterricht passen nicht zusammen

„Für mich geht der Vorschlag, so wie er jetzt formuliert ist, an der Praxis vorbei“, so der Leiter des Regionalcenter. Ähnlich kritisch sieht es Veit Goralczyk-Pehl, Schulleiter des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg. „Unterricht lebt und gewinnt davon, dass eine Person vor Ort ist und es den Schülern erklärt“, sagt er auf MAZ-Nachfrage.

Aus seiner Sicht wäre Homeoffice gerade im Bereich Schule ein „tödlicher“ Weg. Auch wenn zur Hochphase der Corona-Pandemie seine Schüler und Lehrer darauf angewiesen waren, von zu Hause aus unterrichtet zu werden beziehungsweise zu unterrichten, hofft er, so ein Zustand tritt nicht mehr ein.

24 Tage sollen es laut Heil werden

„Natürlich lässt es sich manchmal nicht vermeiden, dass Schüler zum Beispiel mit Arbeitsblättern arbeiten müssen, wenn ein Lehrer erkrankt oder verhindert ist“, sagt der Schulleiter, „aber prinzipiell Unterricht mithilfe des Computers zu gestalten, halte ich für nicht hilfreich.“

Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice, wie es ihn etwa seit Juli 2015 in den Niederlanden gibt, existiert in Deutschland nicht. Das soll sich nach den Plänen von Arbeitsminister Heil ändern. Wenn es nach ihm geht, soll es diesen Rechtsanspruch auf jährlich 24 Tage mobile Arbeit oder Homeoffice geben. Doch vorerst scheiterte er mit seiner Vorlag.

Lockdown habe deutliche Spuren hinterlassen

„Vielleicht mag es bei einigen Jahrgängen gehen, wie etwas der elften und zwölften Klasse, dass sie eine Zeit selbstständig von zu Hause aus arbeiten“, erklärt Veit Goralczyk-Pehl, „aber die jüngeren Schüler sind darauf angewiesen, dass eine Lehrkraft ihnen den Stoff persönlich und verständlich vermittelt.“

Gerade der Lockdown habe deutlich Spuren hinterlassen, die es jetzt gilt, aufzuholen. In der Prignitzer Kreisverwaltung mit Sitz in Perleberg war Homeoffice während der Corona-Hochzeit ebenfalls ein Thema. Dennoch ist vom Pressesprecher Frank Stubenrauch zu erfahren, dass nur ein geringer Teil an den heimischen PC ausweichen konnte.

Einige Bereiche in der Kreisverwaltung können nicht ins Homeoffice

Mit Beginn der Pandemie wurden zahlreiche Vorschriften angepasst, um es überhaupt möglich zu machen. Doch viele Sachbereiche können laut Stubenrauch überhaupt nicht von zu Hause aus tätig werden. Das betreffe etwa Bereiche wie die Kfz-Zulassung, die Bußgeldstelle oder die Straßenmeisterei.

„Diese Mitarbeiter waren auch während des Lockdown nicht im Homeoffice“, erklärt Frank Stubenrauch. Die Forderung Seitens Hubertus Heil scheint in vielen Bereichen der Prignitz einfach nicht umsetzbar.

„Natürlich gibt es Branchen, etwa Versicherungsvertreter“, sagt René Georgius, „die können fast Problemlos ihre Anliegen per Telefon mit ihren Kunde klären. Aber am Ende würde der persönlich Kontakt verloren gehen und dieser ist mir persönlich enorm wichtig.“

